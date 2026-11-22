Analisi

Formula 1 Las Vegas

F1 | Verstappen firma una straordinaria vittoria di testa: così Max ha domato il caos di Las Vegas

Quarto successo nelle ultime sei gare per Max, impeccabile nella caotica corsa di Las Vegas. L'olandese ha sfruttato al meglio la competitività della Red Bull, gestendo con lucidità l'energia e rispondendo a ogni attacco. Blindata la seconda posizione nel Mondiale, Max guarda con fiducia al finale di stagione.

Roberto Chinchero

Modificato: 22 nov 2026, 09:03

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Un'altra prestazione da incorniciare, l'ennesima di una stagione nella quale Max Verstappen ha confermato di essere il riferimento assoluto della Formula 1. La vittoria conquistata nel Gran Premio di Las Vegas, quarta nelle ultime sei gare, porta con sé diverse conferme. Quelle tecniche, con una Red Bull tornata estremamente competitiva grazie anche all'ottimo rendimento della power unit, e quelle relative alla classifica, con il secondo posto nel Mondiale Piloti ormai blindato grazie ai 37 punti di vantaggio su Lewis Hamilton a due gare dalla conclusione del campionato. Ma, soprattutto, c'è la conferma dello straordinario stato di forma dell'olandese, capace di trasformare una corsa imprevedibile in un'altra dimostrazione del suo talento.

In una gara spettacolare quanto caotica, caratterizzata da 352 sorpassi e 35 cambi di leadership, Verstappen ha proposto un repertorio che per lui è diventato quasi ordinario, ma che resta straordinario in termini assoluti. Impeccabile nella gestione dell'energia, aggressivo quando le circostanze lo hanno richiesto, spavaldo nei due sorpassi all'esterno di curva 3 ai danni di George Russell. Il tutto accompagnato da una lucidità che gli ha permesso di interpretare in modo perfetto una corsa nella quale essere al comando non rappresentava necessariamente un vantaggio.

La combinazione tra scia, modalità sorpasso e gestione dell'energia ha infatti prodotto uno scenario nel quale chi inseguiva poteva beneficiare di un vantaggio significativo sui rettilinei. Per il leader diventava quasi impossibile costruire un margine di sicurezza, e ogni tentativo di allungo rischiava di essere vanificato nel giro di poche curve. Verstappen ha compreso immediatamente la situazione, scegliendo di difendere la posizione con determinazione per evitare di essere risucchiato nel gruppo.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto

“Non volevo ritrovarmi nel caos - ha spiegato - per questo, ogni volta che qualcuno mi superava, cercavo di assicurarmi di avere abbastanza energia per ripassarlo, attaccando all'interno o all'esterno. È stata la chiave della mia gara. Ero determinato a frenare il più tardi possibile pur di restare davanti”.

Una strategia che ha richiesto una gestione estremamente accurata della componente elettrica. Verstappen ha lavorato costantemente con il muretto Red Bull per ottimizzare l'erogazione dell'energia, prestando particolare attenzione alla possibilità di dover difendere la leadership anche nell'ultimo giro.

“Continuavamo a controllare il deployment, perché anche chi era alle mie spalle modificava continuamente la propria strategia per cercare di superarmi. Volevo essere certo che avessimo la configurazione migliore per arrivare al traguardo, soprattutto nell'eventualità di un duello in curva 14. Negli ultimi dieci o quindici giri avevamo trovato la soluzione giusta”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

È stata una delle chiavi del successo. In una gara nella quale la gestione dell'energia ha assunto un'importanza determinante, Verstappen ha dimostrato ancora una volta di saper combinare sensibilità di guida, capacità di lettura della corsa e aggressività nei momenti decisivi. I sorpassi su Russell sono stati la parte più spettacolare della sua prestazione, ma dietro quelle manovre c'è stato un lavoro continuo per trovarsi nella condizione di poter attaccare e, soprattutto, rispondere immediatamente agli avversari.

Curiosamente, Verstappen ha raccontato di aver vissuto la gara con una tranquillità sorprendente, nonostante lo spettacolo offerto in pista. Alla domanda su quando avesse vinto l'ultima volta una corsa con caratteristiche simili ha risposto con una battuta: “Forse non dovrei dirlo, ma ricordo di averne vinta una così giocando a Mario Kart. Quando arretri diventi più veloce grazie alla scia e puoi recuperare. È stata l'ultima volta che ho provato una sensazione del genere”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Il giudizio sullo spettacolo prodotto dalle monoposto 2026 resta però critico. "Se guardo la gara con gli occhi di un pilota, e non pensando allo spettacolo, non è qualcosa che mi entusiasma particolarmente. Mi sono divertito a risorpassare gli altri, ma il mio battito cardiaco non è mai salito molto. Non ero nervoso, avevo quasi la sensazione di viaggiare tranquillamente, limitandomi a utilizzare la batteria al momento giusto o a difendermi. Da fuori probabilmente è stato bello da vedere".

Il successo di Las Vegas conferma anche il particolare feeling della Red Bull con il circuito cittadino del Nevada, dove Verstappen ha conquistato tre vittorie nelle quattro edizioni disputate dal ritorno della Formula 1. L'olandese ha però ridimensionato l'importanza del proprio stile di guida, indicando soprattutto nella capacità della squadra di interpretare le condizioni della pista la chiave dei risultati.

“È un circuito molto complicato per riuscire a far lavorare correttamente gli pneumatici, e nella maggior parte dei casi ci siamo riusciti. Nel 2024 avevamo avuto molte difficoltà, anche perché non disponevamo di un'ala a basso carico. Dal 2025 la situazione è migliorata e anche questo weekend, nonostante alcuni problemi nelle prove, le gomme hanno lavorato nella finestra corretta. Oggi, comunque, con questo tipo di gara, tra il primo e il quinto posto c'era anche una componente di lotteria”.

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