F1 | Russell ha la prima carta Mondiale della carriera. Ora sta a lui giocarla bene

L’alba di una nuova era in Formula 1 ha spesso il colore dell’incertezza. Regole tecniche rivoluzionate, gerarchie che si sgretolano, tifosi divisi tra entusiasmo e scetticismo. Il mondiale 2026 si è acceso così, tra discussioni infinite nei paddock e fuori, tra nostalgici e visionari. Eppure, a Melbourne, tra il riflesso del sole australiano e l’asfalto ancora freddo dell’inizio stagione, un colore ha dominato gli occhi di tutti: l’argento. La doppietta della Mercedes all’Albert Park non è stata soltanto una vittoria. È stata una dichiarazione d'intenti. E al centro di quella dichiarazione c’era lui, George Russell. Il capitano.

George Russell, Mercedes Foto di: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Perché ormai è questo che Russell è diventato dentro Mercedes: il volto della ricostruzione, il pilota attorno a cui il team ha deciso di rifondare la propria identità dopo la lunga era di Lewis Hamilton. E Melbourne ha avuto il sapore di un segnale forte, quasi inevitabile. Per capire perché questa vittoria pesa così tanto, bisogna tornare indietro. Molto indietro. Ai tempi della Williams, quando Russell era il ragazzo elegante che guidava una macchina spesso destinata alle ultime posizioni. Era il talento nascosto nel fondo della griglia. Un pilota che faceva magie in qualifica per poi sparire nel traffico della gara. Gli anni nel team di Grove sono stati una palestra crudele, un apprendistato quasi letterario, con Russell che sembrava uno di quei protagonisti dei romanzi di formazione inglesi: l’eroe che attraversa difficoltà infinite prima di arrivare alla maturità.



Poi arrivò quella notte nel deserto, il Gran Premio di Sakhir del 2020. Hamilton aveva contratto il Covid e Mercedes chiamò Russell. Fu una favola improvvisa. Una di quelle storie che lo sport ama raccontare: il sostituto dell’ultimo minuto che sale sulla macchina più forte del mondo. E Russell dominò. Sembrava scritto. Ma la Formula 1, a volte, è più tragica di Shakespeare. Un pit stop sbagliato, gomme montate nel caos, una gara impazzita. E il sogno della prima vittoria svanì. In quel momento Russell imparò una lezione che molti campioni conoscono: il talento non basta, serve il tempo giusto.

George Russell, Mercedes F1 W11, effettua una fermata Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

Quando Russell approda finalmente alla Mercedes nel 2022, la storia prende una piega quasi ironica. Cambia il regolamento, arrivano le monoposto a effetto suolo e Mercedes, la squadra che aveva dominato per anni, si ritrova improvvisamente smarrita. Progetti radicali, idee geniali sulla carta ma fragili in pista. La famosa vettura “senza pance” diventa il simbolo di un’epoca di confusione tecnica. Nel frattempo, il mondo attorno cambia. Max Verstappen diventa il dominatore della Formula 1. Lando Norris guida la rinascita della McLaren. E Russell? Resta nel mezzo. Un pilota velocissimo intrappolato in una macchina che non può vincere.

Nel 2025 qualcosa cambia. La Mercedes non è ancora dominante, ma torna – sporadicamente -competitiva. Non abbastanza per controllare il campionato, abbastanza però per disturbare gli equilibri. Russell diventa l’intruso. Quello che si infiltra tra Verstappen e le McLaren. Quello che rovina i piani strategici degli altri. Una figura quasi musicale, come il Bowie di "Heroes", qualcuno che prova a essere un eroe, anche solo per un giorno.

Ma nel 2026 il contesto cambia di nuovo. Nuovo regolamento. Nuova rivoluzione tecnica. Nuove gerarchie possibili. E all’improvviso la Mercedes sembra pronta. La stagione, infatti, inizia con un’immagine potente: due Mercedes davanti a tutti a Melbourne, con Russell che guida la doppietta: non solo una vittoria ma una presa di responsabilità. La generazione di Russell è probabilmente una delle più forti della storia recente della Formula 1. Verstappen ha già costruito una leggenda. Norris ha avuto tra le mani una vettura che lo ha reso campione del mondo. E poi... c’è Charles Leclerc, il talento purissimo della Scuderia Ferrari.

Russell lo sa, nelle sue dichiarazioni parla spesso di loro due come dei suoi veri rivali. Charles e Max. Una scelta... curiosa, perché esclude qualcuno. Quel qualcuno è Andrea Kimi Antonelli, il giovane prodigio italiano, il “diamante grezzo” che Mercedes ha lanciato nel grande mondo della Formula 1 e che già nel 2025 ha dimostrato di poter essere incredibilmente veloce. George oggi sembra ignorarlo: niente grandi complimenti, poche parole, nessuna reale apertura. Forse perché la sua gavetta a confronto con il giovane bolognese lo legittima a sentirsi il numero uno della squadra? Non lo sappiamo. Quello che possiamo fiutare, però, sono le regole del suo gioco psicologico, di un voler stabilire una chiara gerarchia nella squadra.

Ma i giochi psicologici sono pericolosi. Perché ignorare un rivale spesso lo rende più pericoloso. E se Antonelli dovesse crescere ancora, potrebbe trasformarsi nel nemico più vicino. Quello dentro casa.

Il Gran Premio di Cina sarà il primo vero banco di prova di queste nuove vetture. Shanghai è una pista diversa. Più tecnica. Più rivelatrice. Se la Mercedes sarà competitiva anche lì, allora il mondiale avrà davvero un nuovo protagonista. Se invece i valori cambieranno, la stagione potrebbe tornare caotica.



George Russell, oggi, è come il protagonista di un romanzo arrivato all’ultimo capitolo. Tutto ciò che è successo prima — Williams, Sakhir, gli anni difficili Mercedes — sembra costruire questo momento: la possibilità reale di lottare per il titolo. Se davvero il 2026 è l’anno dell’argento, allora questa è la stagione in cui il britannico deve diventare ciò che molti hanno sempre pensato che potesse essere: un campione del mondo.