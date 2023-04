F1 | Brown apre sui nuovi team: "Ci sono quattro proposte"

Carica lettore audio

Parlando agli investitori, la scorsa settimana Stefano Domenicali aveva parlato del possibile aumento della tassa d’ingresso per quelle nuove squadre che vogliono prendere parte al campionato di Formula 1. Grazie al patto della concordia firmato qualche anno fa, i vertici della serie avevano infatti imposto una tassa d’ingresso per i nuovi team pari 200 milioni di dollari.

L’aumento degli ascolti a cui è andata incontro recentemente la Formula 1, così come l’arrivo di nuovi sponsor e il conseguente aumento del valore finanziario delle scuderie, ha fatto sì che le squadre ricevessero maggiori introiti da parte di Liberty Media. L’arrivo di un nuovo team andrebbe però ad intaccare l’attuale fetta di torta, motivo per il quale, al fine di compensare eventuali perdite a livello economico dovendo rivedere la redistribuzione degli introiti, diverse scuderie hanno suggerito di aumentare la quota d’iscrizione fino a raggiungere quota 600 milioni.

All'inizio di quest'anno, la FIA aveva aperto la procedura formale per l'ingresso di potenziali nuovi team, con una decisione ufficiale attesa entro la fine di giungo. Diversi potenziali investitori si sono fatti avanti, in particolare Michael Andretti, il quale sta tentando di convincere Liberty Media con un progetto che coinvolge anche General Motors in qualità di partner.

Per rafforzare le sue possibilità di ottenere l'approvazione per l'ingresso, infatti, Andretti ha stretto un accordo con General Motors per introdurre il marchio Cadillac in F1, anche se questo non comporterebbe la produzione di un proprio propulsore da parte della casa americana, ma solo un rebrand di una Power Unit Renault.

Una proposta che non sembra aver totalmente convinto, perché Liberty Media preferirebbe un coinvolgimento diretto della casa automobilistica americana, ma tra i Team Principal più aperti ad accogliere una nuova squadra c’è Zak Brown, il quale in più occasioni si è detto a favore del progetto Andretti.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: FIA Pool

Parlando all’ultima tappa di IndyCar dello scorso fine settimana a Long Beach, campionato in cui McLaren partecipa con una squadra, Brown ha aggiunto che al momento sembrano esserci almeno tre team pronti a fare richiesta.

"Credo che sia emerso che tre o quattro squadre presenteranno la loro candidatura. Mi piacerebbe vedere la griglia espandersi con i giusti termini e condizioni", ha detto Brown a The Associated Press.

"So di essere un sostenitore di Michael e della Cadillac e penso che sarebbe un bene per lo sport. Probabilmente sono in minoranza in questo pensiero".

Michael Andretti Photo by: Mark Sutton

Nella ricerca di personale con esperienza in F1 da parte di Andretti per costruire una base convincente, una fonte ha confermato a Motorsport.com che il team è riuscito ad attirare Nick Chester, ex capo tecnico in Formula 1 e Formula E, per dirigere le operazioni tecniche del nuovo team.

Le strutture del team nell'Indiana sono in fase di ampliamento, in quanto Andretti continua a diversificare i propri interessi nel campo del motorsport, mentre il team sta attualmente assumendo ulteriori ingegneri per la fabbrica a Banbury, il che suggerisce che la struttura di Formula E nella città dell'Oxfordshire potrebbe ospitare anche parte della scuderia di F1.