La domanda della settimana: la F1 ha esagerato con la complessità delle nuove regole?

Nuovi motori con una ripartizione approssimativa 50/50 tra energia elettrica e motore a combustione interna. Carburanti sostenibili. Aerodinamica attiva. Modalità sorpasso, modalità rettilineo e tanto altro. La F1 è cambiata radicalmente durante l'inverno e questo non poteva non creare polemiche. Molti piloti si sono lamentati e gli osservatori temono che le gare siano diventate troppo complicate da seguire per i tifosi.

Gli organizzatori del campionato hanno semplicemente esagerato con tutte queste novità che hanno reso il campionato più complesso, rischiando di confondere i fan della F1? I nostri giornalisti della rete internazionale dicono la loro.

È difficile stare al passo con quello che succede

Stefan Ehlen, Motorsport.com Germania

Sì, le nuove regole della F1 sono troppo complesse ed eccessivamente complicate. Anche gli addetti ai lavori faticano a comprendere appieno le interconnessioni tecniche e molte domande rimangono senza risposta, anche all'interno dei team stessi. I team clienti della Mercedes, ad esempio, si interrogano su una questione sin dalle qualifiche di Melbourne: cosa sta facendo di diverso il team ufficiale? Non riescono proprio a spiegarlo.

Anche l'immagine pubblica della Formula 1 ne risente. Molte interviste ora ruotano quasi esclusivamente intorno alla gestione dell'energia: quanta ce n'è disponibile, come viene impiegata e perché questo limita i piloti in pista. Tuttavia, dalle immagini televisive è difficile capire cosa sta realmente accadendo, perché i singoli processi sono quasi impossibili da scomporre in una spiegazione semplice e facilmente comprensibile.

Il problema principale è che le nuove regole della sono state pensate soprattutto per attirare le Case automobilistiche. Da questo punto di vista, il piano ha funzionato: Audi e General Motors sono arrivate ed Honda è tornata.

Al di là degli ingegneri, tuttavia, pochissimi addetti ai lavori sono sinceramente interessati alla maggiore enfasi posta sulla tecnologia ibrida nelle auto. La maggior parte dei piloti considera la nuova tecnologia terribile e afferma di non riconoscere più le gare di F1. Questo sentimento influisce anche sui fan. Alcuni semplicemente non riescono a entrare in sintonia con la "nuova" era, perché sono cambiate troppe cose troppo rapidamente, e non in meglio. A questo punto, quasi nessuno riesce davvero a seguire ciò che sta accadendo.

Lando Norris, McLaren Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Smettete di lamentarvi, la F1 dovrebbe sempre essere tecnica

Ed Hardy, Autosport

Per favore, perdonate lo sport più tecnico del mondo per essere effettivamente tecnico, perché solo ora stiamo iniziando a renderci conto che la F1 è sempre stata un campionato di ingegneria? Pensateci: nei suoi 76 anni di storia, il titolo di F1 è stato in gran parte deciso dal team che aveva il miglior progettista di auto e non sempre il miglior pilota.

Ma questo va benissimo, perché contribuisce all'emozione di guardare la F1 che cerca costantemente di spingersi oltre i limiti del possibile - e in questo caso si tratta di corse più elettriche. Certo, i piloti hanno tutto il diritto di esprimere la loro opinione, considerando che sono loro a mettersi in gioco, ma non credo che i tifosi dovrebbero essere eccessivamente critici in questa fase.

Questo perché, per le parti che qualcuno potrebbe non capire, non c'è assolutamente nulla che impedisca loro di condurre ulteriori ricerche per saperne di più sulle nuove regole. Sarebbe un atteggiamento piuttosto sprezzante non farlo e, francamente, non è che fino ad ora ogni parte complessa di una vettura di F1 sia stata facile da capire.

Quando avevo 7 anni non ho iniziato a guardare la F1 e improvvisamente capito come funzionava un motore a combustione interna o quanto fosse efficace la scia. No, queste sono cose che si imparano col tempo, ed è ora di farlo di nuovo con le auto del 2026. Non c'è assolutamente nulla di sbagliato in questo, soprattutto quando la maggior parte dei fan non è in grado di fornire spiegazioni dettagliate sul perché le auto della fine degli anni 2000 fossero così buone.

Si tratta del prodotto finale e, nel caso del Gran Premio d'Australia, era in realtà piuttosto decente. Certo, non era perfetto - la partenza della gara è stata un disastro - ma alla fine migliorerà, mentre durante i duelli ruota a ruota non riuscivo a staccare gli occhi dalla pista e mi sono completamente dimenticato che alle 4;30 del mattino avrei dovuto essere mezzo addormentato!

