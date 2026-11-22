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Formula 1 Las Vegas

F1 | Antonelli: ecco perché aver alzato il piede ha mandato in confusione la PU spegnendo i sogni di vittoria

Nel penultimo giro a Las Vegas Kimi ha scelto di restare dietro a Verstappen per sfruttare l’overtake sul finale, ma il lift sul rettilineo ha mandato in confusione la Power Unit resettando l’erogazione dell’MGU-K, il che ha prosciugato la batteria. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 22 nov 2026, 10:50

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sotto i riflettori di Las Vegas doveva essere la notte delle stelle e, in un certo senso, lo è stata. Quando la gara è entrata nelle sue fasi decisive, tutto sembrava pronto per un finale da copione hollywoodiano: la lotta tra Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli aveva ormai assunto i contorni di una sfida destinata a protrarsi fino all'ultimo giro, con la vittoria davvero in bilico fino alla bandiera a scacchi.

I due si erano studiati ormai da diverse tornate, tra sorpassi e controsorpassi che avevano permesso di intuire le dinamiche del duello e i punti di attacco. Tuttavia, proprio sul più bello qualcosa si è inceppato, come un grido trattenuto in gola: in uscita dall'ultima chicane durante il penultimo passaggio, Antonelli ha improvvisamente perso velocità, venendo sopravanzato dalle due McLaren.

Perse quelle posizioni, il sogno della vittoria svanì insieme a quello del podio, con l’italiano costretto ad accontentarsi di un quarto posto dal sapore amaro. Ma cosa è successo in quel momento? Nel post-gara, Toto Wolff ha rivelato che Mercedes aveva ancora un asso nella manica, una mappatura speciale pensata per sferrare l'attacco decisivo nell'ultimo giro.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

In effetti, a due giri dal termine, a Kimi era stato chiesto via radio di passare alla mappa "strat 4", utilizzata per modificare le modalità di impiego dell'energia. Sarebbe poi stato il muretto a indicargli nel corso dell'ultimo giro come utilizzare quella configurazione per tentare l'attacco a Verstappen. Antonelli ha seguito le indicazioni del team, ma pochi istanti dopo la sua gara ha preso una piega inaspettata.

Kimi voleva avere l'overtake per attaccare nell'ultimo giro

Poco dopo metà del lungo rettilineo della Strip, era chiaro che, come nei giri precedenti, anche questa volta Kimi sarebbe riuscito a sopravanzare Verstappen, ma con il rischio di subire il controsorpasso poi sull’allungo che porta il traguardo, dovendo ricominciare tutto da zero.

Proprio per questo, Antonelli ha provato qualcosa di diverso, decidendo di alzare il piede per non superare Verstappen e, soprattutto, avere a disposizione la modalità overtake (dato che il punto di rilevamento era posto subito dopo l'ultima chicane, che nei giri precedenti aveva attraversato per primo) insieme agli 0,5 MJ di energia extra da sfruttare nell'ultima tornata.

Il problema di Antonelli durante il GP di Las Vegas in confronto con Verstappen

Foto di: Gianluca D'Alessandro

Dopo aver alzato il piede per restare alle spalle del rivale della Red Bull, Kimi è stato comunque costretto a tornare sull'acceleratore fino a circa l'80% del pedale, perché mancavano ancora oltre 200 metri alla staccata in fondo al rettilineo della Strip. Se non l'avesse fatto, sarebbe diventato una preda facile delle McLaren, con il rischio concreto di perdere subito due posizioni ancor prima dell'ultima chicane.

In un’altra era della Formula 1, questa mossa non avrebbe avuto particolari conseguenze, ma in questo ciclo tecnico ha innescato una reazione a cascata che gli è costata la chance di giocarsi la vittoria. Cosa è successo? Su un rettilineo così lungo, la centralina tende a tagliare l’erogazione di energia in modo da preservare un minimo di batteria per l’allungo successivo che porta al traguardo.

Alzando il piede, la PU ha usato energia dove non doveva

In sostanza, da un certo punto in avanti del rettilineo l'MGU-K interrompe l'erogazione di energia e lascia al solo motore termico il compito di spingere la vettura, purché l'acceleratore senza scenda sotto una determinata soglia. Alzando però totalmente il piede e tornando poi sull'acceleratore, Antonelli ha involontariamente mandato in confusione la Power Unit innescando il reset dell'MGU-K, che ha così iniziato a consumare energia dove non avrebbe dovuto, svuotando la batteria.

Il problema di Antonelli durante il GP di Las Vegas: il confronto con il giro 47 (dove invece aveva superato Verstappen)

Foto di: Gianluca D'Alessandro

È per questo che Antonelli si è ritrovato senza energia in uscita dall'ultima chicane e in parte del giro successivo, diventando una preda facile per le due McLaren che non hanno perso l'occasione per superarlo e salire sul podio. "Il piano era restare alle spalle di Max anche nell'ultimo giro per poi giocarmi tutte le mie carte negli ultimi due rettilinei. Però il fatto di aver alzato il piede... Il mio errore è stato quello", ha spiegato Kimi.

Qualcosa di simile si era già visto a Suzuka, come vi avevamo raccontato a inizio anno, dove i piloti dovevano decidere come gestire l'acceleratore alla 130R, a volte venendo addirittura "forzati" al sorpasso pur evitare questo fenomeno del reset del motore elettrico. Quando viene erogata di nuovo energia, infatti, prima di spegnere l'MGU-K il sistema deve infatti di nuovo seguire la rampa di riduzione di potenza del motore elettrico, che a Las Vegas prevede di togliere massimo 50 kW al secondo.

“È stato Kimi a decidere di restare dietro. Avevamo ancora qualcosa da parte da giocarci sul lungo rettilineo finale [durante l’ultimo giro], ma non siamo mai arrivati a quel punto perché la batteria si era ormai esaurita”, ha poi confermato Wolff, confermando anche come Mercedes avesse ancora qualcosa da parte da esprimere, probabilmente con una modalità che fosse più aggressiva con il recupero e prosciugasse in maniera differente la batteria.

Quella di Las Vegas è stata una partita a scacchi giocata a oltre 300 km/h, dove ogni mossa era legata alla gestione dell'energia e poteva influenzare quelle successive. E alla fine, per Antonelli, è bastato un piccolo lift per trasformare una mossa d'attacco nello scacco matto che gli ha negato la possibilità di giocarsi la vittoria fino all'ultima curva.

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