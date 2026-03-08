F1 | Wolff punge la Ferrari: "Credevo che ci avrebbero coperto al pit stop"
Il team principal della Stella gongola per la doppietta, ma Toto ammette che la vittoria sulla Ferrari è stata più difficile di quanto avevano pensato. L'austriaco è stupito che Maranello non abbia seguito la strategia Mercedes almeno con una monoposto. E sullo spettacolo è convinto che si sia cominciato bene e si possa fare meglio in Cina.
Toto Wolff, Mercedes
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
La Mercedes in gara ha confermato la superiorità della W17 vista in qualifica con una doppietta nel GP d’Australia, nonostante una partenza molto difficile che ha permesso alla Ferrari di scattare al comando. Toto Wolff si gode la 136esima vittoria della Stella, sorridendo pensando non solo all’eccellente avvio di campionato, ma anche al mondiale di F1 che ha aperto la nuova era con una gara divertente.
Il team principal di Brackley, però, non vuole dilatare il valore della doppietta delle frecce nero e argento, perché la sua analisi resta molto fredda...
“Abbiamo avuto la conferma che chi aveva detto che questa F1 sarebbe stata poco spettacolare si è sbagliato di grosso. Prima del via pensavamo che sarebbe stato un po' più facile vincere di quanto non sia stato in realtà. La Ferrari ha fatto un’ottima partenza e la strategia che abbiamo attuato potrebbe aver fatto la differenza per noi: abbiamo sfruttato la finestra per il pit stop, perché non c'era molta differenza”.
George Russell, Mercedes
Foto di: Paul Crock / AFP via Getty Images
Pensavi che la Ferrari vi avrebbe coperto almeno con una vettura?
“Sì, sono sorpreso che non lo abbiano fatto, soprattutto perché c’era tempo per prendere una decisione, ma la scelta giusta si può sempre commentare dopo la gara, perché mentre si era in pista la situazione non era chiara al cento per cento”.
La Mercedes ha confermato una competitività vista in qualifica...
“No, per niente. Penso che quando si è in aria libera si può semplicemente avere un ritmo migliore degli altri. Questo significa che quando sei in lotta con gli altri, non c'è molto che puoi fare per cambiare la situazione e alla fine si è visto. La Ferrari aveva una gomma leggermente più fresca, e in termini di ritmo aveva lo stesso passo. Ma sì, posso dire di essere sorpreso di quanto sia effettivamente vicina”.
Russell e Antonelli con Hyewel Thomas, capo dei motoristi Mercedes, sul podio
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Ti aspettavi la partenza a razzo della Ferrari?
“Sì, era prevedibile. Sapevamo che erano molto preparati per le partenze e anche con l'uso dell’energia mi sono sembrati forti sia in difesa, sia in attacco. All'inizio non c'era modo di impensierire Charles”.
Qual è il giudizio sul primo GP della nuova era?
“Eravamo tutti curiosi di come sarebbe stata e, soprattutto, al via eravamo in attesa di capire come sarebbe andata. E al di là di un complicato scatto iniziale, sembra essere andato tutto bene. E anche che la gara non ha mostrato grandi differenze rispetto agli anni precedenti, sebbene quella di Melbourne fosse una delle piste che richiede il massimo dispendio energetico. Quindi abbiamo cominciato con uno dei tracciati peggiori per lo spettacolo, ma la gara è andata bene. Vedremo come sarà a Shanghai: speriamo semplicemente di fare meglio, per regalare un bello spettacolo anche lì”.
