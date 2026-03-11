Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Porsche sta pensando a una nuova sportiva sopra la 911

Prodotto
Motor1.com Italia
Porsche sta pensando a una nuova sportiva sopra la 911

MotoGP | Marquez: "Con le 850cc la velocità diminuirà, ma i tempi rimarranno gli stessi"

MotoGP
MotoGP | Marquez: "Con le 850cc la velocità diminuirà, ma i tempi rimarranno gli stessi"

Ferrari Challenge | A Le Castellet parte la stagione 2026 Europe e UK

Ferrari Challenge
Ferrari Challenge | A Le Castellet parte la stagione 2026 Europe e UK

F1 | Alpine: qualifica da migliorare, ma c'è anche un fastidioso sottosterzo da combattere

Formula 1
Australia
F1 | Alpine: qualifica da migliorare, ma c'è anche un fastidioso sottosterzo da combattere

F1 | Cadillac: Bottas fermato da un problema al volante. Ora l'asticella verrà alzata

Formula 1
Australia
F1 | Cadillac: Bottas fermato da un problema al volante. Ora l'asticella verrà alzata

WEC | Coletta: "Valori in campo diversi a Imola, per Ferrari uno stimolo e doppia responsabilità"

WEC
Imola
WEC | Coletta: "Valori in campo diversi a Imola, per Ferrari uno stimolo e doppia responsabilità"

F1 | McLaren, c'è un divario con Mercedes sulla PU e di carico: cosa manca ora alla MCL40

Formula 1
F1 | McLaren, c'è un divario con Mercedes sulla PU e di carico: cosa manca ora alla MCL40

WRC | Hankook porterà le nuove gomme da terra al Safari Rally Kenya

WRC
Rally del Kenya
WRC | Hankook porterà le nuove gomme da terra al Safari Rally Kenya
Formula 1 Australia

F1 | Alpine: qualifica da migliorare, ma c'è anche un fastidioso sottosterzo da combattere

Alpine ha rilevato un problema aerodinamico nella vettura di Franco Colapinto e Pierre Gasly che dovrà attendere per poter essere risolto.

Federico Faturos Stuart Codling
Pubblicato:
Franco Colapinto, Alpine

L'Alpine è entrata alla stagione 2026 con grandi aspettative dopo aver dedicato gran parte dello scorso anno allo sviluppo della sua nuova vettura, nell'ambito dell'ampia revisione del regolamento che la Formula 1 ha inaugurato lo scorso fine settimana in Australia.

Tuttavia, dopo essersi distinta nei test pre-stagionali in Bahrain, la scuderia di Enstone non ha ottenuto i risultati sperati a Melbourne, con Pierre Gasly e Franco Colapinto eliminati in Q2 ed il francese al 14° posto come miglior rappresentante.

Gasly è riuscito a risalire la classifica domenica grazie ad un'ottima partenza che lo ha portato in zona punti e alla fine ha tagliato il traguardo al decimo posto, mentre Colapinto ha perso ogni possibilità di ottenere un risultato migliore a causa di una penalità motivata da un errore del team.

"Penso che forse avremmo potuto fare un lavoro migliore nelle qualifiche con la preparazione delle gomme e cose del genere. Quindi ci sono sicuramente alcune cose che possiamo imparare, inoltre il bilanciamento ad alta velocità non è il massimo, dobbiamo sistemarlo", ha detto Steve Nielsen, direttore sportivo dell'Alpine, nel suo incontro dopo la gara con i media, tra cui Motorsport.com.

"Ci sono sicuramente cose che potremmo fare meglio. Se dovessimo rifare questa gara ora, faremmo alcune cose, in particolare nelle qualifiche, in modo leggermente diverso. Ma tutti ti diranno la stessa cosa credo".

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Paul Crock / AFP via Getty Images

La mancanza di equilibrio nelle curve ad alta velocità a cui ha fatto riferimento Nielsen è legata a un problema aerodinamico che Alpine ha scoperto durante la pre-stagione in Bahrain e che genera sottosterzo nella A526.

