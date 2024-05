F1 | Ferrari ha montato il motore 2 come Sauber, McLaren e Aston

La Ferrari ha montato una nuova power unit su entrambe le monoposto del Cavallino. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno montato il secondo motore della stagione dei quattro concessi ad ogni pilota per i 24 GP: l’unità è stata introdotta a Miami prima dell’unico turno di prove libere e si capisce, anche, l’agitazione del muretto del Cavallino quando il monegasco era finito in testacoda in prossimità del tunnel e non è riuscito a ripartire dopo aver surriscaldato la frizione e la power unit.

L’ordine via radio è stato di spegnere il motore per evitare di dare una “scaldata” alla power unit che era ancora a zero chilometri. La Ferrari ha dimostrato una buona affidabilità dello 066/12 considerato il fatto che il propulsore 1 ha disputato cinque GP e una sprint race più tutte le sessioni di prove libere.

Anche la Sauber, fra i team clienti di Maranello, ha sostituito il motore Ferrari sulle C44 di Valtteri Bottas e Guanyu Zhoe. Hanno approfittato della sesta prova stagionale per dotarsi della seconda unità anche due squadre fornire dalla Mercedes: stiamo parlando di McLaren e Aston Martin.

Lando Norris e Oscar Piastri dispongono di una MCL38 fresca in tutti i sensi visto che hanno goduto anche di importanti aggiornamenti non solo aerodinamici. Come tutti gli altri nella lista pubblicata dalla FIA, Fernando Alonso e Lance Stroll hanno montato un nuovo motore endotermico, il turbo, la MGU-K e la MGU-H oltre a un set di scarichi.