F1 | Video, Antonelli inizia col botto: esce all'Alboreto e sbatte

Lewis Hamilton lo aveva detto ieri: Antonelli promette bene, è veloce, ma la gente deve ricordarsi che ha solo 18 anni e ha bisogno d'esperienza. Il talento italiano della Mercedes ha esordito oggi in Formula 1 al volante della W15, ma è finito a muro dopo 10 minuti dal via della prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia.

Un inizio col botto per il giovane Andrea. Dopo i primi passaggi effettuati con gomme Soft per prendere confidenza con la monoposto, il pilota della Mercedes ha iniziato a spingere di più ma, arrivato all'Alboreto, ha perso il posteriore a centro curva, finendo per sbattere contro le barriere esterne della curva che immette sul rettilineo.

Poco dopo l'impatto, il suo ingegnere che lo segue in questa sessione ha aperto la radio per sapere she Antonelli stesse bene. Pochi istanti dopo è arrivato quello di Toto Wolff, con cui ha voluto cercare di rassicurare Antonelli dopo un incidente che fa parte della curva di apprendimento di un pilota così giovane, ma che ha certamente dato fastidio al bolognese.

Kimi è stato portato poi al Centro Medico dell'Autodromo internazionale di Monza per gli esami di rito, mentre i commissari hanno recuperato la monoposto e l'hanno riportata al box Mercedes. Il team dovrà cambiare muso - rotto nell'impatto con le barriere - al pari delle sospensioni del lato destro della vettura.

Mercedes dovrà anche valutare i danni al fondo, perché Antonelli era entrato in pista con quello aggiornato, mentre Lewis Hamilton era in pista con quello vecchio per fare le comparazioni in vista del resto del fine settimana.

Il team riuscirà comunque a farle, perché i pezzi di ricambio ci sono. Hamilton entrerà in pista con quello nuovo nel pomeriggio, lasciando quello vecchio a George Russell. Il britannico, per altro, tornerà regolarmente al volante della sua monoposto nel corso del secondo turno di prove libere previsto questo pomeriggio.

Antonelli dovrà mettersi alle spalle il prima possibile l'accaduto, in attesa che Mercedes annunci quello che ormai sembra scontato: ovvero la sua titolarità accanto a George Russell nel Mondiale 2025 di Formula 1.