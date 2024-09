F1 | Ferrari: il pacchetto funziona, Monza apre delle speranze

La Ferrari vista in pista nelle prime due sessioni di prove libere disputate a Monza può essere della partita. Il weekend è ancora lungo, ma la partenza è di quelle che non precludono alcun obiettivo. A Maranello hanno puntato molto sulla gara di casa, la configurazione a basso carico montata sulle due SF-24 non è un mix di adattamenti aerodinamici, ma un lavoro molto più accurato che ha richiesto tempo ed anche un investimento alla voce budget cap. Una scelta che testimonia la volontà di ben figurare davanti al popolo ‘rosso’, ma anche di voler concretizzare un risultato dopo un periodo non facile.

Le prime due sessioni di prove libere hanno confermato che Sainz e Leclerc potranno giocarsela. Ci sarà del lavoro da fare ed una pista da interpretare in prospettiva, ma non ci sono stati chiari verdetti (in negativo) come in altri weekend.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sul giro veloce il terzo tempo di Sainz (così come il quinto di Leclerc) sono ad un decimo dal crono di riferimento di Lewis Hamilton, e sempre un decimo è la differenza di passo tra i long run dei due ferraristi rispetto alle McLaren. Margini sottili, che lasciano sperare.

“Nel complesso è stata una giornata abbastanza positiva – ha commentato Leclerc - le nostre prestazioni sono buone, guidare la macchina è stato piacevole e gli aggiornamenti che abbiamo apportato alla vettura funzionano come previsto. Quello su cui ci dobbiamo concentrare è il bilanciamento della vettura, perché c’è ancora un certo margine di miglioramento da questo punto di vista”. Charles ha lottato con lo sterzo della monoposto soprattutto nella sessione FP1, poi nel turno pomeridiano la situazione è migliorata anche se non è ancora l’ideale.

Sainz lo aveva anticipato ieri, i nuovi cordoli monzesi non sono una cattiva notizia per la Ferrari. E così è sembrato. “La pista di Monza è cambiata parecchio – ha ribadito Carlos - con cordoli molto diversi e un nuovo asfalto. Per questo motivo le insidie e i limiti della vettura sono piuttosto diversi rispetto agli anni scorsi e abbiamo dovuto adattarci a un nuovo scenario in termini di setup e comprensione del degrado gomme”. La gestione degli pneumatici sarà probabilmente la partita decisiva in vista dei cinquantatré giri in programma domenica.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

“Il nuovo asfalto credo che renderà la corsa complicata per tutti – ha aggiunto Leclerc - la gestione delle gomme sarà fondamentale e lo scenario non è ancora chiaro del tutto. Ma siamo più vicini ai nostri avversari, non come Zandvoort, ci sarà da lottare ma credo che saremo della partita”.

La partita ‘gomme’ sarà cruciale. Da quanto visto nei long-run completati nella sessione FP2 quando si manifesta il temuto fenomeno del graining il crollo di performance è repentino, quindi sarà cruciale preparare la gara con una strategia flessibile ed aperta a vari scenari.

A Zandvoort la Ferrari si è fatta trovare pronta, capitalizzando il massimo con la terza posizione di Leclerc, a Monza il pacchetto tecnico potrebbe permettere di più, a patto di fare tutto al meglio perché i margini con Mercedes, Red Bull e McLaren sono davvero ridotti.