F1 | Bottas perde tre posizioni in griglia per aver ostacolato Piastri

Bottas partirà per ultimo nella Sprint di sabato pomeriggio all'Hard Rock Stadium, in realtà solo due posizioni indietro rispetto alla posizione in cui si è qualificato dopo che i commissari hanno ritenuto che avesse ostacolato Oscar Piastri della McLaren durante la Sprint Qualifying di venerdì.

L'incidente è avvenuto a quattro minuti dalla fine della SQ1, con Bottas che si è diretto lentamente verso la curva 1 dopo aver appena completato un giro veloce, mentre Piastri si avvicinava velocemente alle sue spalle dopo aver appena iniziato il suo.

Fortunatamente, i due sono stati abili ad evitare di arrivare all'incidente, ma i commissari hanno rilevato che la Sauber non aveva avvertito Bottas dell'arrivo di Piastri alle sue spalle, ritenendo che questo fosse stato un errore da parte del team, che ha contribuito a generare questa situazione.

Tuttavia, i commissari hanno comunque comminato una sanzione sulla griglia di partenza a Bottas, poiché l'articolo 33.4 del regolamento sportivo della F1 recita: "La responsabilità primaria è del pilota, che deve assicurarsi di non mettersi in una posizione tale da ostacolare inutilmente un altro pilota".

"In questo caso, la vettura 77 stava guidando lentamente sulla linea di gara e ha causato la situazione che si è creata", ha aggiunto il bollettino.

L'incidente è degno di nota perché Bottas ha un nuovo ingegnere di gara per questo fine settimana dopo quello che il finlandese ha definito "un cambiamento piuttosto improvviso" fatto dalla Sauber tra questo evento ed il GP di Cina.

L'indagine sulla Mercedes potrebbe portare ad una modifica delle regole

In un'altra investigazione avvenuta dopo la Sprint Qualifying, i commissari sportivi hanno deciso di non prendere provvedimenti contro la Mercedes per il fatto che i suoi meccanici non indossavano il casco mentre effettuavano delle regolazioni sull'ala anteriore della vettura di Lewis Hamilton nelle fasi conclusive della SQ2.

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Photo by: Erik Junius

Si tratta di una violazione dell'articolo 34.13 del regolamento sportivo che recita: "Tutto il personale della squadra che esegue lavori su una vettura nella corsia dei box quando la vettura è in posizione di pit stop deve indossare il casco".

La regola stabilisce anche che "è obbligatorio l'uso di un'adeguata protezione degli occhi".

Ma i commissari hanno scelto di non sanzionare la Mercedes perché "mentre esaminavamo la condotta della squadra in relazione a questa infrazione, abbiamo notato che un certo numero di altre squadre si erano impegnate in lavori simili senza casco e/o senza protezioni per gli occhi durante la sessione o all'interno della posizione di pit stop o nelle immediate vicinanze".

Il bollettino ha proseguito: "Certamente, anche coloro che stavano lavorando sulla vettura all'interno delle posizioni di pit stop avrebbero violato l'articolo 34.13 (ad esempio toccando la vettura o sollevandola)".

"In effetti, coloro che si trovavano leggermente al di fuori della loro posizione di pit stop potrebbero non aver violato il suddetto articolo, ma la distinzione, dal punto di vista della sicurezza (che è lo scopo probabile di questa regola), non era evidente per noi".

"Inoltre, sembra che la prassi consolidata sia quella di sollevare la vettura, mentre vengono utilizzate le ventole per raffreddare i freni, all'interno della posizione di pit stop per riportare la vettura nel garage".

"Anche questo, letto in modo rigoroso, potrebbe costituire una violazione dei regolamenti sopra citati".

"Quindi, in queste circostanze, penalizzare una squadra, quando tutte o quasi tutte le squadre potrebbero potenzialmente aver violato questo articolo in una forma o nell'altra, non sarebbe servito a nulla. i conseguenza, non abbiamo preso ulteriori provvedimenti".

I commissari hanno quindi chiesto alla FIA di "considerare se sia necessario apportare modifiche alle pratiche attuali durante le qualifiche e le Sprint Qualifying o ai regolamenti stessi".

Infine, un gruppo di piloti indagati per aver guidato troppo lentamente durante la SQ1 e la SQ2 è sfuggito ad una penalità, come è diventato tipico per queste situazioni nelle ultime stagioni di F1.