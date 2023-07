F1 | AlphaTauri: Budapest ha mascherato alcuni problemi delle AT04

Il ritorno in Formula 1 di Daniel Ricciardo è stato ben al di sopra delle aspettative, soprattutto considerando il biennio in McLaren, in cui è parso ben lontano dall'essere il pilota ammirato prima in Red Bull Racing e poi in Renault.

AlphaTauri è parsa così meno peggio di quanto sia stata sino a ora. La AT04, pur con i suoi limiti, avrebbe potuto consentire all'australiano di finire a punti, o appena a ridosso della Top 10, se Guan Yu Zhou non lo avesse tamponato, innescando una carambola in cui ad avere la peggio sono state le due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly.

Il GP di Ungheria è stato incoraggiante per Ricciardo, ma anche per il team. Attenzione però, perché a Faenza i piedi rimangono ben piantati a terra. Jonathan Eddolls, capo dell'ingegneria in pista di AlphaTauri, ha spiegato che l'Hungaroring è una pista che ha mascherato almeno in parte i difetti della AT04. Per questo le prestazioni ottenute da Ricciardo devono essere soppesate nella maniera più precisa e puntuale possibile per evitare di incorrere in entusiasmi fuori luogo.

"In realtà l'ingresso nelle curve non è stato uno dei maggiori limiti del nostro fine settimana, perché l'aderenza garantita dalle gomme e la deportanza lo hanno in qualche modo mascherato. A Budapest non è stato un problema".

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"E' interessante notare che all'Hungaroring siamo arrivati alla massima deportanza, con pneumatici molto morbidi. Inoltre si possono utilizzare pressioni molto basse, tra le più basse della stagione per via delle caratteristiche del circuito".

AlphaTauri ha recentemente introdotto novità importanti - quali una nuova ala anteriore, una posteriore e un fondo differente - con l'intento di migliorare l'entrata in curva. Nonostante questo, la correzione al problema è ancora in corso d'opera.

"Gli aggiornamenti che abbiamo portato mirano a risolvere questo problema", ha proseguito Eddolls. "Non direi che lo abbiamo risolto, anche se i piloti non hanno fatto commenti a riguardo e credo che abbiamo capito perché, quindi continua a essere la strada che vogliamo percorrere".

"La cosa positiva è che i feedback che abbiamo avuto da Daniel sino a ora conferma la nostra direzione generale: abbiamo bisogno di più deportanza. Ha detto, come tutti sappiamo, che ci manca deportanza rispetto ai top team".

"Fino a ora, però, non ha parlato di grandi aree specifiche di debolezza, perché sappiamo che la macchina non ha grossi problemi. Solo che abbiamo bisogno di un po' più di carico per essere competitivi".