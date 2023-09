F1 | Sainz su Monza: "Nei primi giri pensavo di poter battere Max"

Carlos Sainz ha regalato ai tifosi della Ferrari la gioia di vedere una rossa sul podio al Gran Premio d'Italia, andato in scena la scorsa domenica all'Autodromo Internazionale di Monza-

Il pilota madrileno era scattato dalla pole position, frutto di un giro eccellente nelle qualifiche del sabato che lo avevano portato a battere per pochi millesimi il dominatore della stagione corrente, quel Max Verstappen che alla domenica si è confermato implacabile, vincendo la sua decima gara consecutiva stabilendo un nuovo record assoluto.

Sainz, però, ha cullato per una decina di giri il sogno di condurre il gran premio di casa per la Ferrari, davanti al proprio pubblico. Scattato molto bene dalla prima posizione, il madrileno è stato bravo a resistere ai numerosi assalti dell'olandese di Red Bull Racing, prima di capitolare per aver sfruttato troppo le gomme posteriori.

Un eccesso di difesa che ha pagato nel prosieguo della gara, ma che nei primi 10-12 giri ha fatto sognare i tifosi della Ferrari e lo stesso spagnolo. A rivelarlo è stato proprio Carlos, che ha ammesso di aver pensato sino a metà del primo stint di poter battere Verstappen.

"A metà del primo stint mi sembrava di avere tutto sotto controllo, ma poi, attorno al decimo, dodicesimo giro, ho iniziato a sentire la gomma posteriore sinistra che cedeva molto. E lo ha fatto molto prima di quanto mi sarei aspettato".

"A quel punto mi sono reso conto di aver usato troppo le gomme. Probabilmente l'ho fatto per tenere dietro Max, difendendomi dai suoi attacchi. Avevo consumato troppo la gomma posteriore sinistra e sapevo che avrei sofferto molto per il resto dello stint. Quello mi avrebbe costretto a passare prima alla gomma dura e a fare un lungo stint con la Hard".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, lotta con Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Ed è esattamente quello che è successo. Le mie sensazioni si sono rivelate corrette. Onestamente non mi aspettavo che le gomme degradassero così tanto, ma era chiaro che stessi spingendo molto, molto forte per tenere Max alle mie spalle. Probabilmente ho fatto più di quanto avrei dovuto fare".

A quel punto, dopo le difficoltà dovute al consumo delle gomme per l'elevato ritmo mantenuto nel primo stint nel tentativo di proteggere la prima posizione, Sainz ha ammesso di essersi reso conto che il terzo posto sarebbe stato il miglior risultato possibile a cui aspirare.

"Ovviamente sono molto, molto felice, perché un terzo posto a Monza, davanti ai nostri tifosi, era il massimo che potevamo ottenere. Ho fatto di tutto per tenere alle spalle le Red Bull, ma alla fine erano un po' più veloci di noi, e questo ce lo aspettavamo. Ho dato tutto, soprattutto per tenere Max alle spalle nel primo stint".

"Probabilmente quel tentativo mi è quasi costato il podio, perché ho usato le gomme più di quanto avrei voluto, rendendomi così molto vulnerabile verso la fine di entrambi gli stint che ho fatto".

"Sono stato sempre sotto pressione. Prima è stato Max ad attaccarmi, poi è arrivato Checo e poi Charles. Alla fine sono riuscito a portare a casa il terzo posto, ce l'abbiamo fatta, ma è stata dura. E' stata una gara molto difficile", ha concluso Sainz.