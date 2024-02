F1 | Ferrari: Celsius fitness drink diventa global team partner

A 4 giorni dalla presentazione della SF-24, monoposto con cui la Ferrari prenderà parte al Mondiale 2024 di Formula 1, la Scuderia ha presentato nel primo pomeriggio di oggi un nuovo Global Team Partner: Celsius

Celsius è un produttore di fitness drink che aveva già attivato una partnership con la Scuderia Ferrari poco meno di un anno fa. Adesso l'azienda americana ha deciso di compiere un passo ulteriore, rafforzando la partnership con il team più antico e presente nella storia della Formula 1.

Nel comunicato pubblicato dalla Ferrari, si legge: "Scuderia Ferrari è felice di annunciare il rinnovo e l’ampliamento della partnership con Celsius Holdings, produttore del fitness drink Celsius, famoso in tutto il mondo, che diventa global Team Partner della squadra di Formula 1".

"Celsius continuerà dunque a dare energia alla Scuderia Ferrari in pista e a Maranello con il suo fitness drink fatto con ingredienti di prima qualità e con zero zuccheri ideato per aiutare le persone che vogliono vivere in forma, provare a spostare i propri limiti e migliorare la qualità della vita quotidiana. Anche i tifosi della Scuderia Ferrari potranno continuare a godere delle speciali attivazioni che Celsius organizzerà nell’arco della stagione sia dentro che fuori le piste, per una stagione da ricordare".

Lorenzo Giorgetti, chief Racing Revenue Officer: "A meno di un anno dall’inizio della nostra collaborazione, siamo lieti di espandere la partnership con Celsius, che diventa global Team Partner di Scuderia Ferrari per la stagione 2024 e oltre. Con i suoi prodotti a base di ingredienti di prima qualità, Celsius fornirà ai nostri piloti e ai membri del team una riserva di energia essenziale per riuscire a dare il meglio durante questa stagione, fatta di 24 Gran Premi. Celsius sta rapidamente diventando una delle bevande energetiche più popolari sul mercato e non vediamo l’ora di lavorare con loro su nuove idee così da creare altre interessanti esperienze per i nostri fan sparsi in tutto il mondo".

Kyle Watson, vice presidente esecutivo della sezione marketing di Celsius ha aggiunto: "Celsius condivide con Scuderia Ferrari la passione per la competizione che spinge i piloti, la squadra e i tifosi a dare il meglio di sé e a vivere in forma dentro e fuori la pista. Non potremmo essere più felici di continuare a far crescere la nostra partnership con questo storico team di Formula 1 che condivide con noi la volontà di estrarre il meglio da ogni giorno e performare ai massimi livelli".