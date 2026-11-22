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F1 | Vasseur durissimo: "L'accaduto è inaccettabile. I piloti pensano a lottare tra loro e non per la squadra"
Il team principal della Ferrari è furioso nel post gara di Las Vegas e annuncia dei provvedimenti: “Di questo ne discuteremo domani, ma sicuramente dovremo prendere delle misure, delle decisioni".
Franco Nugnes
Pubblicato: 22 nov 2026, 07:20
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Fred Vasseur, Ferrari
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
L’ultimo messaggio via radio che è stato dato prima della bandiera a scacchi del GP di Las Vegas è stato perentorio: Fred Vasseur ha ordinato a Charles Leclerc di andare dal team principal appena arrivato in parco chiuso per il comportamento del monegasco che è stato sanzionato dai commissari sportivi con una penalità di 10 secondi per la speronata a Lewis Hamilton nel giro 38.
Nel Gran Premio della storia della F1 con più sorpassi non ci sono stati contatti fra compagni di squadra con comportamenti esemplari: è successo solo fra Leclerc e Hamilton (entrambi penalizzati di 10 secondi per due fatti separati che vedevano i compagni di squadra in dura lotta), replicando situazioni che si erano già viste a Monza e a Città del Messico, senza che ci sia stato un adeguato intervento del Cavallino che sedasse una rivalità senza controllo.
Vasseur si è presentato ai microfoni di Sky Sport F1 Italia. Il francese ci ha messo subito la faccia, dando subito responsabilità e colpe di fatti che inevitabilmente avranno forti ripercussioni all’interno del team di Maranello.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Manuel Eletto
Cosa è successo? Di chi sono le responsabilità?
“Innanzitutto, devo dire che quello che è successo è inaccettabile. Ripeto lo stesso messaggio del Messico, perché bisogna pensare alle persone che lavorano a Maranello, al team, a tutti gli azionisti e agli sponsor. Avevamo dato un messaggio a Charles di non superare, perché in quella fase era importante andare a prendere le macchine davanti piuttosto che farsi la battaglia”.
“Charles ha commesso un errore che penalizza tanto il team: il suo comportamento è stato inaccettabile. Onestamente sono più che arrabbiato, perché il messaggio era chiaro dopo il Messico e avevamo chiacchierato tutti insieme in Brasile”.
“Oggi abbiamo dato un ordine pensando al team e, invece, stavano correndo uno contro l'altro: il risultato è quello che abbiamo visto. Ed è estremamente frustrante per tutti noi”.
È evidente che c’è una mancanza di comunicazione fra te e piloti, ma anche tra i piloti e i loro ingegneri. Perché c'è questo tipo di problema all'interno del team?
“No, non penso che sia così. Penso che il messaggio dato dal muretto fosse molto chiaro. Alla fine non sono io a guidare la macchina e non sono gli ingegneri di pista a guidare la macchina. Noi abbiamo dato un ordine che era chiaro e cristallino. Non è una questione di comunicazione. Eravamo stati molto aperti e molto chiari dopo il Messico e lo siamo stati anche oggi”.
Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images
Ci saranno dei provvedimenti per i piloti? Scatteranno delle multe?
“Di questo ne discuteremo domani, ma sicuramente dovremo prendere delle misure, delle decisioni. Non è stasera che dovremo agire. Dobbiamo mantenere la calma e poi prendere i provvedimenti. Certo è inaccettabile che si rovini il lavoro di duemila persone che lavorano con tanto impegno in questo modo. Forse è anche il momento di farsi un'idea per la prossima stagione”.
Ma quando avete deciso di portare Lewis nel team nel team vi aspettavate che sarebbero arrivati a questo momento?
“Onestamente no. Se l'avessi saputo, il nostro atteggiamento sarebbe stato diverso. Sicuramente la pressione sta crescendo. Ora è molto peggio rispetto a quanto non fosse 18 mesi fa. Ultimamente la situazione è diventata ingestibile tra di loro. Ma onestamente alla fine c'è un'incomprensione umana tra di loro e non con il team”.
In effetti succedono fatti discutibili con una Ferrari che non è in lotta per niente di importante...
“Sì, ma in Messico erano in lotta per la vittoria. Non voglio immaginare scenari che non sono verificati e resto ai fatti di oggi, non voglio pensare ad altro. Però penso che avessimo il potenziale per rimontare. Ma loro si concentrano più nella battaglia con il compagno di squadra che sulla gara”.
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