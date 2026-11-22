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F1 | Antonelli amaro: "Quello che ho fatto per attaccare Max mi si è ritorto contro"

Quando tutto lasciava presagire a un ultimo giro con il duello tra Verstappen e Kimi per la vittoria, l'italiano ha provato una strategia differente per sorprendere Max. Questo, però, non solo non ha funzionato, ma si è ritorto contro il campione del mondo, facendolo finire fuori dal podio.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 22 nov 2026, 07:57

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

La tavola era apparecchiata con gusto sopraffino e il profumo nell'aria da leccarsi i baffi: il Gran Premio di Las Vegas stava per offrire quanto di meglio potesse fare nella stagione 2026, con un ultimo giro al fulmicotone tra il miglior pilota della Formula 1 attuale, Max Verstappen, e colui che è stato il più bravo di tutti in questa stagione, il neo iridato e già una delle stelle più luminose del Circus iridato: Andrea Kimi Antonelli. E invece, per un piede alzato dall'acceleratore per questioni di strategia, tutto è andato in fumo.

Antonelli ha preso il via della gara con gomme Medium, unico pilota a farlo assieme a Liam Lawson e Oliver Bearman, entrambi nelle zone basse della griglia. Dopo un paio di giri faticosi, Kimi ha iniziato a ingranare. Le Medium sono entrate nella giusta finestra d'utilizzo e in pochi giri si è trovato già nelle posizioni di vertice.

Con l'ingresso della Safety Car, dovuta all'incidente tra Sergio Perez e Rafael Camara, anche Antonelli è stato costretto a rientrare per montare le Soft, mandando in fumo il suo progetto di fare uno stint più lungo e poi spremere le Soft in quello più corto finale.

Ma a Kimi non ha interessato. Dopo una fase di difficoltà con le Soft, in cui è stato superato da entrambe le McLaren, il campione del mondo 2026 ha iniziato la sua inesorabile rimonta sino ad arrivare alle spalle del leader della gara, Max Verstappen.

I due si sono studiati e superati a più riprese, ma a pochi chilometri dall'arrivo è accaduto qualcosa.

"Riuscivamo a tenere il passo di Max. Ovviamente questo weekend avevamo un livello di carico aerodinamico inferiore e in curva era un po' più difficile, ma sicuramente questo ci aiutava su tutti i rettilinei. Quindi era evidente dove la Red Bull riuscisse a sfruttare maggiormente l'erogazione di energia, ma avevamo ancora qualcosa in serbo per l'ultimo giro, solo che non ho nemmeno potuto provarci".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Manuel Eletto

Una volta arrivato all'ultimo giro, Kimi ha provato a fare qualcosa di differente a livello strategico. L'obiettivo era mantenere attiva l'Overtake Mode per provare a restare incollato a Max. Ma proprio il rilascio dell'acceleratore ha mandato letteralmente in confusione il sistema, lasciandolo con zero energia a disposizione nella batteria.

"Praticamente ho alzato il piede prima della curva 14 per mantenere attivo l'Overtake e restare dietro a Max, così da avere le migliori possibilità di vincere. Tuttavia, questo rilascio dell'acceleratore ha innescato qualcosa nel sistema, così sono uscito dalla curva con la batteria completamente scarica. Ho perso tutta l'energia".

"Il piano era quello di rimanere dietro anche nell'ultimo giro, per poi avere le migliori possibilità di attaccare negli ultimi due rettilinei. Ma, come ho detto, a causa del fatto che ho alzato il piede... In realtà, il mio errore è stato proprio quello di aver alzato il piede. Questo ha innescato il problema e non sono più riuscito a recuperare energia. Già alla fine del rettilineo avevo un livello di energia piuttosto basso e, non potendo recuperarla, ho visto che la batteria era a zero".

"In pratica, il sistema non era preparato a una situazione del genere. Il mio errore è stato alzare il piede e poi tornare ad accelerare leggermente per mantenere un po' di velocità. Questo ha innescato il problema e ha fatto sì che perdessi quasi due secondi sul rettilineo".

Questo ha portato Antonelli a perdere tre posizioni in poche curve, superato da entrambe le McLaren e anche dall'Alpine di Pierre Gasly. Kimi, poi, ha reagito, recuperando almeno la quarta posizione.

"A tratti è stato un GP po' stressante, perché era impossibile riuscire a prendere il largo e c'erano differenze di velocità notevoli sui vari rettilinei, quindi bisognava essere molto strategici. Ma, a parte questo, penso sia stata una gara divertente. È stato un peccato non poter lottare fino alla fine per qualcosa che non dipendeva da me", ha concluso.

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