Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

WEC | 6h di Imola, sfida che unisce le eccellenze italiane: "Vogliamo essere primi come pubblico"

WEC
Imola
WEC | 6h di Imola, sfida che unisce le eccellenze italiane: "Vogliamo essere primi come pubblico"

WSK | La stagione 2026 del RMC Euro Trophy scatta da Cremona

Kart
WSK | La stagione 2026 del RMC Euro Trophy scatta da Cremona

F1 | Ferrari vs Mercedes: la partita si gioca sulla diversa filosofia dell'ibrido

Formula 1
Australia
F1 | Ferrari vs Mercedes: la partita si gioca sulla diversa filosofia dell'ibrido

MotoGP | Previsione KTM: le 850cc potrebbero non essere più lente su metà dei circuiti

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Previsione KTM: le 850cc potrebbero non essere più lente su metà dei circuiti

F1 | Vasseur: "Col weekend Sprint sarà ancora più importante il lavoro al simulatore"

Formula 1
Cina
F1 | Vasseur: "Col weekend Sprint sarà ancora più importante il lavoro al simulatore"

WEC | Lotterer: "Contribuire alla crescita partendo da zero ti identifica maggiormente nel progetto"

Le Mans
WEC | Lotterer: "Contribuire alla crescita partendo da zero ti identifica maggiormente nel progetto"

F1 | Russell ha la prima carta Mondiale della carriera. Ora sta a lui giocarla bene

Formula 1
Australia
F1 | Russell ha la prima carta Mondiale della carriera. Ora sta a lui giocarla bene

F1 | Ceccarelli: "Ai piloti non piacciono le situazioni che non sono controllabili”

Formula 1
Australia
F1 | Ceccarelli: "Ai piloti non piacciono le situazioni che non sono controllabili”
Ultime notizie
Formula 1 Cina

F1 | Vasseur: "Col weekend Sprint sarà ancora più importante il lavoro al simulatore"

Dopo il buon esordio di Melbourne, la Ferrari è attesa dalla sfida del GP della Cina, primo weekend con il format Sprint in questa stagione. Cosa che secondo il team principal del Cavallino complicherà ulteriormente l'approccio a questa nuova generazione di monoposto, rendendo fondamentale il lavoro che verrà fatto a Maranello.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Il bicchiere è mezzo pieno in casa Ferrari dopo il debutto stagionale di Melbourne. Se da una parte è vero che la Mercedes ha confermato le sensazioni dell'inverno, dimostrandosi il punto di riferimento, dall'altra nel Gran Premio d'Australia le SF-26 sono state le uniche monoposto che sono state almeno in grado di infastidire le Frecce d'Argento, comandando anche abbastanza a lungo la corsa con Charles Leclerc nella prima fase.

Il weekend di Albert Park però ormai è il passato ed è già il momento di volgere lo sguardo al prossimo appuntamento, perché questo fine settimana si torna subito in pista a Shanghai e il Gran Premio della Cina regala una nuova insidia: si tratterà infatti del primo con il format della Sprint da quando hanno esordito le monoposto basate sul nuovo regolamento. Questo complica ulteriormente le cose, perché vuol dire avere a disposizione appena una sessione di prove libere per trovare le giuste strategie di recupero energia e la messa a punto ideale.

"Il Gran Premio di Cina arriva subito dopo Melbourne e rappresenta una sfida diversa sotto molti punti di vista. È un weekend Sprint, quindi avremo pochissimo tempo in pista per lavorare sulle vetture, e questo renderà ancora più importante la preparazione fatta a Maranello e al simulatore", ha spiegato infatti il team principal del Cavallino, Frederic Vasseur.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Peter Fox / Getty Images

"Siamo solo all’inizio di questa nuova era della Formula 1: le vetture 2026 sono molto diverse da quelle che abbiamo conosciuto negli ultimi anni e ogni sessione ci permette di imparare qualcosa di nuovo su come gestirle, sia dal punto di vista dell’assetto sia da quello dell’energia", ha aggiunto.

La speranza è ripartire quindi da quanto di buono fatto a Melbourne e provare a fare un ulteriore passo avanti su una pista che lo scorso anno aveva regalato alla Rossa l'unico successo della stagione, nella Sprint con Lewis Hamilton.

"In Australia abbiamo visto segnali incoraggianti, ma sappiamo che il livello è molto alto e che c’è ancora tanto lavoro da fare. Il nostro obiettivo per Shanghai è continuare a progredire, raccogliere dati, rimanere concentrati su noi stessi e mettere insieme un weekend pulito in tutte le sue fasi", ha concluso il manager francese.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Russell ha la prima carta Mondiale della carriera. Ora sta a lui giocarla bene

Top Comments

More from
Matteo Nugnes

F1 | Ocon: "La mia testa sta per esplodere con tutte queste informazioni"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Ocon: "La mia testa sta per esplodere con tutte queste informazioni"

MotoGP | Dall'Igna: "Dobbiamo colmare il gap, ma senza farci prendere dal panico"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Dall'Igna: "Dobbiamo colmare il gap, ma senza farci prendere dal panico"

MotoGP | Tardozzi: "Marquez ha capito che quest'anno sarà più difficile, ma si fida di Ducati"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Tardozzi: "Marquez ha capito che quest'anno sarà più difficile, ma si fida di Ducati"
More from
Lewis Hamilton

F1 | Ferrari, i due messaggi di Vigna: "Contento per il team. Buon inizio, ma piedi per terra"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Ferrari, i due messaggi di Vigna: "Contento per il team. Buon inizio, ma piedi per terra"

F1 | Vasseur: "Risultato solido. Ferrari in ritardo di circa mezzo secondo da Mercedes"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Vasseur: "Risultato solido. Ferrari in ritardo di circa mezzo secondo da Mercedes"

F1 | Hamilton: "Vantaggio Mercedes? Se dipende dal rapporto di compressione sarei deluso dalla FIA"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Hamilton: "Vantaggio Mercedes? Se dipende dal rapporto di compressione sarei deluso dalla FIA"
More from
Ferrari

I programmi dei piloti ufficiali Ferrari nelle gare endurance 2026

WEC
WEC
I programmi dei piloti ufficiali Ferrari nelle gare endurance 2026

F1 | Leclerc terzo: "Buon podio, ma la mia SF-26 non è nella finestra giusta"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Leclerc terzo: "Buon podio, ma la mia SF-26 non è nella finestra giusta"

F1 | Ferrari ha fame di energia: sono emersi i limiti di una coperta per ora troppo corta

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Ferrari ha fame di energia: sono emersi i limiti di una coperta per ora troppo corta

Ultime notizie

WEC | 6h di Imola, sfida che unisce le eccellenze italiane: "Vogliamo essere primi come pubblico"

WEC
Imola
WEC | 6h di Imola, sfida che unisce le eccellenze italiane: "Vogliamo essere primi come pubblico"

WSK | La stagione 2026 del RMC Euro Trophy scatta da Cremona

Kart
WSK | La stagione 2026 del RMC Euro Trophy scatta da Cremona

F1 | Ferrari vs Mercedes: la partita si gioca sulla diversa filosofia dell'ibrido

Formula 1
Australia
F1 | Ferrari vs Mercedes: la partita si gioca sulla diversa filosofia dell'ibrido

MotoGP | Previsione KTM: le 850cc potrebbero non essere più lente su metà dei circuiti

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Previsione KTM: le 850cc potrebbero non essere più lente su metà dei circuiti