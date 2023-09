F1 | Alpine: il vassoio più alto e il retrovisore con due flap

L’Alpine ripropone a Suzuka la veste aerodinamica che ha fatto il suo debutto a Singapore nella scorsa settimana. La squadra di Enstone ha investito nel ridisegno delle pance come ha fatto la McLaren: in particolare si è apprezzata la bocca dei radiatori che è ora è di forma tondeggiante e non più squadrata ed è decisamente più piccola perché, seguendo il concetto della Red Bull RB19, il vassoio inferiore in carbonio è stato allungato e innalzato, consentendo una maggiore portata d’aria verso il marciapiede del fondo grazie a un sottosquadro decisamente più scavato a tutto vantaggio di una sensibile riduzione della resistenza all’avanzamento.

Colpisce l’attenzione anche lo specchietto con lo stay che si attacca al telaio decisamente più basso, visto che sopra al retrovisore sono comparsi due flap verticali con la funzione di deviatori di flusso.

In coda la fiancata sembra tornata a essere spiovente, pur mantenendo il concetto del Grand Canyon, in stile Aston Martin e McLaren. L’ala posteriore scelta è quella a cucchiaio da medio carico come richiede un tracciato veloce come Suzuka. Sulla A523 sono stati montati dei sensori per controllare la temperatura delle gomme posteriori: si raccolgono informazioni utili da trasferire alla monoposto del prossimo anno…