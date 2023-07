Dal 2024 i team di F1 schiereranno un pilota nella F1 Academy

All’inizio dell’anno, la Formula 1 ha lanciato il programma F1 Academy, una serie dedicata esclusivamente alle ragazze che cercano di perseguire una carriera nel mondo del motorsport, in modo da dargli una piattaforma in cui esprimere il proprio talento.

Tuttavia, complici problemi di costi e di organizzazione, l’azione in pista non viene trasmessa in pista in diretta, ma solo attraverso degli highlights nei giorni successivi alle gare, mentre dal prossimo anno saranno una delle categorie di supporto della massima serie, seguendo la Formula 1 in giro per l’Europa.

Dopo aver fatto debuttare il progetto, nella giornata di mercoledì la F1 e la F1 Academy hanno annunciato che, a partire dal prossimo campionato, tutte le 10 scuderie di F1 avranno un pilota e la loro livrea su una delle vetture che gareggerà nella serie al femminile.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, si contendono il primato alla partenza Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

F1 Academy vanta al momento cinque squadre, ovvero ART Grand Prix, Campos Racing, MP Motorsport, PREMA Racing e Rodin Carlin, le quali schierano ciascuna tre vetture e tre piloti, per un totale di 15 vetture e 15 piloti. A partire dal 2024, dieci di questi piloti saranno nominati dai team di F1, anche facenti parte delle rispettive Academy, e ogni team avrà la propria livrea su una vettura. I dettagli sui nomi e sulle partnership saranno confermati dai team di Formula 1 in un secondo momento, ma è al momento è noto che i restanti cinque piloti della serie saranno supportati da altri partner, anch’essi annunciati in futuro.

"Voglio innanzitutto ringraziare i team di Formula 1 per il loro sostegno e la loro visione in questo viaggio. Questo momento storico non solo dimostra il profondo sostegno alla F1 Academy da parte di tutta la comunità della F1, ma ispirerà un'intera generazione di giovani ragazze a realizzare le opportunità che il motorsport offre sia in pista che fuori", ha dichiarato Susie Wolff, Managing Director di F1 Academy.

"Con l'ingresso nel calendario della F1 per il prossimo anno e l'organizzazione di eventi F1 Academy Discover Your Drive in vista delle nostre gare, sono certo che avremo un impatto positivo a lungo termine su tutto il nostro sport".

Susie Wolff con Frederic Vasseur Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Soddisfatto anche Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, il quale ha aggiunto: "Abbiamo realizzato la F1 Academy per apportare un cambiamento reale e duraturo, in modo da garantire che le giovani donne di talento abbiano il giusto sistema per seguire e realizzare i loro sogni. Si tratta di un momento molto importante perché dimostra l'impatto che il progetto sta avendo e il sostegno che sta ricevendo da tutta la comunità della F1".

Susie, i team e tutte le persone coinvolte stanno lavorando instancabilmente per garantire che il progetto si rafforzi sempre di più e continui a raggiungere l'importante obiettivo che ci siamo prefissati insieme. Nel 2024 la F1 Academy si unirà al nostro calendario, aumentando la consapevolezza e il profilo della serie a livello globale. Inoltre, avere le livree della F1 sulla griglia di partenza sarà qualcosa di molto speciale".