"Abbiamo sottosterzo ad alta velocità. Ne abbiamo visto un po' in Bahrain", ha detto il britannico. "La natura o le caratteristiche di questo circuito fanno sì che ci siano più curve ad alta velocità, quindi il problema diventa più grave. Ne siamo consapevoli, abbiamo dei pezzi in arrivo che speriamo risolvano il problema, ma non saranno sulla vettura in Cina".

"Quindi è un problema che stiamo trascinando in questo momento e vorrei che non fosse così, ma credo che sappiamo come risolverlo".

Sebbene Alpine continuerà ad avere questo problema aerodinamico questo fine settimana in Cina, si prevede che avrà un impatto minore rispetto all'Australia, grazie alle caratteristiche del circuito di Shanghai, che presenta meno curve ad alta velocità.

Nel frattempo, il team sta lavorando contro il tempo nella sua fabbrica di Enstone per trovare una soluzione in tempo per il Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento della stagione 2026. "Lo spero", ha concluso Nielsen.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Cadillac: Bottas fermato da un problema al volante. Ora l'asticella verrà alzata

Top Comments

More from
Federico Faturos

MotoGP | Video: ecco come procedono i lavori all'Autodromo di Buenos Aires

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Video: ecco come procedono i lavori all'Autodromo di Buenos Aires

FE | Sviluppo Gen 4: con il budget cap si ripropone il dilemma già vissuto dai team di F1

Formula E
Formula E
Sao Paulo ePrix
FE | Sviluppo Gen 4: con il budget cap si ripropone il dilemma già vissuto dai team di F1

Un anno per imparare, poi l’assalto al titolo: Citroen vuole creare una nuova eredità in FE

Formula E
Formula E
Sao Paulo ePrix
Un anno per imparare, poi l’assalto al titolo: Citroen vuole creare una nuova eredità in FE
More from
Pierre Gasly

MotoGP | Tech3: tra i nuovi investitori del team c'è anche Pierre Gasly

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Tech3: tra i nuovi investitori del team c'è anche Pierre Gasly

F1 | Alpine A526 innovativa: come funziona l'ala mobile posteriore che si apre... al contrario

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Alpine A526 innovativa: come funziona l'ala mobile posteriore che si apre... al contrario

F1 | Alpine volta pagina e inizia una nuova era: svelata la A526 di Gasly e Colapinto

Formula 1
Formula 1
Presentazione Alpine A526
F1 | Alpine volta pagina e inizia una nuova era: svelata la A526 di Gasly e Colapinto
More from
Alpine

WEC | Martins lucido: "Non esiste solo la F1, bisogna aprirsi a tutto"

WEC
WEC
Lusail
WEC | Martins lucido: "Non esiste solo la F1, bisogna aprirsi a tutto"

WEC | Sinault: "Il futuro di Signatech lo scriveremo insieme in quest'ultima stagione con Alpine"

WEC
WEC
WEC | Sinault: "Il futuro di Signatech lo scriveremo insieme in quest'ultima stagione con Alpine"

WEC | Alpine, ultimo atto: ecco la A424 con le novità per il 2026

WEC
WEC
WEC | Alpine, ultimo atto: ecco la A424 con le novità per il 2026

Ultime notizie

Porsche sta pensando a una nuova sportiva sopra la 911

Prodotto
Motor1.com Italia
Porsche sta pensando a una nuova sportiva sopra la 911

MotoGP | Marquez: "Con le 850cc la velocità diminuirà, ma i tempi rimarranno gli stessi"

MotoGP
MotoGP | Marquez: "Con le 850cc la velocità diminuirà, ma i tempi rimarranno gli stessi"

Ferrari Challenge | A Le Castellet parte la stagione 2026 Europe e UK

Ferrari Challenge
Ferrari Challenge | A Le Castellet parte la stagione 2026 Europe e UK

F1 | Alpine: qualifica da migliorare, ma c'è anche un fastidioso sottosterzo da combattere

Formula 1
Australia
F1 | Alpine: qualifica da migliorare, ma c'è anche un fastidioso sottosterzo da combattere