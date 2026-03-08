F1 | McLaren, inizio col botto: Piastri sbatte prima del via e non prenderà parte alla gara

Ancora prima del via, c’è subito un grande colpo di scena in Australia. Oscar Piastri non prenderà parte alla prima gara della stagione dopo essere finito contro le barriere in uscita da Curva 4 durante i giri di avvicinamento alla griglia, danneggiando in modo grave la parte anteriore destra della sua McLaren.

Uscendo dalla sinistra di Curva 4, l’australiano ha improvvisamente perso il controllo della sua McLaren in fase di accelerazione mentre attraversava la zona più sconnessa del tratto, un punto che in passato aveva già messo in difficoltà altri piloti a causa degli avvallamenti e del cordolo.

Fortunatamente Piastri è uscito illeso dall’impatto, ma l’avantreno della sua McLaren è andato completamente distrutto: la sospensione anteriore destra era irrimediabilmente compromessa e impossibile da riparare prima del via. L’australiano non ha potuto far altro che parcheggiare la monoposto in uscita da Curva 4, rinunciando a tentare il rientro ai box a causa dell’entità dei danni.

Piastri si era qualificato quinto per il suo Gran Premio di casa e avrebbe dovuto condividere la terza fila con il compagno di squadra Lando Norris. L’incidente rappresenta un duro colpo per i tifosi australiani, accorsi in massa per sostenere il pilota di Melbourne, che ora non potranno vedere in pista il loro idolo.

La tribuna dedicata a Piastri sul rettilineo principale, affacciata sul box McLaren e gremita di tifosi che avevano esultato alla sua uscita dalla pitlane, è piombata nel silenzio in un istante. In prima fila scatterà George Russell, che ad Albert Park partirà dalla pole davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli, mentre Isack Hadjar porterà la Red Bull in terza posizione.

Anche Nico Hulkenberg ha avuto dei problemi, arrivando sulla griglia a spinta.