F1 | Norris e Piastri spaventano a Monza, ma anche il graining...

Le due sessioni di prove libere disputate oggi a Monza non hanno aiutato a definire le gerarchie. Non è un gioco a carte coperte quanto un equilibrio di valori in campo che, almeno per ora, rende difficile stilare una classifica dei valori in campo. C’è un Lewis Hamilton in palla sul giro veloce che però ha completato una simulazione di gara difficile da valutare. Max Verstappen ha invece dovuto rinunciare al giro veloce (a causa di una sbavatura in Parabolica e la successiva una lunga interruzione causata da un’uscita di pista di Kevin Magnussen a Lesmo) e nella classifica di giornata è solo quattordicesimo. Ma il campione del mondo ha impressionato con una buona simulazione di gara.

Il dato comune emerso dopo le due ore di prove è che la classica Monza ad una sosta non è una certezza. Il nuovo asfalto (grande punto interrogativo alla vigilia del weekend) ha evidenziato qualche problema di graining, emerso in modo più o meno significativo in base alla lunghezza dei ‘run’ e delle monoposto. Secondo Pirelli la possibilità di una gara a due soste è da prendere in considerazione, anche se le squadre faranno tutto il possibile per evitarla a causa del notevole costo di tempo del pit-stop sul circuito di Monza.

In apparenza la McLaren è più nascosta, ma in realtà il tandem Piastri-Norris è quello che spaventa maggiormente gli avversari. Nella simulazione di qualifica Lando è risultato a soli tre millesimi da Hamilton, nei long-run entrambe le McLaren sono state molto costanti senza accusare un crollo di performance importante. “I distacchi sono minimi come nelle previsioni – ha commentato Norris - i quattro top team sono tutti racchiusi in poco più di un decimo. Tra qualifiche e gara ci sarà da divertirsi. Da parte nostra direi che tutto è andato come da programma, abbiamo completato il lavoro e direi che il feeling con la pista è buono. Il cronometro ci dice che la macchina è in buona forma, quindi un buon inizio”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Qualche interrogativo lo ha sollevato la simulazione di gara di Verstappen, molto veloce e costante per i primi otto giri (dal 1’25”3 all’1’24”7) per poi salire sul ritmo del minuto e ventisei secondi nei tre giri conclusivi, senza apparenti problemi di traffico. “Sembra che il long run sia stato abbastanza competitivo – ha commentato Max – al momento abbiamo visto che la pista è più aggressiva del previsto sugli pneumatici, ma sarà interessante vedere come si evolverà. Abbiamo fatto diverse prove, ora bisognerà vedere qualche direzione prendere, ma abbiamo tutto per essere li a giocarcela”. “Siamo in una situazione molto migliore rispetto a Zandvoort”, ha confermato Helmut Marko.

Di difficile valutazione il long-run di George Russell, entrato in pista a metà FP2 non appena i meccanici hanno concluso il lungo e corposo lavoro di preparazione della sua monoposto reduce dall’incidente di Kimi Antonelli in FP1. Il suo programma non è stato in linea con gli avversari diretti, ma Russell (che a fine sessione ha ringraziato la squadra per il tour de force per ripristinare la macchina) alla fine pur girando poco è apparso contento del primo assaggio della monoposto.