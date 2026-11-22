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F1 | Ferrari, Hamilton e Leclerc oltre il limite: ora le parole non bastano più

Dopo il caso esploso in Messico e il chiarimento di Interlagos, il contatto di Las Vegas riapre una questione non risolta. Vasseur parla di mancanza di professionalità, ma il problema va oltre i punti persi: la Ferrari non può permettersi di affrontare il 2027 con due piloti che antepongono le ambizioni personali agli interessi della squadra.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 22 nov 2026, 08:27

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Nel consueto debriefing che ogni lunedì post-gara si tiene a Maranello, questa volta l'agenda non conterrà soltanto temi tecnici. Ai problemi che la SF-26 ha dovuto affrontare sul circuito di Las Vegas si aggiungerà una questione che la Ferrari sperava di aver già archiviato: la gestione dei suoi piloti. Il contatto tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, costato un testacoda al britannico e una penalità al monegasco, ha riportato la Scuderia esattamente al punto in cui si trovava dopo il Gran Premio del Messico. Con un'aggravante: questa volta non si può neppure sostenere che mancasse un precedente.

In Messico la Ferrari aveva lasciato per strada una vittoria, ma soprattutto aveva visto emergere una tensione tra i suoi piloti che aveva richiesto un intervento diretto di Frederic Vasseur. Il confronto a tre avvenuto a Interlagos sembrava aver chiarito definitivamente i limiti entro i quali Hamilton e Leclerc avrebbero dovuto gestire i loro duelli. A Las Vegas è arrivata la dimostrazione che quel chiarimento non è stato sufficiente.

Il problema non è tanto ciò che la Ferrari ha perso nella gara americana. Ci sono punti lasciati per strada, certamente, ma la portata della vicenda va ben oltre la classifica. È l'immagine di una squadra che non riesce a imporre il rispetto dell'interesse collettivo davanti alle ambizioni personali di due piloti che fanno parte dell'élite della Formula 1. Ed è un'immagine che, per una realtà come la Ferrari, rischia di essere ancora più dannosa del risultato sportivo.

Fred Vasseur, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Le parole pronunciate da Vasseur al termine della corsa sono state durissime. “È inaccettabile. È una mancanza di rispetto nei confronti della squadra e degli sponsor. È lo stesso discorso fatto dopo il Messico - ha dichiarato il team principal - credo che a San Paolo avessimo avuto un confronto molto chiaro. Non potete immaginare la mia frustrazione, ma soprattutto quella di tutte le persone che lavorano a casa”.

Il riferimento a Maranello non è casuale. Dietro ogni weekend di gara ci sono centinaia di persone impegnate a recuperare decimi di secondo, migliorare l'affidabilità e trovare soluzioni ai problemi della monoposto. Vedere vanificato parte di quel lavoro per un contatto evitabile tra compagni di squadra è qualcosa che nessun team principal può accettare.

Vasseur ha chiarito anche un altro aspetto. Alla domanda se avesse parlato con Leclerc dopo la gara, ha risposto: “Non è stata una discussione, ho parlato io. Credo che si sia scusato e che abbia capito, ma il risultato resta. Commetti un errore, dici che è colpa tua e chiedi scusa, ma l'errore lo hai comunque commesso”.

È una precisazione significativa: le scuse, evidentemente, non bastano più. Anche perché la Ferrari aveva già ascoltato rassicurazioni analoghe dopo il Messico, seguite da un confronto che avrebbe dovuto rappresentare un punto fermo nella gestione dei rapporti interni.

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Vasseur non intende introdurre nuove regole scritte, e sotto questo aspetto la sua posizione è comprensibile. In una gara come quella di Las Vegas, caratterizzata dall'importanza della scia e dai continui cambiamenti di posizione, imporre ai piloti di congelare le posizioni sarebbe stato impossibile. Il team principal non contesta il diritto di Hamilton e Leclerc di confrontarsi in pista, ma il modo in cui lo hanno fatto.

“Non è una questione di regole. Cosa puoi fare di diverso, se non chiedere di rispettare il tuo compagno di squadra? Devi semplicemente correre con rispetto, assumendoti meno rischi. Non puoi mettere tutto questo per iscritto. Devono comportarsi in modo professionale”.

Alla domanda sul comportamento dei suoi piloti, Vasseur ha tagliato corto: “Oggi non sono stati professionali”. Ha poi indicato nella progressiva escalation della tensione una possibile spiegazione dell'accaduto.

Ed è proprio questo il punto più preoccupante. Hamilton e Leclerc non sono due giovani alla ricerca di una conferma in Formula 1. Sono due piloti di altissimo livello, con esperienza, status, stipendio e responsabilità proporzionate al loro ruolo. Eppure, in una stagione nella quale la Ferrari lotta soltanto occasionalmente per il podio, entrambi sembrano aver scelto di difendere il proprio territorio all'interno della squadra con una determinazione che sarebbe più comprensibile se in palio ci fosse un titolo mondiale.

