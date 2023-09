Schumacher piace ad Alpine per il WEC, ma resterebbe anche in Mercedes

Schumacher è stato appiedato dalla Haas al termine della stagione 2022, a causa di diversi incidenti che sono costati cifre importanti alla squadra, impedendo di portare a termine il piano di sviluppi previsto per rispettare il budget cap.

Il tedesco ha quindi riallacciato i rapporti con la Mercedes, che aveva sostenuto la sua carriera nelle primissime fasi, e nel 2023 è diventato la riserva di Lewis Hamilton e George Russell nella squadra di Brackley.

Ora però il figlio d'arte è collegato ad un possibile approdo nel FIA WEC nel 2024, al volante della nuova LMDh dell'Alpine. Secondo quanto risulta a Motorsport.com, il marchio francese vorrebbe un nome di spicco per lanciare il suo programma, anche se è improbabile che la formazione venga annunciata prima di ottobre.

Tuttavia, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha dichiarato che l'eventuale firma di Schumacher con l'Alpine non metterebbe necessariamente fine al suo rapporto con la squadra.

"Mick ha un posto qui come nostro pilota di riserva e fa parte della famiglia. Speriamo che rimanga con noi in questo ruolo. Gli daremo un po' di tempo in macchina e potrà ottenere un volante con un altro costruttore nel WEC o in qualsiasi altro campionato. Questa sarà sempre casa per lui".

"Qualunque sia il programma che deciderà, potrà rimanere come nostro pilota di riserva se sarà possibile anche per l'altra parte in causa".

Mick Schumacher, Mercedes Photo by: Erik Junius

Wolff e i piloti titolari si sono complimentati per il lavoro svolto da Schumacher al simulatore per tutto il 2023. In particolare, hanno attribuito al figlio del sette volte campione Michael il merito della loro svolta notturna al GP di Gran Bretagna di luglio, nel quale Hamilton è salito sul podio.

La priorità del figlio d'arte sarebbe quella di trovare un posto a tempo pieno in Formula 1, ma parlando realisticamente ormai non sembrano esserci più troppi spiragli per questa possibilità dopo che l'Alfa Romeo ha confermato in blocco la formazione composta da Guanyu Zhou e Valtteri Bottas.

In casa AlphaTauri si attende solamente l'ufficialità, che dovrebbe arrivare proprio nel weekend di Suzuka, ma i prescelti dovrebbero essere Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, che a loro volta sarebbero confermati all'interno della squadra faetina.

Rimane quindi solamente la Williams, che deve riempire la casella accanto a quella del confermatissimo Alex Albon. Anche in questo caso, però, la squadra di Grove sembrerebbe intenzionata a proseguire il rapporto con il rookie statunitense Logan Sargeant.

Gli impegni di Mick Schumacher per questa stagione contemplano anche il ruolo di riserva della McLaren oltre che quello per la Mercedes.

Quest'anno ha avuto modo di salire sulla W14 in occasione dei test Pirelli di Barcellona, invece la squadra di Woking gli ha dato l'occasione di salire su una MCL35M del 2021 a Portimao.