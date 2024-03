F1 | Ferrari: Sainz si ferma per l'appendicite, corre Bearman

Carlos Sainz non parteciperà al Gran Premio dell’Arabia Saudita, la monoposto dello spagnolo sarà affidata a Oliver Bearman (chiamato in extremis dal paddock di Formula 2) per il resto del weekend.

Sainz era arrivato mercoledì nel paddock di Jeddah accusando problemi gastro intestinali. “Non sono al massimo della forma”, aveva commentato Carlos, poi nel pomeriggio la Ferrari ha comunicato che avrebbe disertato l’abituale conferenza stampa per rientrare in Hotel. Ieri mattina il primo allarme, con la presenza in pista confermata solo un’ora prima della sessione FP1.

Carlos Sainz, Ferrari Foto di: Shameem Fahath

“È stata una giornata molto difficile - ha spiegato ieri Carlos al termine della sessione FP2 - le ultime 24 ore sono state difficili per me. Spero di sentirmi meglio domani, anche se probabilmente non sarò al 100% della forma”.

La situazione non è però migliorata nel corso della notte, con la diagnosi che ha rivelato un problema di appendicite che ha innescato febbre alta. Si prepara così al debutto in Formula 1 Oliver Bearman. Diciott’anni, londinese, ‘Ollie’ è entrato nella Ferrari Driver Academy alla fine della stagione 2021, debuttando in Formula 3 (terzo assoluto) per poi passare lo scorso anno in Formula 2.

Oliver Bearman, Prema Racing Foto di: Shameem Fahath

In questa stagione oltre al rinnovato programma in Formula 2 con il team Prema (stamane ha disputato a Jeddah la sessione di prove libere conclusa con il quarto tempo) la Ferrari lo ha inserito nel gruppo dei ‘reserve driver’ Formula 1, alternandosi nel ruolo con Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman.

Questo fine settimana è ‘di turno’ Bearman, chiamato in extremis dal vicino paddock di Formula 2. Alla fine di gennaio ‘Ollie’ ha provato la F1-75 nei test Pirelli sul circuito di Barcellona, un primo e prezioso assaggio di una monoposto a effetto suolo.

Nella giornata di ieri Bearman ha dominato la sessione di qualifica F2 ottenendo la pole position che gli avrebbe garantito la partenza dalla prima posizione nella Feature Race in programma domani, corsa che guarderà in veste di spettatore.