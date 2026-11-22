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Formula 1 Las Vegas

F1 | Verstappen firma un capolavoro a Las Vegas e trionfa davanti alle McLaren. Ferrari sempre più in basso

Vittoria numero 75 della carriera di Max, che tiene a bada tutti i rivali e trionfa ancora a Las Vegas, mettendo quasi al sicuro il secondo posto nel Mondiale. Le McLaren completano il podio, con Kimi quarto. Collisione tra le Ferrari e altra gara da dimenticare.

Giacomo Rauli

Modificato: 22 nov 2026, 05:55

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Nella città del gioco d'azzardo, Las Vegas, Max Verstappen si è confermato il pilota che meglio si adatta alla natura di una metropoli che non dorme mai. Il pilota olandese ha colto la terza vittoria nel Nevada, la quarta della stagione, grazie a una gara straordinaria.

I 50 giri previsti sono stati palcoscenico di sorpassi continui grazie al potentissimo effetto scia che ha anche tenuto quasi tutti i piloti a contatto per l'intera gara. A quel punto è parso chiaro che la gestione dell'energia fosse la chiave principale per ottenere il successo e Max l'ha letta in modo perfetto, facendosi superare nel punto meno doloroso per poi sfruttare la sua energia per riprendersi la prima piazza e firmare la vittoria numero 75 della sua carriera.

Max ha dovuto così battagliare con almeno 6 piloti che si sono alternati alle sue spalle per cercare di mettere le loro ruote davanti a quelle del 4 volte campione del mondo. Max, però, è stata la vera costante sino al traguardo.

L'ultimo giro è stato a dir poco caotico, con Andrea Kimi Antonelli che sembrava poter lottare con Max sino alla fine e invece così non è stato. L'italiano, assieme al suo team, ha provato a cambiare strategia d'utilizzo dell'energia ma questa non ha funzionato: invece di aiutarlo a battere Max gli ha fatto perdere la seconda e terza posizione in favore delle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri (sebbene sia sotto investigazione per un infrazione sotto regime di bandiere gialle). Va sottolineata però la gara dell'australiano, partito 17esimo e arrivato a podio.

Antonelli ha chiuso quarto, battendo un Pierre Gasly fantastico. Il francese ha passato tutta la gara a lottare per la Top 5 e, per un breve momento, anche per il secondo posto. Una grande gara per Alpine, che si è trovata a recuperare diversi punti alla Racing Bulls nella lotta per il quinto posto nel Mondiale Costruttori anche grazie al sesto posto di un ottimo Franco Colapinto, bravo a resistere agli attacchi di Lewis Hamilton.

In casa Ferrari, invece, sarà necessario riunire un'altra volta i piloti, perché al giro 38 Leclerc ha provato l'attacco su Hamilton e i due sono entrati in contatto. Ad avere la peggio è stato Lewis, finito in testacoda, mentre Leclerc ha preso 10 secondi di penalità e ha così chiuso decimo.

Anche Hamilton, nel corso della gara, aveva preso 10 secondi di penalità, per essere uscito dalla pista e tratto vantaggio durante un duello con Lando Norris. Insomma, per la Ferrari un fine settimana nero, nero come le tute dei suoi piloti, ma anche come l'umore dei suoi tifosi per l'ennesima occasione persa per poca lucidità, mentre gli avversari continuano a confermarsi migliori dal punto di vista strategico e organizzativo.

Carlos Sainz regala un ottavo posto insperato e dolcissimo alla Williams dopo una gara che dimostra - ancora una volta - quanto lo spagnolo sia capace di esaltarsi quando il gioco si fa duro. Le sue letture e le capacità di pilota sono state esaltate in una serata in cui, probabilmete, la F1 ha firmato il suo record di sorpassi in un GP.

Dopo avere passato gran parte della gara alle spalle di Verstappen, George Russell ha commesso un errore a 2 giri dalla fine mentre era intento ad attaccare Antonelli per la seconda posizione, finendo per baciare il muro. La sua W17 non ha riportato danni, ma il britannico ha perso 7 posizioni in un colpo solo e tutto questo per la frustrazione di avere visto ancora Antonelli mettere le ruote davanti alle sue.

Chiude la Top 10 un Charles Leclerc richiamato immediatamente al cospetto di Vasseur alla fine della gara. Il monegasco ha mostrato di avere meno passo di Hamilton in gara e l'errore con cui ha rovinato la gara di entrambi fa da corredo a una stagione per lui molto difficile. Non è questo che la Ferrari si aspetta dai suoi piloti.

