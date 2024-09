I tecnici Renault protestano a Monza: "Senza F1, Viry non ha uno scopo"

Lasciati in un limbo dalla loro casa madre in attesa di novità, i dipendenti del programma motoristico legato alla Formula 1 della Renault stanno facendo sentire la loro voce in occasione del Gran Premio d'Italia. Il capo della Renault, Luca de Meo, sta attualmente elaborando un piano per abbandonare il programma per lo sviluppo di una Power Unit di Formula 1 per il 2026 a Viry-Chatillon, passando invece ai motori dei clienti Mercedes attraverso il team Alpine.

Se confermata, la decisione significherebbe la fine di un'era lunga 47 anni in cui i motori Renault hanno ruggito sulla griglia di partenza della F1. Dal 1979, il suo coinvolgimento ha portato a 178 vittorie totali, di cui nove sotto il nome TAG Heuer, il che rende Renault il terzo costruttore di motori di maggior successo nella storia della F1, grazie anche ai trionfi con Williams, Benetton e Renault negli ultimi 30 anni.

Alla fine di luglio, il personale degli stabilimenti Renault di Viry-Chatillon ed Enstone è stato informato di uno studio di valutazione per tracciare un "progetto di trasformazione" per la divisione motori lontano dalle sue attuali attività in F1, e da allora i 334 dipendenti della divisione motori in Francia attendono con ansia il loro futuro, in disaccordo con qualsiasi decisione che allontani Viry dalla F1.

Per far sentire la loro voce all'opinione pubblica, 100 dipendenti di - che fanno parte del Consiglio Sociale ed Economico (CSE) dell'azienda - si sono recati al Gran Premio d'Italia e hanno srotolato degli striscioni su due parti delle tribune del rettilineo principale di Monza.

Il CSE ha annunciato che anche la "grande maggioranza" del personale Renault addetto ai motori di Viry-Chatillon avrebbe scioperato contemporaneamente, esprimendo il proprio malcontento "in un'atmosfera rispettosa ma determinata". All'inizio delle FP1, i due gruppi di 50 dipendenti si sono tutti alzati in piedi per esporre i loro striscioni, ma comunque ha applaudito entrambi i piloti Esteban Ocon e Pierre Gasly mentre scendevano in pista.

Il 30 settembre scade il termine per la decisione e il personale coinvolto spera che non sia troppo tardi per De Meo per cambiare idea e continuare la lunga eredità di Viry in F1. "L'obiettivo di venire oggi è di essere ascoltati", dice a Motorsport.com Clement Gamberoni, ingegnere che gestisce il reparto turbocompressori della squadra a Viry. "Abbiamo la sensazione di non essere ascoltati abbastanza e di non far sentire la nostra voce pubblicamente".

Manifestanti alpini di Viry-Chatillon Foto di: Anaël Bernier - Orizzonti Multipli

"Siamo persone appassionate. Siamo molto orgogliosi di essere in F1 e di avere una macchina con il nostro motore che gira in pista. Ma quello che vogliamo non è essere contro qualcosa. Vogliamo essere con. E vogliamo portare argomenti per far cambiare idea al nostro capo. Noi sosteniamo pienamente il motore del 2026, il progetto Alpine in tutte le sue forme. Ma pensiamo che Viry abbia uno scopo reale con la F1. E senza la F1, Viry non ha uno scopo".

Il messaggio sugli striscioni esorta Renault a "salvare 50 anni di Formula 1 francese" ed elenca tutti i campionati mondiali vinti da un motore Renault, tutti e 12 tra il 1992 e il 2013. Ma se una parte della colpa per la mancanza di prestazioni di Alpine è da attribuire alle sue attuali power unit, l'ultimo titolo mondiale è arrivato 11 anni fa e questo è uno dei motivi per cui De Meo sta cercando di ragioanre in modo diverso. Nel frattempo, sono molte le voci che circolano sullo stato dei motori Alpine per il 2026, in quanto Renault cerca di giustificare l'investimento in un programma interno quando è in ballo una fornitura Mercedes.

Ma Gamberoni è convinto che le power unit 2026 di Renault siano sulla strada giusta e che sarebbe ingiusto staccare la spina ora, a soli 18 mesi dalla loro introduzione.

"L'argomento di oggi è che Luca De Meo può forse cambiare idea per capire gli argomenti che abbiamo, vedere le prove che possiamo avere già sul motore in funzione sul banco di prova per il 2026", ha dichiarato.

Alpini che protestano da Viry-Chatillon Foto di: Anaël Bernier - Orizzonti Multipli

"Non sono solo parole. Ci sono fatti, motori che funzionano con le prestazioni. Abbiamo intorno a noi persone che sanno cosa fanno le altre squadre, anche non nel dettaglio, ma sappiamo che siamo tecnologicamente dirompenti con il motore, e vogliamo portarlo in pista perché penso che possa essere uno dei migliori o il migliore".

"Abbiamo preso dei rischi e abbiamo ottenuto dei risultati. Abbiamo una maturità che non avevamo 10 anni fa e abbiamo avuto una continuità di lavoro in F1 fin dall'era ibrida. Ora siamo a un livello in cui sappiamo di poter ottenere risultati. E ora abbiamo armi uguali con il tetto dei costi, giochiamo lo stesso gioco con le stesse regole, ed è anche la prima volta che possiamo farlo".

Ma Viry-Chatillon è più di un impianto di produzione di motori di F1. È parte del tessuto dell'industria automobilistica francese e del patrimonio delle corse, tessuto che Viry ritiene stia per essere fatto a pezzi anche se Renault ha promesso di reimpiegare l'impianto e tutto il suo personale in altri progetti non legati alla F1.

"Siamo consapevoli delle dichiarazioni dei vertici di Renault , secondo cui non ci sarà alcuna perdita di posti di lavoro per i dipendenti di Viry", riconosce Gamberoni. "Ma ci sono due aspetti della questione. C'è anche un lato in cui abbiamo molti appaltatori che lavorano a Viry. Se la decisione viene presa entro il 30 settembre, alla fine dell'anno non avranno più un lavoro, il che significa circa 200 persone. Inoltre, tutta la nostra rete di fornitori che lavorano in F1 perderà molti progetti, parti, studi e così via".

"E crediamo anche nel coinvolgimento di Viry nella F1, perché la F1 porta competenze, tecnologie - significa attrattiva - e ci mantiene al top ogni giorno. Poiché abbiamo concorrenti che non dormono mai, dobbiamo essere al top per poter lottare in Formula 1".

Manifestanti alpini di Viry-Chatillon Foto di: Anaël Bernier - Orizzonti Multipli

"Se vogliamo fare anche altri progetti per il marchio Alpine, possiamo farli. Ma dobbiamo farlo con la F1".

Gamberoni e i suoi colleghi sono apparsi di buon umore mentre seguivano i lavori dell'Alpine a Monza nelle prove libere, ma hanno ammesso che l'incertezza sul programma ha colpito duramente il morale dello stabilimento nelle ultime settimane. "Abbiamo avuto l'annuncio [della Renault che stava esplorando opzioni alternative] alla fine di luglio, poi c'è stata la chiusura", ha spiegato.

"La gente è un po' giù, non voglio dire che stiamo lavorando a pieno regime in questo momento, perché l'ambiente a Viry è piuttosto difficile. Siamo persone appassionate e dire che il nostro motore non correrà sulla griglia di partenza della F1 nel 2026 è davvero difficile. Tuttavia, le persone lavorano perché vogliono vedere i risultati del duro lavoro svolto".

Servizio aggiuntivo di Alex Kalinauckas