Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Mercedes dopo la doppietta: "Ci aspetta una lotta serrata con la Ferrari"

Formula 1
Australia
F1 | Mercedes dopo la doppietta: "Ci aspetta una lotta serrata con la Ferrari"

F1 | Ferrari blocca "i guerrieri dell'apocalisse": la SF-26 ha sfidato Mercedes ed è seconda forza

Formula 1
Australia
F1 | Ferrari blocca "i guerrieri dell'apocalisse": la SF-26 ha sfidato Mercedes ed è seconda forza

F1 | Piastri spiega l'incidente: "Ho avuto 100 kW di potenza extra che non mi aspettavo"

Formula 1
Australia
F1 | Piastri spiega l'incidente: "Ho avuto 100 kW di potenza extra che non mi aspettavo"

F1 | Le risposte ai 5 grandi temi usciti dal GP d'Australia

Formula 1
Australia
F1 | Le risposte ai 5 grandi temi usciti dal GP d'Australia

Norris senza filtri: "Non è F1, è un caos artificiale. Così rischiamo di farci molto male"

Formula 1
Australia
Norris senza filtri: "Non è F1, è un caos artificiale. Così rischiamo di farci molto male"

F1 | Antonelli: "Partenza disastrosa, mi sono trovato con la batteria a zero"

Formula 1
Australia
F1 | Antonelli: "Partenza disastrosa, mi sono trovato con la batteria a zero"

WSK | Segui la DIRETTA STREAMING della Super Master Series da Lonato

Kart
WSK | Segui la DIRETTA STREAMING della Super Master Series da Lonato

F1 | Leclerc terzo: "Buon podio, ma la mia SF-26 non è nella finestra giusta"

Formula 1
Australia
F1 | Leclerc terzo: "Buon podio, ma la mia SF-26 non è nella finestra giusta"
Ultime notizie
Formula 1 Australia

F1 | McLaren, inizio col botto: Piastri sbatte prima del via e non prenderà parte alla gara

Piastri non prenderà il via del GP d’Australia dopo essere finito contro le barriere in uscita di curva 4 nei giri verso la griglia di partenza, distruggendo l'anteriore della sua McLaren.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Incidente Oscar Piastri, McLaren

Incidente Oscar Piastri, McLaren

Ancora prima del via, c’è subito un grande colpo di scena in Australia. Oscar Piastri non prenderà parte alla prima gara della stagione dopo essere finito contro le barriere in uscita da Curva 4 durante i giri di avvicinamento alla griglia, danneggiando in modo grave la parte anteriore destra della sua McLaren.

Uscendo dalla sinistra di Curva 4, l’australiano ha improvvisamente perso il controllo della sua McLaren in fase di accelerazione mentre attraversava la zona più sconnessa del tratto, un punto che in passato aveva già messo in difficoltà altri piloti a causa degli avvallamenti e del cordolo.

Fortunatamente Piastri è uscito illeso dall’impatto, ma l’avantreno della sua McLaren è andato completamente distrutto: la sospensione anteriore destra era irrimediabilmente compromessa e impossibile da riparare prima del via. L’australiano non ha potuto far altro che parcheggiare la monoposto in uscita da Curva 4, rinunciando a tentare il rientro ai box a causa dell’entità dei danni.

Piastri si era qualificato quinto per il suo Gran Premio di casa e avrebbe dovuto condividere la terza fila con il compagno di squadra Lando Norris. L’incidente rappresenta un duro colpo per i tifosi australiani, accorsi in massa per sostenere il pilota di Melbourne, che ora non potranno vedere in pista il loro idolo.

La tribuna dedicata a Piastri sul rettilineo principale, affacciata sul box McLaren e gremita di tifosi che avevano esultato alla sua uscita dalla pitlane, è piombata nel silenzio in un istante. In prima fila scatterà George Russell, che ad Albert Park partirà dalla pole davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli, mentre Isack Hadjar porterà la Red Bull in terza posizione.

Anche Nico Hulkenberg ha avuto dei problemi, arrivando sulla griglia a spinta.

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Cadillac: individuato il problema principale della MAC26
Prossimo Articolo F1 | Doppietta Mercedes in Australia: Russell vince davanti a Kimi. Ferrari a podio

Top Comments

More from
Gianluca D'Alessandro

Norris senza filtri: "Non è F1, è un caos artificiale. Così rischiamo di farci molto male"

Formula 1
Formula 1
Australia
Norris senza filtri: "Non è F1, è un caos artificiale. Così rischiamo di farci molto male"

F1 | Hamilton ci crede: "Riprendere Mercedes non è impossibile, la SF-26 è competitiva"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Hamilton ci crede: "Riprendere Mercedes non è impossibile, la SF-26 è competitiva"

F1 | Melbourne: in qualifica sul dritto si perdono quasi 50 km/h per il super-clipping

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Melbourne: in qualifica sul dritto si perdono quasi 50 km/h per il super-clipping
More from
Lando Norris

F1 | Mercedes-McLaren, stessa PU ma risultati diversi: ecco quali sono le differenze

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Mercedes-McLaren, stessa PU ma risultati diversi: ecco quali sono le differenze

F1 | Norris duro: "Regole sbagliate. Siamo passati dalle migliori vetture di sempre alle peggiori"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Norris duro: "Regole sbagliate. Siamo passati dalle migliori vetture di sempre alle peggiori"

Norris replica a Max: "Non gli piace la nuova F1? Può ritirarsi, nessuno lo obbliga a restare"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
Norris replica a Max: "Non gli piace la nuova F1? Può ritirarsi, nessuno lo obbliga a restare"
More from
McLaren

F1 | Piastri spiega l'incidente: "Ho avuto 100 kW di potenza extra che non mi aspettavo"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Piastri spiega l'incidente: "Ho avuto 100 kW di potenza extra che non mi aspettavo"

F1 | McLaren, torna una collaborazione storica: sulla MCL40 i cerchi liberi sono di Enkei

Formula 1
Formula 1
F1 | McLaren, torna una collaborazione storica: sulla MCL40 i cerchi liberi sono di Enkei

McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Caratteristica
Formula 1
Caratteristica
Formula 1
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie

F1 | Mercedes dopo la doppietta: "Ci aspetta una lotta serrata con la Ferrari"

Formula 1
Australia
F1 | Mercedes dopo la doppietta: "Ci aspetta una lotta serrata con la Ferrari"

F1 | Ferrari blocca "i guerrieri dell'apocalisse": la SF-26 ha sfidato Mercedes ed è seconda forza

Formula 1
Australia
F1 | Ferrari blocca "i guerrieri dell'apocalisse": la SF-26 ha sfidato Mercedes ed è seconda forza

F1 | Piastri spiega l'incidente: "Ho avuto 100 kW di potenza extra che non mi aspettavo"

Formula 1
Australia
F1 | Piastri spiega l'incidente: "Ho avuto 100 kW di potenza extra che non mi aspettavo"

F1 | Le risposte ai 5 grandi temi usciti dal GP d'Australia

Formula 1
Australia
F1 | Le risposte ai 5 grandi temi usciti dal GP d'Australia