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Probabilmente sì, ma... non è quello che volevamo?

Jose Carlos de Celis, Motorsport.com Spagna

Prima di tutto, questa non è la F1 che vorrei, né è l'ideale, ovviamente. Ma penso che la prima gara con queste nuove regole sia stata divertente, forse più della maggior parte di quelle del 2025. Ci sono stati molti sorpassi, e non era forse quello che i tifosi chiedevano da anni? Sì, i sorpassi sono in qualche modo artificiali, ma lo era anche il DRS, che per di più era molto più prevedibile!

A mio parere, la F1 ha esagerato con l'elettrificazione, il che significa che i piloti si lasciano superare in un punto del circuito per poter sorpassare in quello successivo, cosa che va contro il DNA della competizione. Ma ci saranno circuiti in cui le esigenze di gestione dell'energia saranno inferiori rispetto ad Albert Park e forse lo spettacolo sarà diverso. Abbiamo bisogno di più tempo per giungere a una conclusione definitiva.

Per quanto riguarda la complessità del regolamento, potrebbe essere meglio introdurre tutto in una volta piuttosto che gradualmente, ma la FOM dovrebbe aumentare o migliorare la grafica esplicativa durante le gare, in modo che i tifosi non abbiano la sensazione, per la prima volta dopo anni, di non capire nulla. Nel caso non fosse chiaro, lo ripetiamo: questa non è la migliore F1 di sempre, ma è quella che abbiamo ora, e prima la F1 ci aiuterà ad abituarci, meglio sarà.

Lewis Hamilton, Ferrari, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sembra complicato, ma diamogli tempo

Federico Faturos, Motorsport.com America Latina

Siamo chiari: questa è la F1, ed è normale che sia complessa. Quello che i fan vogliono vedere sono i migliori piloti e team del mondo che cercano di superare sfide che molti altri non riuscirebbero a vincere. E se preferite forme più semplici di sport motoristici, potete trovarle: questo è parte del fascino di questo sport. Come ha dimostrato il community manager della Chip Ganassi Racing quando ha preso in giro la F1 su X, sottolineando che l'IndyCar non ha la gestione della batteria, il super-clipping o il downshifting sui rettilinei: loro semplicemente "corrono". È stato un ottimo tweet, senza dubbio, come dimostrano gli oltre due milioni di visualizzazioni.

Detto questo, sembra proprio che le nuove regole siano andate troppo oltre in termini di complessità. Questa pare essere l'opinione di molti fan, tenendo presente quanto sia difficile fare un'affermazione così generica su uno sport globale, e diversi piloti lo hanno detto molto chiaramente. Lando Norris lo ha spiegato probabilmente nel modo migliore dopo aver centrato un detrito lasciato da Kimi Antonelli nella Q3 di sabato a Melbourne: "Devi guardare il volante ogni tre secondi per vedere cosa succede".

Tuttavia, è stato anche ampiamente documentato che Albert Park era probabilmente uno dei peggiori circuiti per ospitare il debutto di questo nuovo regolamento, date le sue caratteristiche di "bassa energia". È ragionevole aspettarsi che le cose migliorino con il tempo, man mano che i team raccolgono sempre più dati per i loro ingegneri e i piloti imparano modi migliori per gestire queste nuove auto complesse. Di conseguenza, le gare dovrebbero iniziare ad assomigliare meno alla Formula E.

Una cosa è certa: non si tratta di qualcosa che può essere semplicemente tolto, come il famigerato formato di qualifica a eliminazione che la F1 ha introdotto dieci anni fa e abbandonato dopo due gare. Queste regole sono destinate a rimanere in vigore nel prossimo futuro, quindi forse dovremmo dare loro un po' di tempo per assestarsi.

George Russell, Mercedes Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

La F1 deve pensare al futuro

Ken Tanaka, Motorsport.com Giappone

Le norme della F1 del 2026 contengono un mix di complessità necessaria e complessità superflua.

In primo luogo, la complessità necessaria risiede nell'aspetto tecnico. In questa stagione, l'equilibrio tra la potenza del motore e quella elettrica è diventato effettivamente pari, il che rende la gestione dell'energia molto più importante. Questo è un aspetto che conta molto per il futuro dell'industria automobilistica.

