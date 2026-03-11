L'Alpine è entrata alla stagione 2026 con grandi aspettative dopo aver dedicato gran parte dello scorso anno allo sviluppo della sua nuova vettura, nell'ambito dell'ampia revisione del regolamento che la Formula 1 ha inaugurato lo scorso fine settimana in Australia.

Tuttavia, dopo essersi distinta nei test pre-stagionali in Bahrain, la scuderia di Enstone non ha ottenuto i risultati sperati a Melbourne, con Pierre Gasly e Franco Colapinto eliminati in Q2 ed il francese al 14° posto come miglior rappresentante.

Gasly è riuscito a risalire la classifica domenica grazie ad un'ottima partenza che lo ha portato in zona punti e alla fine ha tagliato il traguardo al decimo posto, mentre Colapinto ha perso ogni possibilità di ottenere un risultato migliore a causa di una penalità motivata da un errore del team.

"Penso che forse avremmo potuto fare un lavoro migliore nelle qualifiche con la preparazione delle gomme e cose del genere. Quindi ci sono sicuramente alcune cose che possiamo imparare, inoltre il bilanciamento ad alta velocità non è il massimo, dobbiamo sistemarlo", ha detto Steve Nielsen, direttore sportivo dell'Alpine, nel suo incontro dopo la gara con i media, tra cui Motorsport.com.

"Ci sono sicuramente cose che potremmo fare meglio. Se dovessimo rifare questa gara ora, faremmo alcune cose, in particolare nelle qualifiche, in modo leggermente diverso. Ma tutti ti diranno la stessa cosa credo".

Pierre Gasly, Alpine Foto di: Paul Crock / AFP via Getty Images

La mancanza di equilibrio nelle curve ad alta velocità a cui ha fatto riferimento Nielsen è legata a un problema aerodinamico che Alpine ha scoperto durante la pre-stagione in Bahrain e che genera sottosterzo nella A526.

"Abbiamo sottosterzo ad alta velocità. Ne abbiamo visto un po' in Bahrain", ha detto il britannico. "La natura o le caratteristiche di questo circuito fanno sì che ci siano più curve ad alta velocità, quindi il problema diventa più grave. Ne siamo consapevoli, abbiamo dei pezzi in arrivo che speriamo risolvano il problema, ma non saranno sulla vettura in Cina".

"Quindi è un problema che stiamo trascinando in questo momento e vorrei che non fosse così, ma credo che sappiamo come risolverlo".

Sebbene Alpine continuerà ad avere questo problema aerodinamico questo fine settimana in Cina, si prevede che avrà un impatto minore rispetto all'Australia, grazie alle caratteristiche del circuito di Shanghai, che presenta meno curve ad alta velocità.

Nel frattempo, il team sta lavorando contro il tempo nella sua fabbrica di Enstone per trovare una soluzione in tempo per il Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento della stagione 2026. "Lo spero", ha concluso Nielsen.