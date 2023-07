La F1 Commission voterà il rinvio delle gomme senza termocoperte

La F1 Commission fra i tempi più importanti che dovrà discutere venerdì a Spa Francorchamps c’è se introdurre le gomme slick senza le termocoperte dal 2024, oppure se spostarne l’adozione all’anno successivo.

La Casa milanese sto portando avanti i test di sviluppo in questa direzione, tant’è che dopo il GP del Belgio ci saranno due giorni di collaudo con Aston Martin e McLaren, mentre dopo il GP d’Italia entreranno in azione Red Bull e Alpine, senza contare che poi ci saranno delle prove collettive nelle libere di Suzuka e Austin.

Insomma c’è un chiaro programma di lavoro che testimonia l’impegno di Pirelli nell’andare incontro alle esigenze della Formula 1 moderna, votata alla sostenibilità, ma la sensazione che si respira nel paddock è che domani al novanta per cento verrà deciso di posticipare di un anno l’introduzione delle gomme slick senza il preriscaldamento in termocoperta, come avviene oggi con una temperatura di 70 gradi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

L’orientamento al rinvio ha basi solide: entro la fine della prossima settimana, quando la Formula 1 andrà in ferie, si dovrebbe conoscere il nome del fornitore unico di pneumatici per il triennio 2025-2027 e, come tutti sappiamo, la Bridgestone ha presentato la sua candidatura in alternativa alla Pirelli partecipando al bando che la FIA ha aperto in primavera.

La Bridgestone è stata coinvolta per l'ultima volta in F1 dal 1997 al 2010 e la Casa nipponica è stata il fornitore unico dal 2007 in poi, dopo la decisione di Michelin di abbandonare il campionato alla fine del 2006, prima di lasciare campo aperto alla Pirelli.

Se dovesse proseguire l’attività della Casa milanese il completamento dello sviluppo delle gomme senza termocoperte sarebbe semplice, visto che entro la fine di questo campionato verrà completato il 70 per cento del lavoro programmato e nella stagione 2024 basteranno poche sessioni per arrivare alla delibera di un prodotto per il quale sono stati adottati nuovi materiali per soddisfare le richieste della Formula 1.

I team hanno capito, infatti, che in questa delicata fase di passaggio, qualora F1 e FIA scegliessero di passare a Bridgestone nel 2025, le squadre dovrebbero entrare nell’idea che dovranno mettersi a disposizione nel nuovo gommista per una serie di collaudi in stagione molto robusta: la Casa nipponica, infatti, dovrà ripartire quasi da zero perché non ha la minima conoscenza di pneumatici adatti a monoposto da 1.000 cavalli che pesano quasi 800 kg.

È vero che i costi che verranno sostenuti per lo sviluppo degli pneumatici non rientrerebbe nel temuto Badget cap, ma è altrettanto vero che saranno spese che dovranno essere messe in conto per collaudi nei quali sarà vietata ogni forma di aggiornamento delle monoposto e saranno giornate di lavoro che peseranno sul personale che sarà chiamato a coprire una stagione di 24 GP.

Le ragioni di opportunità che diventano comode a tutti porteranno quasi certamente al differimento delle gomme senza termocoperte al 2025, fermo restando che i prodotti già deliberati, vale a dire le gomme da bagnato (full wet e intermedie) non avranno bisogno del preriscaldamento.

E, sembra altrettanto chiaro, che Pirelli non ha alcuna intenzione di investire cifre su un progetto, quello della F1, se non avrà garanzie di proseguire la sua avventura nel Circus, dove è stata finora non solo fornitore ma anche partner…