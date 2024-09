F1 | Verstappen: “Tanto lavoro da fare, le gomme calano troppo”

La classifica chiaramente non racconta per bene la giornata di Max Verstappen, dato che l’olandese ha chiuso la seconda sessione di libere solamente al quattordicesimo posto, a ben 8 decimi e mezzo da Lewis Hamilton, capace di precedere Lando Norris per soli tre millesimi. Tutti hanno avuto la chance di effettuare almeno un giro sulla gomma soft, incluso Verstappen, ma il tre volte campione del mondo, in realtà, non ha concluso il suo passaggio con la mescola più tenera, complice una sbavatura all’ultima curva, la Parabolica.

Infatti, il pilota della Red Bull ha perso il posteriore della vettura proprio in ingresso di quello che, anche negli scorsi anni, è stato uno dei suoi tratti più competitivi, essendo capace di portare tanta velocità in inserimento per poi mantenerla anche a centro curva e in uscita. Tuttavia, nella FP2 questo errore lo ha preso controtempo, dato che ha subito deciso di abortire il giro per far rifiatare gli pneumatici, il che non gli ha permesso di registrare un crono competitivo.

L’obiettivo era quello di effettuare un altro tentativo in un secondo momento, ma la bandiera rossa nata dall’incidente di Kevin Magnussen alla seconda di Lesmo ha costretto tutti a una lunga sosta, spingendo poi i team a concentrarsi direttamente sul lavoro sulla lunga distanza con maggior carburante a bordo. Di fatto, Verstappen non ha completato un giro veloce sulla soft, per cui il suo tempo sulla media lo ha lasciato solamente al quattordicesimo posto. Al di là di questo, c'è anche il fatto che Red Bull, come spesso accade, al venerdì è molto conservativa sulle mappature motore.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

La giornata è stata utile anche per proseguire gli esperimenti per ritrovare un buon bilanciamento, tanto che, come a Zandvoort, anche qui a Monza Verstappen ha proseguito con il fondo di inizio stagione, ma modificato con alcuni componenti recenti per quelle parti di cui Red Bull è sicura del funzionamento, come per quanto riguarda la parte esterna del marciapiede. “Abbiamo provato differenti setup, alla fine le prove libere servono per questo, anche alcune cose che vogliamo imparare di più sulla vettura”, ha detto il tre volte iridato nelle interviste di fine giornata.

“Probabilmente la FP2 all’inizio non è andata nel migliore dei modi, probabilmente il long run è stato più competitivo. Siamo aggressivi sulle gomme al momento, quindi dobbiamo vedere come si evolverà la situazione in vista della gara”, ha proseguite l’olandese, sottolineando però quanto al momento senta che le gomme calino troppo sulla lunga distanza. In effetti, al termine del suo long run lo stesso Verstappen aveva riportato via radio un calo di grip improvviso e marcato. Questo è anche dovuto al graining che diversi team hanno riscontrato sul nuovo asfalto brianzolo.

Chiaramente l’obiettivo è quello di trovare un setup più efficace, aspetto che nel corso della stagione più volte ha costretto Red Bull a una dose di lavoro extra in nottata. Il team ha in mente già un paio di idee su come modificare l’assetto, ma servirà tanto lavoro e una buona analisi dell’evolversi della pista per comprendere verso quale direzione andare: “Abbiamo un paio di direzione verso cui puntare per il setup della vettura, dobbiamo verificare alcune cose, penso che tante vetture saranno vicine. Speriamo di potere essere in quel mix”.

“C’è ancora del lavoro da fare per essere competitivi. Le FP1 erano abbastanza buone, le FP2 non altrettanto all'inizio, ma poi sono andate un po' meglio sui long run, quindi ora dobbiamo solo mettere tutto insieme per essere nel gruppo per domani”, ha poi aggiunto Verstappen.