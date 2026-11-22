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F1 | Leclerc sul contatto con Hamilton: "Se mi hanno dato 10", sarà stata colpa mia..."

Il monegasco ha commentato il contatto che ha mandato in testacoda Hamilton a Las Vegas, mostrandosi tutt'altro che convinto di avere la colpa dell'accaduto.

Giacomo Rauli

Modificato: 22 nov 2026, 06:47

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Che le storie tese tra i piloti in casa Ferrari non fossero appianate e che la brace sotto la legna fosse ancora accesa era parso evidente anche a motori spenti. Oggi, al giro 38 del Gran Premio di Las Vegas, ne abbiamo avuto la certezza.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono entrati in contatto in curva 7 durante quel giro, con il monegasco che ha portato un attacco al 7 volte iridato per cercare di mettergli le ruote davanti.

L'attacco in questione è partito da lontano e a un certo punto è stato chiaro che i due dovessero finire per agganciarsi. La dinamica dell'attacco di Leclerc, ma anche della difesa di Hamilton, lasciava presagire a una conclusione avveratasi proprio pochi istanti dopo.

Dopo il contatto tra la ruota anteriore destra di Leclerc e la posteriore sinistra di Hamilton, ad avere la peggio è stato l'ex pilota della Mercedes, finito in testacoda. Leclerc, invece, ha proseguito, ma la sua manovra è finita sotto investigazione e i commissari di gara hanno inflitto a Leclerc una penalità di 10 secondi.

I commissari hanno ritenuto che la manovra di Leclerc fosse iniziata molto indietro e che l'impatto sia arrivato con l'asse anteriore della Ferrari di Charles non ancora affiancata allo specchietto della Rossa di Hamilton.

"La vettura 16 ha tentato di sorpassare la vettura 44 all'interno della curva 7. I Commissari Sportivi hanno rilevato che la vettura 16 ha iniziato la manovra di sorpasso trovandosi a una considerevole distanza dalla vettura 44, tentando di posizionare la propria monoposto all'interno".

"Nel valutare l'incidente, i Commissari Sportivi hanno tenuto conto anche delle Linee Guida FIA sugli standard di guida (FIA Driving Standards Guidelines), in particolare dei criteri applicabili alle manovre di sorpasso all'interno di una curva. I Commissari hanno stabilito che, al momento del punto di corda, l'asse anteriore della vettura 16 non si trovava almeno affiancato allo specchietto della vettura 44".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

"I Commissari Sportivi hanno pertanto stabilito che la vettura 16 non aveva acquisito il diritto di affrontare la curva 7 e che fosse interamente responsabile della conseguente collisione. Di conseguenza, i Commissari Sportivi hanno inflitto una penalità di 10 secondi", dice il provvedimento.

A fine gara, Leclerc si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1, commentando con poche parole - ma con un'intenzione chiara - l'accaduto con Hamilton. Leclerc non ha dato l'idea di essere convinto dei 10 secondi di penalità ricevuti per il contatto con Lewis.

"Se ho preso 10 secondi sarà perché alla vista dei commissari, o della maggior parte, è colpa mia. Se è quello, lo accetto. Quando parliamo io e Lewis non ho l'impressione che ci sia qualcosa di irrisolto, non ho tanto da dire nel senso che oggi prendo 10 secondi e la colpa sarà mia... Riguarderò bene l'incidente. Non salvo niente di questo fine settimana".

Ben diverse le parole dello stesso Leclerc arrivate poco dopo: "Penso che avessi tanto spazio sull'interno di curva 7 per via della lotta tra Lewis e le McLaren, e pensavo fosse sicuro andare ad attaccare all'interno lì. Sfortunatamente non credo che Lewis mi abbia visto negli specchietti per come era l'angolo della sua vettura, e il gap che c'era, alla fine non c'era più".

"Ma non do la colpa a Lewis, non credo mi abbia visto. Avevamo parlato con il team e penso che quelle discussioni fossero andate molto bene, non credo che oggi sia simile al Messico dove siamo andati oltre il limite. Non è comunque accettabile avere un contatto tra le due vetture, ma accetto la colpa".

Leclerc è stato richiamato via radio da Vasseur al termine della gara per un confronto prima di fare qualunque altra cosa. Tra queste, anche parlare alla stampa. E' certo, però, che in questo momento i piloti della Ferrari siano ben distanti dal team. Non va però dimenticato che sta al team trovare una chiave solida per inquadrare i piloti.

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