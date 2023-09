F1 | Norris: "Non sono mai stato così vicino a vincere come ora"

Lando Norris e la McLaren sono stati tra i grandi protagonisti dell'estate 2023 di Formula 1, quasi fossero uno degli ormai celebri tormentoni estivi passati alla radio e scelti dai DJ più in voga nelle discoteche più alla moda della Riviera Romagnola.

Tutto questo grazie all'evidente passo avanti fatto dal team con l'introduzione di un pacchetto di novità così sostanzioso da portare le MCL60 dal lottare per le ultime posizioni a quelle per il podio con una regolarità disarmante.

Andrea Stella, team principal della McLaren, sin dalla presentazione della monoposto avvenuta lo scorso mese di febbraio aveva annunciato le criticità della vettura, nata nel modo sbagliato, ma anche i lavori allora già avviati non solo per correre ai ripari, ma per avere una macchina che potesse portare la McLaren a lottare per i traguardi ambìti.

Il passo avanti è stato così eclatante che è difficile ricordarsene di altrettanto validi, almeno nell'ultimo ventennio. Lo stesso Lando Norris ha faticato a trovare paragoni, pur evitando di utilizzare superlativi assoluti nei confronti di un team che si sta riorganizzando per essere ancora più forte in futuro.

"Saremmo stati contenti facendo metà del passo avanti che siamo riusciti a fare. Fare un passo così grande come quello che abbiamo fatto, e credo sia uno dei passi avanti più grandi mai fatti da una squadra a metà della stagione, è ciò che mi ha impressionato di più".

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Vogliamo continuare a fare i miglioramenti che abbiamo fatto sino a ora, massimizzare le nostre opportunità e fare un paio di errori in meno, parlo sia dal mio punto di vista che da quello del team. A volte abbiamo fatto piccoli errori, ma questo ci deve spingere a fare fine settimana più vicini alla perfezione".

Norris è in Formula 1 da ormai un lustro. 5 anni in cui la McLaren è risalita dai bassifondi in cui era sprofondata all'inizio dell'era ibrida della Formula 1, addirittura vincendo - in modo sporadico - una gara 2 anni fa con Daniel Ricciardo.

Eppure, secondo il pilota britannico, la McLaren non è mai stata così vicina a poter vincere come in questo momento, almeno da quando lui è approdato in Formula 1. Un pensiero coerente, perché parla di costanza nell'essere vicini alla prima posizione.

"Il passo avanti che abbiamo fatto mi fa sentire più fiducioso, penso che saremo in grado di continuare in una maniera migliore rispetto a quanto abbiamo fatto in passato. Mentre il passato c'erano sempre momenti in cui le speranze venivano alimentate, ma non siamo poi riusciti a tenere il passo".

"Direi anche che non sono mai stato così vicino a vincere come ora da quando sono entrato in Formula 1. Dunque se c'è un momento in cui credere nell'essere vicini a vincere delle gare, questo momento è proprio ora".