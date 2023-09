F1 | Suzuka: cordoli gialli e neri per il progetto sulle api di Vettel

Il quattro volte campione del mondo è volato in Giappone per contribuire al lancio della campagna "Buzzin' Corner", che fa parte del suo impegno costante per la sensibilizzazione alla biodiversità.

Oltre a ridipingere i cordoli della curva 2 con i colori delle api per dimostrare il proprio sostegno al progetto di Vettel, Suzuka ha contribuito a costruire 11 hotel per insetti che si troveranno in un'area all'interno della prima sezione della pista.

Parlando in un post su Instagram del suo canale mercoledì, Vettel ha detto che la scelta dei colori per il suo progetto è stata deliberata in quanto l'ape è un'ottima icona per sensibilizzare il pubblico.

"Sappiamo tutti che un insetto è molto famoso, ed è l'ape", ha detto. L'ape è gialla e nera ed è l'ambasciatrice perfetta per questo progetto".

"L'idea è quella di sottolineare l'importanza della biodiversità, perché non si tratta solo dell'ape ma di tutti gli altri insetti. Quindi, usiamo l'ape come ambasciatrice e lei ci aiuterà a sottolineare questo messaggio molto forte".

Vettel ha invitato tutti i piloti ed i team principal della F1 ad una presentazione speciale del progetto, che si terrà a Suzuka giovedì pomeriggio.

Dopo aver trascorso gli ultimi giorni aiutando a costruire gli hotel per insetti, Vettel ha dichiarato: "È molto emozionante e il progetto ha richiesto molto lavoro e passione, ed è fantastico avere tutti voi a bordo".

"È bello essere tornati a Suzuka e speriamo che questo sia solo l'inizio di un'iniziativa e di progetti in tutto il mondo che portino ad avere più cordoli gialli e neri nei circuiti e più habitat e spazio per gli insetti".

E ha aggiunto: "Dobbiamo celebrare la varietà, non solo negli esseri umani ma anche nella natura, e dobbiamo proteggerla. Questo mi sta molto a cuore ed è ciò che voglio sottolineare qui e sensibilizzare ora".

Vettel si è ritirato dalla F1 alla fine dell'anno scorso, dopo aver trascorso i suoi ultimi anni in F1 impegnandosi per sensibilizzare l'ambiente.