Non c'è neppure l'alibi di una vittoria sacrificata per favorire un compagno nella corsa al campionato. È una rivalità che, nelle condizioni attuali, non produce alcun vantaggio per la Ferrari. Al contrario, aggiunge un problema a una squadra che ne ha già abbastanza sul piano tecnico e sportivo.

Sarebbe però sbagliato trasformare questa vicenda in un processo a Frederic Vasseur. Il team principal può essere criticato per non essere intervenuto con sufficiente durezza dopo il Messico, quando il primo episodio avrebbe forse richiesto provvedimenti più incisivi. Ma attribuirgli la responsabilità del comportamento di due professionisti di questo livello significherebbe spostare il problema dal suo vero punto d'origine.

Vasseur ha ricordato che i rapporti personali costruiti con Hamilton e Leclerc nel corso delle rispettive carriere non possono influenzare le sue decisioni. “Non è una questione tra Lewis e Fred, o tra Charles e Fred. È una questione tra una squadra e due piloti. Sono dipendenti della squadra, e il fatto che abbiano un buon rapporto con qualcuno non cambia nulla”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

L'ipotesi di modificare la formazione dei piloti appare fantasiosa, a meno che non sia uno dei diretti interessati a scegliere volontariamente di lasciare Maranello. Anche per questo la soluzione non potrà che essere trovata all'interno della squadra. E dovrà arrivare in tempi brevi.

Non è semplice immaginare quali strumenti abbia ancora a disposizione Vasseur. Un richiamo formale rischierebbe di avere scarso effetto, considerato quanto accaduto dopo il confronto di Interlagos. Una sanzione economica avrebbe probabilmente un valore più simbolico che sostanziale. Resta la possibilità di minacciare una sospensione, una misura estrema che riporterebbe alla memoria le tensioni tra Sergio Perez ed Esteban Ocon ai tempi della Force India. Ma è difficile accettare che una squadra come la Ferrari debba arrivare a prospettare una simile soluzione per ottenere da due campioni il rispetto reciproco.

C'è poi un aspetto che rischia di essere sottovalutato. Prima ancora che la Ferrari, da questa situazione escono male proprio Hamilton e Leclerc. Lewis e Charles sono due piloti che hanno costruito la propria reputazione attraverso risultati, talento e professionalità. Oggi rischiano di comprometterne una parte per una rivalità che non sta portando benefici a nessuno.

Il paradosso è che entrambi avrebbero tutto l'interesse a concentrare le proprie energie sul lavoro necessario per riportare la Ferrari stabilmente al vertice. Invece, la squadra si ritrova a dover gestire una tensione interna che sottrae attenzione e risorse alle sfide tecniche.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lo stesso Vasseur, a Las Vegas, ha rifiutato di soffermarsi su cosa avrebbe potuto riservare la gara senza i problemi tra i suoi due piloti. “Quando siamo risaliti e abbiamo superato le McLaren ho avuto sensazioni positive. Ma sinceramente non è questo l'argomento che ho sulla mia scrivania. Oggi il passo della macchina è un aspetto aneddotico”.

È forse la frase che descrive meglio la gravità della situazione. In un weekend nel quale la Ferrari avrebbe avuto bisogno di analizzare ogni indicazione arrivata dalla pista, il tema dominante è diventato ancora una volta il comportamento dei piloti.

Il 2027 è ormai alle porte. La Ferrari dovrà affrontarlo con l'obiettivo di colmare il divario tecnico che ancora la separa dai migliori, e non può permettersi di iniziare una nuova stagione con il rischio che ogni confronto ravvicinato tra Hamilton e Leclerc si trasformi in un potenziale incidente.

La questione non è stabilire chi dei due abbia maggiori responsabilità nell'episodio di Las Vegas, né individuare un colpevole da esporre pubblicamente. È ristabilire una gerarchia di interessi che in una squadra di Formula 1 dovrebbe essere scontata: prima viene la Ferrari, poi tutto il resto.

Per questo il prossimo confronto a Maranello non potrà essere una semplice replica di quello avvenuto in Brasile. Le parole sono già state pronunciate, le rassicurazioni sono già arrivate e i limiti sono già stati spiegati. Senza risultati.

Ora servono fatti. E soprattutto serve che Hamilton e Leclerc comprendano che il problema non riguarda soltanto il rapporto tra loro, ma la credibilità professionale di entrambi. Perché continuando su questa strada, prima ancora di danneggiare la Ferrari, rischiano di danneggiare sé stessi.

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