F1 | Ecco perché il movimento di Russell prima del via non è una partenza anticipata

Il vincitore del Gran Premio d'Australia ha anticipato la partenza? Questa possibilità ha suscitato grande scalpore sui social media, dopo che è stato diffuso un video realizzato dalle tribune, nel quale si vede chiaramente un movimento della Mercedes di George Russell. Ma sono realmente fondate queste accuse?

Quando i semafori dell'Albert Park hanno iniziato ad accendersi, la W17 del pilota britannico ha fatto un leggero scatto in avanti, ma si è fermata prima che le luci si spegnessero. Di fatto, dunque, la sua monoposto era nuovamente ferma quando è iniziata la gara.

Partenza anticipata o no?

Le regole della Formula 1 forniscono indicazioni chiare. Una possibile partenza anticipata è definita nel regolamento sportivo all'articolo B5.11.1, che recita:

"Durante qualsiasi partenza da fermo (articoli B5.7.2 o B5.10.8) o ripresa con partenza da fermo (articolo B5.15.4), tutte le vetture devono essere:

a. Ferme nella posizione assegnata sulla griglia di partenza per il periodo successivo all'accensione della luce rossa e prima del segnale di partenza dato dallo spegnimento di tutte le luci rosse, come definito nell'articolo B5.7.1b,

b. Posizionati nella posizione assegnata sulla griglia di partenza in modo tale che il transponder sia in grado di rilevare il momento in cui la vettura di F1 si è mossa per la prima volta dalla sua posizione sulla griglia dopo il segnale di partenza,

c. Posizionati nella posizione assegnata sulla griglia in modo tale che nessuna parte dell'area di contatto dei pneumatici anteriori si trovi al di fuori delle linee (anteriori e laterali) al momento del segnale di partenza,

A discrezione esclusiva dei commissari, verrà inflitta una penalità di 5 secondi, una penalità di 10 secondi, una penalità drive through o una penalità stop and go a qualsiasi pilota che venga giudicato responsabile di aver violato il presente artico".

George Russell, Mercedes Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Come deve essere valutata la situazione

Il leggero avanzamento di Russell prima della partenza non costituisce una partenza anticipata ai sensi della sezione a), poiché dal momento in cui si accende la terza luce rossa, la Mercedes è di nuovo completamente ferma.

Inoltre, in base alle riprese, non vi è alcuna indicazione che le gomme anteriori di Russell abbiano superato le linee della sua casella di partenza, come descitto nella sezione c). Bisogna ricordare, infatti, che l'ala anteriore che sporge dalla casella di partenza non è rilevante ai sensi del regolamento.

La conclusione a cui è facile giungere, dunque, è che la partenza di Russell fosse regolare.

Le indagini relative alla partenza

Le uniche indagini effettuate dai commissari, relative alle fasi della partenza, hanno riguardato Franco Colapinto e Nico Hulkenberg.

Il pilota dell'Alpine ha ricevuto una penalità, per la precisione uno stop and go, perché un membro del team ha toccato la vettura dopo il segnale dei 15 secondi.

Hulkenberg non è riuscito a raggiungere la griglia di partenza con le proprie forze e avrebbe commesso una violazione del regolamento se avesse preso il via alla gara. Tuttavia, poiché Audi ha riportato la vettura dalla griglia di partenza alla corsia dei box e Hulkenberg non ha preso il via alla gara, nel suo caso non si è verificata alcuna violazione.