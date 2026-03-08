Vai al contenuto principale

Intervista
Formula 1 Australia

F1 | Antonelli: "Partenza disastrosa, mi sono trovato con la batteria a zero"

Dopo il brivido in partenza, il giovane bolognese era settimo alla fine del primo giro, Kimi è riuscito a riportarsi in coda al compagno Russell conquistando un meritato secondo posto con una Mercedes che non è superiore solo di motore: "Ma dobbiamo lavorare molto, perché le cose quest'anno possono cambiare in fretta".

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Paul Crock / AFP via Getty Images

C’è un fatto che merita di essere messo in rilievo: subito dopo la tradizionale fotografia del podio per festeggiare la doppietta australiana, George Russell, è quasi scappato via, mentre i meccanici sono andati di corsa a prendere Kimi Antonelli per portarlo in trionfo. Ma come, il vincitore è l’inglese? Cosa succede nel box della Stella?

Il giovane bolognese sta conquistando la squadra, anche se per il momento è George il riferimento. Il leader del mondiale, però, sta facendo un grave errore di valutazione: non ha indicato il compagno di squadra come un possibile avversario per il titolo mondiale, scegliendo Charles Leclerc e Max Verstappen. Forse perché lo teme e ha iniziato la sua "battaglia psicologica".

George Russell indica Kimi Antonelli: sarà l'avversario per il mondiale?

George Russell indica Kimi Antonelli: sarà l'avversario per il mondiale?

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

La partenza di Kimi è stata drammatica: era schierato in prima fila e alla fine del primo giro era solo settimo, dopo uno scatto pessimo... 
“Sì, ho avuto un problema, non ho neanche potuto fare burn out mentre arrivavo in griglia perché non avevo potenza ed ero molto preoccupato perché la macchina non rispondeva quando andavo a spingere sull'acceleratore. Dopo mi sono fermato nella casella e quando ho messo la modalità motore e ho visto zero sulla batteria, mi sono un po' spaventato”. 

Disponendo di un turbo più grande rispetto alla Ferrari era prevedibile uno scatto complicato, ma non così difficile... 
“Sicuramente sì, adesso abbiamo visto dal vivo com’è la partenza e sicuramente è un punto dove dobbiamo lavorare, perché per il resto la macchina va veramente forte. Devo ringraziare il team perché oggi il secondo posto è stato possibile soprattutto grazie a loro: mi hanno ricostruito la macchina dopo quello che è successo in FP3”. 

Kimi Antonelli è partito male al via con la batteria scarica...

Kimi Antonelli è partito male al via con la batteria scarica...

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Ad un certo punto della gara è comparso il graining sull’anteriore sinistra, eppure avete mantenuto un ritmo impressionante. Eravate dati come grandi favoriti, ma non c’è solo una super power unit sulla W17... 
“La macchina c'è, perché alla fine bisogna anche andare forte in curva. La macchina è bella da guidare e al momento è una vettura completa. Però, ovviamente, bisogna continuare a lavorare perché la Ferrari nel primo stint era veloce. E quest’anno la situazione può cambiare molto in fretta. E proprio per questa rarione dobbiamo sviluppare la W17 per massimizzare ogni volta il risultato”. 

Quello di Melbourne è stato un weekend molto impegnativo con alti e bassi: il crash nell’ultimo turno di prove libere poteva costare molto caro e, invece, hai dimostrato una solidità di carattere per reagire nonostante i 19 anni: hai conquistato 18 punti iridati che sono molto importanti... 
“Sicuramente per me è stato un weekend molto up and down. La cosa positiva è che sono riuscito a reagire dopo ogni situazione. Il passo è buono, mi sento bene in macchina, quindi si potranno fare cose belle in futuro”. 

