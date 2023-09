F1 | McLaren: Piastri ha firmato il prolungamento fino al 2026

Quella tra la McLaren e Oscar Piastri è una storia destinata a durare almeno altre tre stagioni. Infatti, il giovane talento australiano ha esteso il proprio contratto con la squadra di Woking fino al termine del mondiale 2026, confermando la propria intenzione di crescere insieme al team.

Piastri si era unito alla McLaren alla fine del 2022 con un accordo pluriennale al termine di una lunga vicenda che lo aveva visto abbandonare l’Alpine, la scuderia che lo aveva affiancato nel suo percorso nella categorie propedeutiche prima del grande salto in Formula 1. Firmato l’accordo con McLaren, l’australiano ha poi fatto il suo debutto in occasione degli Young Driver Test di Abu Dhabi dell’anno passato, gettando le basi per il 2023.

Nel corso di questo campionato, Piastri ha ben figurato raccogliendo qualche risultato di spicco sia in qualifica che in gara, tra cui un secondo posto nella Sprint bagnata durante il fine settimana del Gran Premio del Belgio. Seppur non sia ancora arrivato il suo primo “vero” podio in gara, Piastri ci è andato molto vicino a Silverstone, dovendosi però arrendersi all’entrata dalla Safety Car nel momento meno opportuno. Inoltre, in quello stesso appuntamento Piastri non disponeva di tutti gli aggiornamenti portati dal team, che aveva deciso di affidare, come successo anche in Austria e a Singapore, i primi esemplari delle novità tecniche a Lando Norris, il pilota con maggior esperienza in squadra.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A meno di scossoni sul mercato, Norris e Piastri continueranno a essere quindi compagni di casacca almeno fino al termine della stagione 2025, data l’estensione del contratto del britannico annunciata nel febbraio dello scorso anno.

"Sono entusiasta di prolungare la mia collaborazione con la McLaren per molti anni. Voglio lottare in testa alla griglia con questa squadra e sono entusiasta della visione e delle basi che sono già state gettate per arrivarci. L'accoglienza che ho ricevuto e i rapporti che ho instaurato mi fanno sentire già a casa. L'impegno costante della squadra nei miei confronti mi ha fatto sentire incredibilmente apprezzato e il desiderio della squadra di far parte del suo futuro a lungo termine ha reso la decisione facile. Essere desiderati in questo modo e che la squadra dimostri di credere così tanto in me dopo solo metà stagione, significa molto”, ha spiegato Piastri.

"Sin dal test per giovani piloti di Abu Dhabi dello scorso anno, mi sento parte integrante di tutto ciò che riguarda il team e ringrazio tutti i membri della squadra e i tifosi. La stabilità è un enorme vantaggio in questa prima parte della mia carriera e averla con un marchio prestigioso come la McLaren mi dà l'opportunità di continuare il lavoro che abbiamo iniziato. Abbiamo vissuto dei bei momenti insieme nella mia stagione da debuttante, ma sono entusiasta di lavorare insieme a tutti nei prossimi anni per creare dei momenti fantastici", ha poi aggiunto l’australiano.

Oscar Piastri, McLaren, festeggia il suo secondo posto nella Sprint del sabato con i colleghi, tra cui Andrea Stella, Team Principal, McLaren e Lando Norris, McLaren. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Soddisfatto anche il Team Principal, il quale ha voluto sottolineare quanto il team sia rimasto impressionato non solo delle sue prestazioni, ma anche della sua etica del lavoro e il suo impegno: “"È fantastico confermare che Oscar abbia firmato un prolungamento pluriennale con la squadra. Oscar è una risorsa per la McLaren e impressiona costantemente con le sue prestazioni, la sua etica del lavoro e il suo atteggiamento, quindi è stata una decisione facile da prendere per il team. Ha già dimostrato di essere fondamentale per la squadra, quindi è fantastico avere la sua fiducia mentre cerchiamo di vincere di nuovo i campionati in futuro. Non vedo l'ora di vederlo crescere con noi mentre continuiamo questo viaggio insieme".