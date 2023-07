F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Belgio

L'ultimo passo prima della pausa estiva. La Formula 1 arriva a Spa-Francorchamps questa settimana per disputare il Gran Premio del Belgio, ultima fatica prima del mese di stop che servirà a team e piloti per ricaricare le pile in vista del tour de force che li attende da settembre a novembre.

Tutti i team hanno come obiettivo chiudere questa prima metà di stagione con un acuto. Non ne avrebbe certo bisogno la Red Bull, né Max Verstappen, perché dominatori incontrastati della stagione. Il team di Milton Keynes ha vinto sino a ora tutte le gare disputate, mentre l'olandese si è già involato verso il terzo iride della carriera vincendo la maggior parte dei gp svolti sino a ora, lasciando al compagno di squadra Sergio Perez appena due gioie stagionali.

L'obiettivo del team austro-britannico è quello di vincerle tutte, con i titoli ormai in tasca è bene tenere alta la motivazione e quello potrebbe essere un obiettivo stimolante in vista di una seconda parte di stagione che potrebbe regalare pochi sussulti.

Dietro alla certezza Red Bull continuano gli avvicendamenti di team che occupano il ruolo di seconda forza dello schieramento. Grazie al grosso pacchetto di novità introdotte poche settimane fa, McLaren ha scalzato Aston Martin Racing dalla piazza d'onore e ora se la contende con Mercedes.

Lando Norris, McLaren, 2° posizione, sul podio con il suo trofeo Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Una rivoluzione enorme da parte degli ingegneri di Woking, capaci di svoltare una stagione con l'aiuto della nuova galleria del vento e una riorganizzazione del dipartimento tecnico che, in futuro, potrebbe anche dare altre soddisfazioni. Per il momento c'è una lotta da vincere ed è quella con Mercedes.

In casa Ferrari, invece, ci si interroga sul come cambiare le sorti di una stagione iniziata molto male e proseguita senza troppi sussulti degni di nota. La SF-23 è stata rivista in maniera importante nel corso delle ultime gare, ma senza dare il contributo in pista che il team si sarebbe aspettato. Il vento laterale sembra essere uno dei nemici conclamati della Rossa 2023, e il team sta faticando a proporre novità in grado di attenuare una situazione che certo non fa piacere ai tanti tifosi del Cavallino Rampante.

A Spa--Francorchamps è bene attendersi una Williams competitiva, così come la risposta di Alpine dopo il tremendo duplice KO arrivato alla prima curva del GP di Ungheria per via di una manovra sconsiderata di Guan Yu Zhou. Occhi anche su Daniel Ricciardo: l'australiano, coinvolto anche lui nell'incidente con le Alpine sempre a causa del cinese di Alfa Romeo, ha mostrato a Budapest un passo degno di nota. Saprà risollevare le sorti della stagione di AlphaTauri?

Ultimo punto, ma non meno importante: il format del fine settimana non sarà il solito, ma prevedrà il venerdì con le qualifiche dedicate alla gara domenicale, mentre il sabato sarà tutto svolto in ottica Sprint Race. Al mattino ci sarà la Shootout Sprint, che andrà a delineare la griglia di partenza della gara corta, poi al pomeriggio fuoco alle polveri su una pista che dovrebbe garantire sorpassi e sorprese anche per via del meteo.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

GP del Belgio: i numeri di Spa-Francorchamps

Primo Gran Premio disputato: 1950

Lunghezza della pista: 7.004 metri

Numero di giri previsti: 44

Distanza di gara complessiva: 308,052 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 1 e 3)

Giro record: 1'46"286 (Valtteri Bottas, Mercedes, 2018)

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Alpine

GP del Belgio 2023: come seguirlo in TV (orari italiani)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 28 luglio

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Qualifiche: ore 17:00 - 18:00

Sabato 29 luglio

Sprint Shootout: ore 12:00 - 12:44

Sprint Race: ore 16:30 - 17:30

Domenica 30 luglio

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Venerdì 28 luglio

Qualifiche: ore 22:00

Sabato 29 luglio

Shootout Sprint: ore 19:00

Sprint Race: ore 20:00

Domenica 30 luglio

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 28 luglio

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Qualifiche: ore 16:30 - 18:00

Sabato 29 luglio

Sprint Shootout: ore 11:30 - 12:44

Sprint Race: ore 16:00 - 17:30

Domenica 30 luglio

Gara: ore 14:30

Kevin Magnussen, Haas VF-23 e Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images