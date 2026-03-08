Analisi

F1 | Analisi GP Australia: Ferrari non è un bluff, ma la Mercedes è meglio George Russell è il capitano della doppietta Mercedes, ottenuta davanti alla Ferrari di Leclerc: tanti sono, però, i temi che ci ha regalato il primo Gran Premio della stagione in Australia. Analizziamoli in questo nuovo video, in compagnia di Beatrice Frangione e Franco Nugnes.