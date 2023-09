F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Giappone

La Formula 1 arriva su un'altra pista storica, Suzuka, sede del Gran Premio del Giappone a una settimana di distanza dal Gran Premio di Singapore di Marina Bay.

Il copione della stagione 2023 è ormai definito. Anche la pista nipponica non è altro che un altro passo verso i titoli che Red Bull Racing farà in questa seconda parte dell'anno, ma gli argomenti di interesse continueranno a essere molteplici.

Primo tra tutti: quanto avrà influito realmente la T018? Dopo Marina Bay, Suzuka potrà essere una pista più consona a capire l'impatto di questa direttiva sulle prestazioni della Red Bull RB19, ma anche di tutte le altre tipologie di monoposto.

A Milton Keynes proveranno a invertire la tendenza vista esclusivamente a Singapore, dove Max Verstappen e Sergio Perez hanno faticato come mai in stagione, mentre i team che stanno lottando per ottenere il ruolo di seconda forza e la seconda posizione nel Mondiale Costruttori vorranno capire se la situazione vista a Marina Bay sia stata solo una grande occasione per battere i dominatori della stagione o se, invece, le cose saranno cambiate.

Stando alle caratteristiche della pista, le RB19 potrebbero tornare a volare. Ma le nuove direttive legate alla flessibilità delle ali anteriori potrebbero aver cambiato non poco i fattori in campo. Modificare l'aerodinamica anteriore di una monoposto vuol dire cambiare anche parzialmente il comportamento di tutto il resto della vettura, con flussi e vortici indirizzati in posizioni differenti che possono portare a un'efficienza inferiore della monoposto stessa.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, precede Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, ai box. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

GP del Giappone 2022: i numeri di Suzuka

Primo Gran Premio disputato: 1987

Lunghezza della pista: 5.807 metri

Numero di giri previsti: 53

Distanza di gara complessiva: 307.471 chilometri

Zone DRS: 1 (Settore 3)

Giro record: 1'30"983 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2019)

George Russell, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

GP del Giappone 2023: gli orari TV (Orario italiano)

Palinsesto SKY (Dirette)

Venerdì 22 settembre

Prove Libere 1: ore 4:30 - 5:30

Prove Libere 2: ore 8:00 - 9:00

Sabato 23 settembre

Prove Libere 3: ore 4:30 - 5:30

Qualifiche: ore 8:00 - 9:00

Domenica 24 settembre

Gara: ore 7:00

Palinsesto TV8

Sabato 23 settembre

Qualifiche: ore 15:30

Domenica 24 settembre

Gara: ore 16:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 22 settembre

Prove Libere 1: ore 4:00 - 5:40

Prove Libere 2: ore 7:30 - 9:10

Sabato 23 settembre

Prove Libere 3: ore 4:00 - 5:40

Qualifiche: ore 7:30 - 9:10

Domenica 24 settembre

Gara: ore 6:30

Lando Norris, McLaren MCL60, con vernice aerodinamica applicata Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images