F1 | De Meo: "Non vendo Alpine, ma dobbiamo cambiare"

L’Alpine a Monza ha deluso le attese dopo il podio che Pierre Gasly aveva meritatamente conquistato a Zandvoort: le due A523 non sono state competitive su una pista come il Tempio della Velocità e non sono mai state in grado di lottare per la zona punti. La monoposto blu ha destato sensazione per l’esagerata apertura della carrozzeria per estrarre l’aria calda della power unit Renault E-Tech RE23 che evidentemente soffre di surriscaldamenti anche su un tracciato dove gli avversari mostravano cofani e pance chiuse alla ricerca della migliore efficienza aerodinamica.

Luca De Meo, presidente e CEO del Gruppo Renault, si è guardato bene dal fare un’apparizione in Brianza, consapevole che l’Alpine avrebbe dovuto soffrire nel GP d’Italia, ma il manager milanese di 56 anni, non si è tirato indietro a commentare il programma di F1 a margine del Salone di Monaco.

La squadra anglo-francese è in piena trasformazione: a Spa-Francorchamps durante il weekend del GP del Belgio erano stati epurati il team principal, Otmar Szafnauer, il direttore sportivo, Alan Permane e il direttore tecnico, Pat Fry dopo che era stato spostato di ruolo anche il CEO del marchio, Laurent Rossi.

La responsabilità della squadra è stata affidata a Bruno Famin: il ruolo dovrebbe essere ad interim, ma la sensazione è che il transalpino potrebbe essere confermato, visto che sta cercando di ricostruire una struttura che non sta ottenendo i risultati che meriterebbe.

L’Alpine è sesta nel mondiale Costruttori, superata anche da Aston Martin e McLaren, rispetto al quarto posto dell’anno scorso. Luca De Meo non ha esitato a tagliare le teste di vertice della squadra per dare una nuova impronta al team…

“Mi avevano promesso delle cose che non sono state mantenute – spiega De Meo -. Quando al tuo capo dici una cosa, poi la devi fare: sta nelle dinamiche di un’azienda. È sembrata un’azione brutale, e la è stata, ma siamo indietro rispetto a quello che ci eravamo dati come obiettivi. Non che io li avessi forzati a darsi dei target, ma se li erano dati da soli: li hanno comunicati e questo non ha funzionato perché non avevamo la giusta traiettoria”.

De Meo ha un approccio pragmatico e sanguigno…

“Io credo molto nel progetto dell’Alpine in Formula 1, ma molte volte la gente che fa business può crede che la F1 funzioni alla stessa maniera. È come l’imprenditore che entra in politica: penso che la politica non funziona come un’impresa. E nei GP per trovare la giusta alchimia, per fare una cosa tipo Red Bull o come ha fatto Mercedes per un lungo ciclo, devi continuare a lavorare, devi essere umile, devi cambiare le cose. È un gioco complicato che poi all’improvviso deve cominciare a girare. Bisogna lavorarci, non puoi chiudere la scatola e poi riparlarne dopo cinque anni. Ne siamo coscienti, abbiamo teoricamente le risorse per fare bene con un team che è abbastanza ben finanziato. E la gente che non funziona deve uscire dal sistema F1: questa è alta competizione…”.

Nel paddock si sentono voci che lasciano intendere una possibile cessione dell’Alpine ad Andretti che sta cercando il modo migliore per entrare nel Circus con il nuovo regolamento del 2026…

“Sono deluso perché a Monza siamo andati male, dopo un podio a Zandvoort, ma non siamo affatto dove dovremmo essere. Dobbiamo fare un lavoro di rilancio pezzettino per pezzettino. E tutte quelle storie che vorrei vendere il team sono stronz... La F1 fa parte del progetto Alpine come l’endurance e altre gare, quindi andiamo avanti e dobbiamo crescere…”.

Più chiaro di così…