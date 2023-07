F1 | Alpine: un aumento di potenza per compensare un gap di 30 cv

La giornata di domani non sarà intensa solo in pista. A Spa, oltre al turno di prove libere e alla sessione di qualifica che definirà lo schieramento del Gran Premio, si riunirà la Formula 1 Commission per confrontarsi e votare molti argomenti da tempo sul tavolo, alcuni dei quali riguardano cambiamenti che dovrebbero avvenire nel breve periodo.

Oltre a questioni sportive e finanziarie, sarà affrontato anche un tema puramente tecnico che riguarda Alpine. Lo scorso anno, in concomitanza con la prima gara stagionale, è scattato il congelamento delle power unit, ad eccezione dell’ERS che i motoristi hanno potuto sviluppare fino al mese di settembre.

In teoria negli ultimi dodici mesi non dovrebbero esserci state variazioni sul fronte delle performance motoristiche, ma in Alpine sostengono che il loro ‘gap’ nei confronti delle altre power unit (meno di dieci cavalli al momento del congelamento) è triplicato.

Se davvero il margine dovesse risultare di circa 30 cavalli, si tratterebbe di un handicap non indifferente per la squadra francese, soprattutto su alcune piste. Sui motivi che hanno determinato questo scenario ci sono dei sospetti, tutti orientati sugli aggiornamenti permessi dal regolamento sul fronte affidabilità, a cui nell’ultimo anno e mezzo hanno attinto Honda, Ferrari e Mercedes.

Alpine A523, dettaglio della power unit francese Photo by: Uncredited

Alpine chiede di poter rientrare in quelli che dovrebbero essere i margini consentiti dal regolamento (5 Kw equivalenti a 8 CV) e la palla adesso è in mano alla FIA. Se i tecnici della Federazione Internazionale confermeranno quanto sostenuto da Alpine, c’è la concreta possibilità che possa essere concesso al Costruttore francese di poter intervenire sul proprio motore.

Red Bull si è espressa favorevolmente se ci sarà da compensare un margine effettivamente certificato dalla FIA, e la stessa Alpine non ha mancato di ricordare che il congelamento è stato un favore concesso dalla Federazione Internazionale proprio a Red Bull, visto che nel momento in cui è stato introdotto, la Honda aveva appena dichiarato il suo ritiro facendo intendere che non avrebbe più sviluppato la sua power unit.