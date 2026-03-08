F1 | McLaren, inizio col botto: Piastri sbatte prima del via e non prenderà parte alla gara
Piastri non prenderà il via del GP d’Australia dopo essere finito contro le barriere in uscita di curva 4 nei giri verso la griglia di partenza, distruggendo l'anteriore della sua McLaren.
Incidente Oscar Piastri, McLaren
Ancora prima del via, c’è subito un grande colpo di scena in Australia. Oscar Piastri non prenderà parte alla prima gara della stagione dopo essere finito contro le barriere in uscita da Curva 4 durante i giri di avvicinamento alla griglia, danneggiando in modo grave la parte anteriore destra della sua McLaren.
Uscendo dalla sinistra di Curva 4, l’australiano ha improvvisamente perso il controllo della sua McLaren in fase di accelerazione mentre attraversava la zona più sconnessa del tratto, un punto che in passato aveva già messo in difficoltà altri piloti a causa degli avvallamenti e del cordolo.
Fortunatamente Piastri è uscito illeso dall’impatto, ma l’avantreno della sua McLaren è andato completamente distrutto: la sospensione anteriore destra era irrimediabilmente compromessa e impossibile da riparare prima del via. L’australiano non ha potuto far altro che parcheggiare la monoposto in uscita da Curva 4, rinunciando a tentare il rientro ai box a causa dell’entità dei danni.
Piastri si era qualificato quinto per il suo Gran Premio di casa e avrebbe dovuto condividere la terza fila con il compagno di squadra Lando Norris. L’incidente rappresenta un duro colpo per i tifosi australiani, accorsi in massa per sostenere il pilota di Melbourne, che ora non potranno vedere in pista il loro idolo.
La tribuna dedicata a Piastri sul rettilineo principale, affacciata sul box McLaren e gremita di tifosi che avevano esultato alla sua uscita dalla pitlane, è piombata nel silenzio in un istante. In prima fila scatterà George Russell, che ad Albert Park partirà dalla pole davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli, mentre Isack Hadjar porterà la Red Bull in terza posizione.
Anche Nico Hulkenberg ha avuto dei problemi, arrivando sulla griglia a spinta.
Condividi o salva questo articolo
F1 | Mercedes-McLaren, stessa PU ma risultati diversi: ecco quali sono le differenze
F1 | Norris duro: "Regole sbagliate. Siamo passati dalle migliori vetture di sempre alle peggiori"
Norris replica a Max: "Non gli piace la nuova F1? Può ritirarsi, nessuno lo obbliga a restare"
F1 | Piastri spiega l'incidente: "Ho avuto 100 kW di potenza extra che non mi aspettavo"
F1 | McLaren, torna una collaborazione storica: sulla MCL40 i cerchi liberi sono di Enkei
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?
Ultime notizie
F1 | Mercedes dopo la doppietta: "Ci aspetta una lotta serrata con la Ferrari"
F1 | Ferrari blocca "i guerrieri dell'apocalisse": la SF-26 ha sfidato Mercedes ed è seconda forza
F1 | Piastri spiega l'incidente: "Ho avuto 100 kW di potenza extra che non mi aspettavo"
F1 | Le risposte ai 5 grandi temi usciti dal GP d'Australia
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments