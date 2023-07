F1 | Mercedes spiega lo stint lento di Hamilton in Ungheria

Per 3 millesimi, Lewis Hamilton è riuscito a riportare in pole la Mercedes. Lo ha fatto lo scorso fine settimana all'Hungaroring, sede del Gran Premio di Ungheria, con un giro strepitoso che ha anche messo in mostra le doti della W14 sul giro secco.

Un risultato che, a inizio stagione, sembrava poter essere irraggiungibile. L'introduzione del pacchetto di novità arrivato al Gran Premio di Monaco ha migliorato le prospettive della stagione del team di Brackley.

Se sul giro secco la Freccia Nera ha sorpreso, ha invece deluso in gara. Soprattutto nel primo stint, con Hamilton che non solo non è riuscito a salvaguardare la pole (a vantaggio del solito Max Verstappen), ma è anche stato superato dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, scivolando quarto.

A rendere le cose ancora più difficili è stata la mancanza di passo gara proprio nel primo stint. Una contro prestazione che ha sorpreso, ma che ha anche una spiegazione. Questa è stata fornita da Andrew Shovlin, direttore dell'ingegneria in pista di Mercedes.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Il grande problema che ha condizionato Hamilton - ma anche George Russell - è stato il surriscaldamento. Il team ha valutato male quanta aria avessero bisogno le W14 in gara e ha pagato caro questa stima rivelatasi errata. Questo ha costretto i due piloti britannici a fare lift and coast.

"Abbiamo avuto un problema legato al raffreddamento. Nel senso che avevamo previsto un certo tipo di raffreddamento, ma ci siamo trovati ad averne meno di quanto ne avessimo bisogno. Quindi stiamo indagando sul perché non fossimo in linea con le aspettative".

"La conseguenza è stata che abbiamo dovuto chiedere ai piloti di fare lift and coast. In questo modo, prima di arrivare alla fine del rettilineo, si toglie l'acceleratore e la prima parte della fase di ingresso curva si fa senza freni, per poi riprendere la frenata in un secondo momento".

"Questo aiuta a raffreddare il propulsore, ma costa tempo sul giro. Inoltre, nessuno dei due piloti poteva davvero attaccare le auto davanti a loro. Più tardi nel corso della gara l'aria è diventata più pulita e le temperature sono migliorate".

"Abbiamo potuto lasciare che Lewis e George attaccassero le auto che li precedevano e siamo riusciti a mostrare un ritmo migliore. Inoltre, il degrado delle gomme era buono. La fine dei nostri stint era migliore rispetto alle prime parti degli stessi".

"Si poteva notare questa tendenza e una prestazione decente, in particolare George, alla fine del primo stint, dove stava andando molto bene", ha concluso Shovlin.