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F1 | Hamilton rimette tutto nelle mani della Ferrari: “Il contatto con Leclerc? Sta al team prendere delle decisioni”

Il britannico non è entrato a gamba tesa sul contatto avuto con Leclerc anche qui a Las Vegas, ma ha comunque lasciato intendere il suo pensiero e, soprattutto, che stia al team prendere delle decisioni su come intervenire che questa lotta interna possa costare altri punti al Cavallino.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 22 nov 2026, 07:37

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Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Dopo quanto accaduto in Messico, Lewis Hamilton era stato molto duro nei confronti del compagno di squadra Charles Leclerc, reo essere costato alla Ferrari una grossa chance di vincere la gara e portare a casa una doppietta. Un attacco a vuoto che aveva portato a un confronto tra i piloti e il Team Principal Frederic Vasseur, con la consapevolezza che il team venisse prima delle ambizioni personali.

Un confronto che, evidentemente, non è stato sufficiente, perché anche a Las Vegas i due sono arrivati al contatto in un incidente innescato da Leclerc, per cui è stato anche penalizzato di dieci secondi, che ha riaperto vecchie ferite. Tuttavia, a differenza del Messico, questa volta Hamilton ha scelto un profilo molto diverso, esprimendosi in modo sibillino, ma altrettanto chiaro.

“Sicuramente non entrerò nella questione con Charles, perché è qualcosa di cui deve occuparsi il team. Per quanto mi riguarda, però, mi sentivo benissimo in macchina e avevo un buon passo”, ha detto Lewis al termine della corsa.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Una risposta sibillina, ma allo stesso tempo dice molto. Dopo quanto successo in questa seconda metà di stagione, appare chiaro come Hamilton stia implicitamente dicendo che ora tocchi alla Ferrari dover prendere una decisione sia su come gestire l’episodio che questa rivalità interna, ancor di più alla luce del fatto che Leclerc sia stato penalizzato per la manovra.

Dopo il Messico, Vasseur ha spiegato come non le regole di ingaggio non sarebbero cambiate, dando la chance ai piloti di giocarsi le loro possibilità, a patto che corressero per il bene della Rossa. Ma quando a Hamilton è stato chiesto se sia arrivato il momento di adottare delle regole di ingaggio più severe, cosa che tra l’altro aveva lasciato intendere in altre occasioni, il sette volte iridato ha detto che la scelta tocca alla Ferrari.

“Questa è una decisione che spetta alla Ferrari, ovviamente. Io ho fatto tutto quello che potevo fare, ho detto tutto quello che c'era da dire, e anche di più, ed è stato difficile. L'unica cosa che posso fare è presentarmi in pista e dare il massimo, e spero che dietro le quinte riescano prima o poi a risolvere la situazione”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

È chiaro che la rivalità interna tra i due piloti stia pesando sui risultati. La speranza era che l’incontro del Messico fosse stato sufficiente per chiarire certi punti e mettere la parola fine, ma non è bastato. “Non lo so, mi sembrava che tutto fosse a posto”, ha poi aggiunto Hamilton quando gli è stato chiesto se ora vi sia un problema con Leclerc.

“Personalmente non ho nessun problema, sono felice di lavorare assieme, di ricordare che quando siamo in pista non guidiamo solo per noi stessi, ma anche per tutti coloro che sono in fabbrica o che vengono in pista. Non è una gara tra di noi, è una gara tra di noi e la McLaren, non devono portarci via il secondo posto nel costruttori per cui tutti hanno lavorato”.

Al di là del singolo episodio, in realtà quella di Las Vegas è stata una gara dove vi erano già stati momenti di alta tensione ancor prima del contatto. Mentre Leclerc si era lamentato del fatto che, per difendersi, il britannico in certe volte lo avesse stretto quasi a muro, al contrario Hamilton aveva detto più volte via radio che gli attacchi del monegasco fossero deleteri, contribuendo a perdere terreno dal gruppo.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

In effetti, nel momento della lotta tra i due piloti del Cavallino e le McLaren, la Ferrari ha perso proprio quei pochi, ma decisivi secondi, che hanno ridotto l’effetto della scia, rendendo impossibile recuperare sul gruppo di testa, se non grazie all’ingresso della Safety Car. Date le carenze in termini di velocità di punta, infatti, per la SF-26 avere a disposizione una scia era fondamentale.

“Pensavo davvero che stessimo facendo dei passi avanti e mi sono detto: "Ok, siamo qui con la strategia giusta, possiamo risalire". Ho evitato una collisione con Lando e per questo mi sono preso una penalità di dieci secondi, che ho trovato davvero severa. Poi è successo quello che è successo con Charles, ma avevamo bisogno della scia. Per essere della partita dobbiamo sempre avere una scia”.

“In ogni caso, stavo semplicemente cercando di fare tutto il possibile per portarci davanti e battere le McLaren. E sinceramente penso che oggi avremmo potuto conquistare un podio”.

In effetti, per come si è evoluta la corsa, ancor di più considerando che la Rossa prima del contatto era in lotta proprio con le due McLaren, la possibilità di ambire a un buon risultato nonostante le carenze di questa vettura era concreta. Anche se non fosse arrivato il podio, c’era l’occasione di uscirne in maniera positiva. Ma proprio come in Messico, le ambizioni personali hanno superato il bene della squadra.

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