Le auto funzionano essenzialmente con l'energia contenuta nel carburante. Tuttavia, quando rallentano, i dischi dei freni vengono bloccati dalle pastiglie e l'energia cinetica dell'auto viene semplicemente dispersa sotto forma di calore. Ma se quell'energia sprecata potesse invece essere convertita in elettricità e recuperata, la quantità di energia del carburante che viene dispersa potrebbe essere ridotta. E questo è estremamente importante.

Inoltre, il carburante sostenibile utilizzato in F1 a partire da questa stagione è molto costoso. Anche in questo senso, gestire l'energia in modo efficiente per evitare di sprecare il potenziale del carburante diventa di fondamentale importanza. La "gestione dell'energia" di cui i piloti si lamentano attualmente è, in realtà, una tecnologia essenziale per il futuro. I piloti, i team e noi tifosi dovremo tutti abituarci.

Al momento la situazione è piuttosto caotica, ma immagino che il sistema verrà perfezionato in breve tempo. D'altra parte, la complessità inutile risiede nell'abbondanza di espedienti come l'aerodinamica attiva e le modalità di boost. Deve essere stato difficile, in particolare per i fan, capire appieno cosa stesse succedendo.

Posso capire il ragionamento: siccome le auto potrebbero rimanere a corto di energia sui rettilinei, l'aerodinamica attiva può ridurre la resistenza per compensare. Tuttavia, forse sarebbe stato accettabile semplicemente accettare che la resistenza aerodinamica aumenti con l'aumentare della velocità.

Lo stesso si può dire delle modalità boost e sorpasso. Capisco perfettamente che siano state introdotte per aumentare l'azione in pista. Ma spesso si dice che gli sport diventano più facili da seguire quando rimangono il più semplici possibile. La complessità delle regole di questa stagione potrebbe essere semplicemente eccessiva, in particolare per i nuovi arrivati.

Detto questo, la crescente complessità della tecnologia dei propulsori è qualcosa di necessario, per il bene del futuro.

Foto di: Honda

È proprio quello che la F1 è sempre stata

Oleg Karpov, Motorsport.com Global

La F1 è sempre stata complessa, e lo è diventata sempre di più nel corso del tempo, poiché continua a spingersi oltre i confini delle nuove tecnologie. A questo proposito, non c'è nulla di nuovo o di insolito in ciò che sta accadendo ora. È giusto dire che alcune delle complessità della gestione dell'energia possono creare confusione per un appassionato occasionale, ma c'è anche chi sostiene che questo sia solo parte del processo di esplorazione di un nuovo territorio. In realtà, il suddetto appassionato occasionale - che, in una certa misura, è nove persone su dieci che guardano le gare, se non di più - probabilmente non ha compreso appieno molti altri aspetti del mondo tecnico della F1.

In verità, questa complessità ha sempre fatto parte del fascino della F1. E le osservazioni sarcastiche provenienti da altri campionati automobilistici, che sottolineano come essi siano incentrati sulla "pura corsa", non colgono il punto. La F1 è diversa: le auto supertecnologiche e incredibilmente costose, che rappresentano la tecnologia all'avanguardia, sono parte integrante del suo fascino.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

La F1 2026 è semplicemente il passo successivo, con il campionato che fa ciò che ha sempre fatto al meglio. Niente di più. E dopo tutto, nessuna di queste complessità impedisce a qualcuno di accendere la TV e guardare la gara. Si potrebbe anche sostenere che non c'è molto bisogno di "spiegare" ogni ulteriore livello di complessità, perché il punto fondamentale rimane lo stesso: vinceranno i migliori piloti con le auto più veloci.

Sì, i piloti si lamentano, ed è questo che sta alimentando gran parte del negativismo intorno alle nuove regole. Ma se non lo avessero fatto, forse non si noterebbe nemmeno una grande differenza, a parte il fatto che le opportunità di sorpasso potrebbero diventare più frequenti, il che, francamente, non è una cosa negativa. Per un appassionato occasionale, questo non dovrebbe comunque fare la differenza, perché ciò che conta di più è la qualità dello spettacolo.

I piloti si lamenteranno sempre. Lo hanno fatto quando gli pneumatici Pirelli erano inizialmente troppo morbidi, solo per lamentarsi pochi anni dopo che erano diventati troppo resistenti. E l'ultima volta che c'è stata una protesta così forte è stato quando la FIA ha introdotto l'Halo, un dispositivo progettato per proteggere la testa dei piloti. Alcuni di loro ora ammettono che, dopotutto, non era una cattiva idea. Va bene ascoltare i piloti, ma questo non significa che la Formula 1 debba seguire tutto ciò che dicono.

Diteci cosa ne pensate nei commenti!