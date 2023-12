F1 | La Superlicenza di Verstappen costerà oltre 1,2 milioni nel 2024!

Secondo quanto riferito, Max Verstappen dovrà pagare oltre 1,2 milioni di euro per la superlicenza di cui ha bisogno per gareggiare nuovamente il prossimo anno. Il tre volte campione del mondo ha vinto 19 delle 22 gare del 2023 e, dato che le licenze aumentano di costo per ogni punto ottenuto da un pilota, la FIA gli addebiterà un costo elevato.

Fortunatamente per Verstappen, l'ingente tassa per il prossimo anno non sarà pagata da lui stesso, come ha rivelato: "La paga la squadra, per fortuna". Ha dichiarato all'emittente olandese Viaplay: "Penso che ci debba essere un rapporto normale. Ma si sa, cose del genere vengono scritte, e non credo che nessuno si aspettasse che alla fine avremmo fatto così tanti punti".

La Red Bull è l'unica squadra ad aver confermato che pagherà la tassa di superlicenza per Verstappen e non si sa se il suo compagno di squadra Sergio Perez o altri piloti dovranno pagare le loro.

Verstappen ha concluso la stagione 2023 con 575 punti, il maggior numero di punti mai ottenuti da un pilota in una stagione. Tuttavia, il dominio di Verstappen ha comportato per il pilota un costo esorbitante per assicurarsi di poter guidare l'anno prossimo.

L'olandese aveva già definito i costi "assurdi" e aveva aggiunto: "Non credo sia giusto dover pagare così tanto. Non è così nemmeno in altri sport. E ci sono sempre più gare".

Fortunatamente per la Red Bull, gli stipendi ed i compensi dei piloti non sono inclusi nel budget cap della FIA, il che garantisce ai team di limitare le spese e di offrire un quadro più equo a ciascuna squadra.

Anche il team principal Christian Horner ha dichiarato a Viaplay: "Voglio dire, è un problema di lusso da avere, perché abbiamo dovuto segnare i punti per generare questa cifra. Per fortuna, non rientra nel budget cap. Ma sì, è un grosso assegno da staccare alla FIA".

Che cos'è una Superlicenza?

La Superlicenza FIA è il più alto tipo di licenza disponibile ed è un requisito obbligatorio per tutti i piloti che desiderano gareggiare in Formula 1. La licenza viene rilasciata dall'organo di governo della F1, la FIA.

La Superlicenza è stata introdotta per la prima volta negli anni '90, ma nel 2015 è stata aggiunta un'età minima, in seguito al debutto di Verstappen nel 2015. Verstappen aveva 17 anni e 166 giorni quando ha fatto il suo debutto in F1. La FIA ha aggiunto questa regola per evitare che piloti potenzialmente inesperti potessero gareggiare in F1.

Photo by: Sutton Images Max Verstappen, Toro Rosso

Come si ottiene una Superlicenza?

Per ottenere la Superlicenza, i piloti devono soddisfare una serie di requisiti, tra cui avere almeno 18 anni al momento della prima gara di F1, essere in possesso di una patente di guida valida e superare un test teorico della FIA sui codici e i regolamenti sportivi della F1.

Coloro che sono stati titolari di una Superlicenza nelle tre stagioni precedenti possono ancora richiederne una nuova se intendono tornare in F1. Ciò significa che piloti come Nyck De Vries, che è stato appiedato dall'AlphaTauri nella prima metà della stagione 2023, potrebbe richiedere nuovamente la superlicenza e fare il suo ritorno in F1 nei prossimi anni.

Quanto costa una Superlicenza?

Secondo quanto riferito, la Superlicenza obbligatoria costa una cifra base di 10.400 euro che ogni pilota deve pagare per assicurarsi di poter gareggiare nella stagione successiva. È inoltre previsto un costo aggiuntivo di 2.100 euro per ogni punto ottenuto nella stagione appena trascorsa.

Quanto dovrà pagare Verstappen per la sua Superlicenza per il 2024?

Verstappen ha conquistato 575 punti nella stagione 2023, il che comporta un costo aggiuntivo impressionante per la Superlicenza dei piloti: ogni punto ottenuto costa al pilota 2.100 euro in più. Avendo ottenuto 575 punti nel 2023, il costo della Superlicenza di Verstappen è di 1.217.900 euro.

Quanto pagheranno i piloti di F1 per la loro Superlicenza per il 2024?

Ecco l'elenco completo di quanto ogni pilota dovrà pagare per la superlicenza del 2024: