F1 | Alfa Romeo annuncia il rinnovo di GuanYu Zhou per il 2024

L’Alfa Romeo ha confermato che sarà al via della prossima stagione con l’attuale formazione piloti. Se nel caso di Valtteri Bottas è tutto già programmato da tempo (avendo un contratto con scadenza a fine 2024) per quanto riguarda Zhou Guanyu si tratta dell’annuncio ufficiale che conferma la sua presenza nel team di Hinwil per la terza stagione consecutiva.

Un rinnovo non scontato, quello del pilota cinese, ritrovatosi nel mese di agosto a dover far fronte ad una concorrenza di almeno altri due canditati, Felipe Drugovich e Mick Schumacher. Alla fine è prevalsa la stabilità, grazie anche ad una posizione meno rigida del management di Zhou, che proseguirà a garantire alla squadra dei supporti finanziari.

“Firmare nuovamente con la squadra è stata una bella sensazione – ha spiegato Guanyu - sono orgoglioso di far parte dell’Alfa Romeo e grato per la loro fiducia: ho lavorato duramente sin dal primo giorno trascorso con la squadra e c’è un livello incredibile di motivazione per continuare a farlo ogni giorno".

"Il mio rapporto con Valtteri è davvero buono e stiamo lavorando a stretto contatto insieme al team spingendoci a vicenda. Sono anche molto entusiasta dell’opportunità che avrò di poter correre il Gran Premio di Cina (gara che rientrerà nel calendario 2024) sarà un grande momento e sono orgoglioso di poterlo condividere con tutti coloro che mi hanno sostenuto”.

“La decisione di continuare il nostro viaggio con l’attuale formazione piloti testimonia l'investimento fatto nel nostro progetto – ha commentato il team principal Alessandro Alunni Bravi - Valtteri e Zhou lavorano davvero bene insieme, sono affiatati e possono spingersi a vicenda. Zhou ha confermato dei passi avanti impressionanti negli ultimi due anni e ci aspettiamo che continui su questo percorso anche nel 2024”.

L’Alfa Romeo F1 ha inoltre annunciato l’estensione del suo rapporto con il leader del campionato F2, che sarà pilota di riserva. “Sono davvero felice e grato di continuare il mio viaggio con l'Alfa Romeo e con la Sauber Academy – ha commentato il pilota francese - Il supporto che ho ricevuto e la dedizione di tutti i membri del team è stata eccezionale, sono orgoglioso di poter contribuire alla crescita dell’intera operazione. Ho molto da poter dare a questo gruppo di persone, ma al momento un ottimo modo per dire grazie a questo bel gruppo di persone che mi ha dato fiducia sarebbe finire la stagione di Formula 2 nel migliore dei modi”.