Fuori dai punti entrambe le Audi, con Nico Hulkenberg 11esimo davanti a Gabriel Bortoleto. Le R26 hanno avuto l'occasione di lottare per i punti in alcune fasi, ma la mancanza di potenza è stata decisiva per entrambe.

Oliver Bearman ha portato la prima Haas al 13esimo posto davanti a uno sfortunatissimo Isack Hadjar. Il francese della Red Bull è stato autore di una grande gara, ma al giro 26, quando ha chiuso l'ala anteriore, è passato su un dosso rompendo l'appendice aerodinamica. Questa è finita in parte sotto il corpo vettura e ha costretto il parigino a rientrare ai box per sostituirla, crollando 14esimo.

Racing Bulls ha gettato al vento una grande opportunità per chiudere i conti nella lotta al quinto posto nel Mondiale Costruttori. Liam Lawson ha preso il via un giro più tardi a causa di una perdita di carburante nella sua power unit e ha chiuso nelle parti basse della classifica, ben distante dalla zona punti.

Arvid Lindblad, invece, è stato uno dei grandi protagonisti della prima metà della gara, ma al giro 24, durante la Safety Car, il britannico ha perso la sua VCARB03 mentre era intento a scaldare le gomme medium in attesa della ripartenza, finendo a bordo pista, incapace di ripartire. Un ritiro a dir poco amaro, che porta Racing Bulls a lasciare Las Vegas senza alcun punto pur avendo un potenziale enorme.

Su una pista dove serve una power unit forte, Aston Martin è andata incontro a un altro fine settimana difficile con Lance Stroll 17esimo e Fernando Alonso 19esimo. Tra loro l'unica Cadillac al traguardo, quella di Valtteri Bottas.

Brutto errore di Sergio Perez, che al giro 19 ha valutato male le distanze del sorpasso nei confronti di Rafael Camara, centrandolo in pieno. Il messicano è stato costretto al ritiro per essere finito contro le barriere e ha provocato l'unica Safety Car di questa gara pazza. Gara senza commento invece per Alexander Albon. Il thailandese della Williams non è nemmeno riuscito a prendere il via della gara a causa del surriscaldamento dei freni sulla sua monoposto.

GARA

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h Pits Punti Ritirato Telaio Motore 1

M. Verstappen Red Bull Racing

3 50

-

1 25 Red Bull Red Bull 2

L. Norris McLaren

1 50

+0.639

0.639

0.639 1 18 McLaren Mercedes 3

O. Piastri McLaren

81 50

+1.529

1.529

0.890 1 15 McLaren Mercedes 4

A. Antonelli Mercedes

12 50

+2.574

2.574

1.045 1 12 Mercedes Mercedes 5

P. Gasly Alpine

10 50

+2.927

2.927

0.353 1 10 Alpine Mercedes 6

F. Colapinto Alpine

43 50

+7.955

7.955

5.028 1 8 Alpine Mercedes 7

L. Hamilton Ferrari

44 50

+12.795

12.795

4.840 1 6 Ferrari Ferrari 8

C. Sainz Jr. Williams

55 50

+12.938

12.938

0.143 1 4 Williams Mercedes 9

G. Russell Mercedes

63 50

+13.192

13.192

0.254 1 2 Mercedes Mercedes 10

C. Leclerc Ferrari

16 50

+17.554

17.554

4.362 1 1 Ferrari Ferrari 11

N. Hulkenberg Audi

27 50

+22.720

22.720

5.166 1 Audi Audi 12

G. Bortoleto Audi

5 50

+28.602

28.602

5.882 1 Audi Audi 13

O. Bearman Haas F1 Team

87 50

+28.843

28.843

0.241 1 Haas Ferrari 14

I. Hadjar Red Bull Racing

6 50

+36.488

36.488

7.645 2 Red Bull Red Bull 15

L. Lawson Racing Bulls

30 50

+36.588

36.588

0.100 1 RB Red Bull 16

R. Camara Haas F1 Team

51 50

+47.814

47.814

11.226 2 Haas Ferrari 17

L. Stroll Aston Martin Racing

18 50

+1'08.353

1'08.353

20.539 1 Aston Martin Honda 18

V. Bottas Cadillac-Ferrari

77 50

+1'11.673

1'11.673

3.320 2 Cadillac Ferrari 19

F. Alonso Aston Martin Racing

14 49

1 lap

2 Aston Martin Honda dnf

A. Lindblad Racing Bulls

41 19

31 laps

1 Ritirato RB Red Bull dnf

S. Perez Cadillac-Ferrari

11 17

33 laps

Ritirato Cadillac Ferrari dnf

A. Albon Williams

23 0

50 laps

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