F1 | Brown: "Preoccupa molto l'alleanza tra Red Bull ed AlphaTauri"

Al termine della stagione 2023, l'AlphaTauri ha apportato una serie di aggiornamenti aggressivi alla sua monoposto per risalire dall'ultimo all'ottavo posto nel campionato costruttori. Nel frattempo, la Red Bull non ha aggiornato in modo significativo la sua vettura rispetto ad agosto.

Con gli aggiornamenti che hanno permesso ad AlphaTauri di migliorare nelle curve a bassa velocità - un'area di debolezza per la Red Bull - i rivali hanno pensato a quanto in alto avrebbe potuto salire la squadra faentina se la condivisione delle risorse avesse potuto aiutare la Red Bull ad aggirare le sue limitazioni in galleria del vento.

Mentre il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha smentito l'ipotesi di una violazione delle regole (cosa che poi è stata confermata anche dalla FIA), Zak Brown ha dichiarato di nutrire ancora "grandi preoccupazioni" per questa alleanza.

Parlando in esclusiva a Motorsport.com, il boss della McLaren ha dichiarato: "La domanda da un milione di dollari che nessuno di noi sa è: con quanto anticipo hanno 'spento' la macchina di quest'anno?".

"Sappiamo di aver superato gli altri nella gara agli sviluppi e di aver colmato il divario con la Red Bull, ma nessuno di noi sa se la Red Bull si è fermata e noi l'abbiamo raggiunta, o se stava ancora sviluppando".

"Inoltre, siamo molto preoccupati per l'alleanza tra AlphaTauri e Red Bull. Credo che questo sia un aspetto che dovrà essere affrontato in futuro. Quindi, credo che il nostro sport abbia ancora tanta strada da percorrere per assicurarsi che tutti siano veramente indipendenti".

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60

Le squadre possono stringere alleanze tecniche (attualmente la più importante è la relazione di lavoro tra Haas e Ferrari) per acquistare componenti specifici, tra cui l'impianto idraulico, il cambio e le sospensioni.

I timori che Red Bull ed AlphaTauri abbiano oltrepassato i limiti sono stati alimentati dal trasferimento del personale di AlphaTauri da Faenza al Regno Unito, nel tentativo di risparmiare denaro consolidando la propria struttura aerodinamica a Bicester.

Brown ha proseguito: "Si tratta di due squadre con una proprietà comune, cosa che non avviene in altri sport. La Red Bull potrebbe trarne vantaggio in molti modi diversi. C'è un motivo per cui stanno trasferendo molto personale dall'Italia".

"Come ha detto Helmut (Marko, consulente per il motorsport della Red Bull), faranno tutto il possibile per trarre vantaggio dall'avere due team. Lo capisco, perché è quello che dice il regolamento. Ma credo che sia necessario esaminare la governance dello sport per quanto riguarda le alleanze tecniche".