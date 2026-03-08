F1 | Vasseur: "Risultato solido. Ferrari in ritardo di circa mezzo secondo da Mercedes"

La Ferrari ha iniziato la stagione 2026 con il podio colto da Charles Leclerc e il quarto posto di un Lewis Hamilton ritrovato dopo un 2025 a dir poco preoccupante dal punto di vista delle prestazioni.

Le Mercedes hanno fatto ciò che ci si aspettava da loro: vincere e portare a casa la doppietta, ma almeno per la prima parte della gara la lotta tra i due team è stata serrata.

Fino al giro 13 Leclerc e Russell hanno battagliato tra loro per la vetta della gara. Poi, a quel punto, l'intervento della Virtual Safety Car innescato dal ritiro di Isack Hadjar ha creato la frattura di strategie tra Mercedes e Ferrari, con la prima che ha fatto un doppio pit stop e la seconda che ha preferito mantenere i suoi piloti in pista.

L'idea della Ferrari era fare una sola sosta e farla più avanti. Quando si è presentata l'occasione grazie alla seconda VSC innescata stavolta dal ritiro di Bottas, la pit lane è stata chiusa per via della posizione in cui si era fermata la Cadillac del finlandese.

Al termine del Gran Premio d'Australia, Frédéric Vasseur ha commentato l'accaduto ai microfoni di Sky Sport F1, spiegando che se la Ferrari avesse scelto di pareggiare la strategia della Mercedes anche solo con una macchina, non sarebbe comunque riuscita a vincere.

"Non so se diversificando la strategia avremmo potuto fare qualcosa di meglio. Non ho la sfera di cristallo, ma penso di no. Quando loro hanno fatto la sosta era difficile pensare potessero fare un solo pit stop. Noi avevamo come obiettivo quello di fare una sola sosta molto più avanti, poi però siamo stati sfortunati con la seconda Virtual Safety Car (innescata dal ritiro di Bottas, ndr) quando hanno chiuso la pit lane. Ma è andata così. Penso che Mercedes sia stata più forte di noi per tutto il weekend. Per noi, però, è stato un buon punto di partenza. Sappiamo a che punto siamo e abbiamo tanto lavoro da fare, tanti miglioramenti da fare prima della prossima gara".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

In gara la Ferrari è parsa più vicina alle Mercedes di quanto non sia stata ieri durante le qualifiche. Secondo Vasseur, le Frecce d'Argento avrebbero circa mezzo secondo di margine sulle SF-26.

"Penso che il nostro ritardo visto ieri da Mercedes fosse più grosso di quello visto oggi. Ma noi avremmo potuto fare meglio diverse cose. Dobbiamo correggere gli errorini fatti già in Cina, ma nel complesso credo che il divario da Mercedes sia attorno al mezzo secondo. Non so se un po' di più o un po' di meno, ma circa in quel punto".

"Abbiamo varie cose da migliorare per la Cina e durante la stagione. Avevo già detto che quanto avremmo visto a Melbourne non sarebbe contato. Il punto è come e quanto migliori nel corso della stagione. Abbiamo una lista molto lunga di cose da migliorare".

Il ritardo quantificato dal team principal non è chiaro se derivi completamente dalla power unit o se, invece, anche il telaio della W17 possa portare vantaggi. Ciò che è certo, è che in Ferrari sono al lavoro per portare novità importanti per ridurre e, perché no, colmare il gap dalle monoposto di Brackley.

"Difficile sapere dove sia precisamente il ritardo da Mercedes, se sia tutto di power unit o anche di vettura. A volte si fanno dei compromessi sulla power unit per il telaio o vice versa. Ma nel complesso sono mezzo secondo più veloci di noi. Noi a breve porteremo un bell'aggiornamento sul telaio, ma dovremo lavorare anche dal punto di vista della power unit e nella gestione dell'energia. E' vero per noi e per tutti. Anche Mercedes migliorerà a sua volta. Ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Abbiamo tanti temi su cui migliorare, ma il risultato è discreto ed è un buon modo per iniziare la stagione".

Anche la prossima settimana le Mercedes partiranno favorite. Il tracciato in Cina, però, potrebbe anche presentare delle sorprese, considerando che è piuttosto differente dall'Albert Park di Melbourne.

"La Cina ha una pista completamente diversa da questa. Melbourne è una delle più difficili della stagione per l'energia con il lungo rettilineo fino alla curva 12. In Cina sarà diverso e anche le temperature saranno diverse. Non mi aspetto che la Mercedes sia decima, ma il quadro potrebbe essere un po' diverso", ha concluso Vasseur.