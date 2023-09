F1 | Vowles: “L'errore di Perez ci è costato punti importanti"

Nel fine settimana di Singapore, Alex Albon e la Williams sono stati autori di un weekend nel complesso solido sul piano delle prestazioni, nonostante non fosse in assoluto la pista migliore per la FW45. Come altri, anche il pilota anglo-tailandese ha preso il via sulla mescola media, approfittando della Safety Car causata dal Logan Sargeant per fermarsi e montare la gomma hard.

Tuttavia, a differenza di altri rivali, Albon è tornato ai box anche in occasione della Virtual Safety Car al fine di montare un secondo set di medie, esattamente come fatto dalla Mercedes. Ciò ha dato la chance di effettuare un ultimo stint all’attacco, con la speranza di poter rientrare in zona punti. In effetti, il pilota della Williams aveva accarezzato questa opportunità, salendo in decima posizione a solo otto giri dalla fine, con la possibilità di puntare alla rimonta su Liam Lawson, tanto che a cinque tornate dalla bandiera a scacchi aveva già ricucito quel distacco rientrando in zona DRS.

Tuttavia, le speranze dell’anglo-tailandese si sono spente nel momento in cui è entrato in contatto con Sergio Perez al tornantino di curva 13, per cui il messicano è poi stato penalizzato di cinque secondi. Chi ci ha rimesso maggiormente è stato sicuramente Albon, il quale è scivolato al tredicesimo posto, ormai troppo distante dalla zona punti. Potenzialmente, il pilota della Williams avrebbe potuto conquistare il nono o il decimo posto, che si sarebbe poi trasformato in un’ottava o in una nona posizione con il ritiro nell’ultimo giro di Russell.

Alex Albon, Williams FW45, leads Logan Sargeant, Williams FW45 Photo by: Mark Sutton

A sette gare dal termine, la Williams si trova al settimo posto nel Campionato del Mondo con 21 punti, davanti alla Haas con 12, all'Alfa Romeo con 10 e all'AlphaTauri con 5 e ogni posizione verso l’alto rappresenta una bella fetta di denaro per il team. Chi è rimasto deluso è soprattutto il Team Principal, James Volwes, il quale ha dichiarato a Motorsport.com come questo episodio potrebbe pesare sulla classifica nel caso di eventi eccezionali nel resto del mondiale: "Ci sono stati tolti parecchi punti in classifica. È frustrante che, quando si è in un campionato combattuto fino all'ultimo punto e si è in testa contro i propri rivali diretti, ci venga tolto un punto”.

"E senza nemmeno una buona ragione. Si è trattato di un attacco diperato: ci sono modi sensati di sorpassare e quello non era il modo giusto per farlo. Per un certo numero di giri, Perez era molto all'interno e cercava di inserirsi. Questo di per sé non è un problema. Ma Alex stava già facendo la curva. Perez ha tentato l’affondo ed è entrato in contatto. Non c'era modo di far funzionare quel sorpasso. È incredibilmente frustrante. Ci si trova in margini molto sottili. E potrebbe essere questo a decidere le posizioni del campionato”.

In compenso, Vowles ha detto che la gara ha dimostrato ancora una volta che la squadra è in buona forma e sta facendo le scelte giuste. "La cosa più importante è che si vede che la squadra sta dando il massimo, e Alex sta dando il massimo. Sappiamo di essere stati in svantaggio questo fine settimana, ma abbiamo preso una serie di decisioni molto valide che in realtà non sono necessariamente avvenute tutte in gara: la decisione di avere due gomme medie è stata presa settimane fa”.

"Ma tutto si è concretizzato quando è uscita la VSC. E la capacità di cogliere queste opportunità è fantastica. Ed è stato fantastico vedere Alex lottare ancora una volta".

Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vowles si è detto incoraggiato dal fatto che tradizionalmente il tracciato di Singapore non ha favorito il team, il che suggerisce che la vettura potrebbe andare bene in altre gare nell'ultima parte della stagione: “Se si guarda alla storia di questa squadra, non andavamo in Q2 dal 2016. Quindi, in realtà, i problemi sono più fondamentali in quello che stiamo facendo come base. Credo che saremo di nuovo competitivi, anche se forse non al livello di Zandvoort. Ci sono opportunità, ma in entrambe le direzioni, molte opportunità per gli altri di ottenere un ottimo risultato, o per noi di andare via con più punti”.

"Se si considerano i progressi compiuti come squadra, credo che nella maggior parte delle gare la Williams sia una vettura in grado di ottenere punti. Anche oggi è stato così. Sì, grazie alla giusta strategia. Ma fondamentalmente, per me questo fa parte del pacchetto. E dobbiamo continuare così, dobbiamo fare in modo di dimostrare agli altri che siamo qui per continuare a imparare e migliorare, e lottare se c'è un punto disponibile da prendere, e se no finire davanti a tutti i nostri diretti rivali di campionato".

Il prossimo appuntamento sarà a Suzuka, circuito che la Williams crede possa essere più nelle curve della FW45: “Suzuka è uno dei migliori circuiti e il layout ad alta velocità dovrebbe adattarsi bene alla FW45. La pista è molto tecnica e chiede molto ai piloti e agli pneumatici. L'esatto comportamento degli pneumatici dipenderà dalla temperatura della pista, che a volte potrebbe essere molto calda”, ha spiegato Dave Robson, Head of Vehicle Performance.