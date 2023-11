F1 | Alfa Romeo: nuova ala anteriore by James Key

La Sauber sta per chiudere il ciclo Alfa Romeo, in attesa di iniziare la sua trasformazione in Audi. La squadra di Hinwil ha mantenuto la livrea di Las Vegas, ma non ha rinunciato a portare le ultime novità tecniche che sono state introdotte nella parte anteriore.

Il direttore tecnico, James Key, arrivato a fine estate dalla McLaren, ha cominciato a mettere mano al concetto della C43, portando alcune soluzioni che potrebbero essere finalizzate al prossimo anno. In particolare si vedrà debuttare un’ala anteriore completamente nuova in tutti gli elementi che la compongono.

Photo by: Giorgio Piola Alfa Romeo C43 dettaglio della nuova paratia laterale

Il profilo principale non sarà più caratterizzato dal cucchiaio sotto al muso e gli elementi dei flap sono di nuovo disegno, così come è rivista la paratia laterale con un chiaro obiettivo: aumentare l’effetto out wash per spingere il flusso all’esterno della ruota anteriore e allontanare dal corpo vettura proprio le turbolenze generate dalla ruota in movimento.

Photo by: Giorgio Piola Alfa Romeo C43 dettaglio del rastrello con i sensori dietro alle ruote anteriori Photo by: Giorgio Piola Alfa Romeo C43 dettaglio del rastello ai lati del cofano motore

Le immagini di Giorgio Piola, inoltre ci mostrano i rastrelli pieni di sensori che sono stati montati in alcuni punti nevralgici della vettura: quello più grande si nota dietro alle ruote anteriori, ma si osservano anche ai lati del cofano motore, in un’area che influenza l’efficienza dell’ala posteriore e della beam wing.