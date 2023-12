F1 | Sainz: "Mi sento amato in Ferrari, voglio rimanere a lungo"

Uno dei temi su cui si è discusso maggiormente nella seconda metà di stagione è stato quello dei rinnovi di Charles e Carlos Sainz, entrambi in scadenza a fine 2024. Come avevano anticipato gli stessi piloti e il Team Principal nel corso dell'anno, le discussioni sarebbero iniziate solamente verso la parte conclusiva del campionato, per cui non sorprende che non sia arrivato un annuncio prima della fine del mondiale.

Durante il pranzo di Natale condiviso con i giornalisti della Formula 1 nella lounge che la Ferrari ha allestito nel circuito di Fiorano, è stato lo stesso Frederic Vasseur a confermare di aver cominciato a parlare con i piloti , aggiungendo tuttavia di essere leggermente in ritardo rispetto al piano iniziale a causa del convulso finale di campionato. Il team di Maranello conta comunque di chiudere presto la questione rinnovo, entro l'inizio della stagione 2024.

Una speranza condivisa anche da Carlos Sainz, il quale ha ribadito come la sua priorità sia quella di continuare a lungo con Ferrari, squadra nel quale ormai milita da tre stagioni e con cui ha ottenuto la sua prima pole position e la sua prima vittoria in Formula 1.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

"La realtà è che ovviamente, come ha detto Fred [Vasseur], ci sono state delle trattative. Il mio obiettivo è iniziare il 2024 sapendo dove correrò nel 2025, non vorrei iniziare la stagione senza conoscere la mia prossima destinazione. E la mia priorità è rimanere alla Ferrari, per molti anni ancora. Sono molto felice, entrambe le parti sono molto felici e l'obiettivo è continuare, ma dobbiamo trovare un accordo e abbiamo questi tre mesi fino alla prossima gara per raggiungerlo", ha raccontato Sainz nel corso di un'intervista legata a uno sponsor della scuderia, sottolineando comprensibilmente di voler sapere il suo futuro prima dell'inizio del prossimo mondiale.

Recentemente si sono diffuse voci secondo cui la Rossa avrebbe proposto un solo anno di rinnovo in modo da vagliare ulteriori opzioni per il futuro, tanto che anche gli iberici hanno spinto sull'acceleratore per cercare di capire se a Sainz verrà concesso un rinnovo biennale, come ci si attende . Indubbiamente il Ferrarista punta a un contratto a lungo termine, anche perché in passato, sia nel 2017 che nel 2018, gli è capitato di ritrovarsi in una situazione in cui non era certo di quale sarebbe stato il suo futuro. Il suo obiettivo è quindi quello di trovare stabilità, con un contratto che garantisca di poter lavorare in serenità per i prossimi anni, un tema molto caro ai piloti.

"Non ho intenzione di commentare le speculazioni. Voglio dire che ovviamente voglio rinnovare e quando rinnovo, come sapete, mi piace rinnovare per più di un anno, non solo per due, sapete quali sono le mie intenzioni e onestamente mi sento perfettamente apprezzato da Fred [Vasseur] e da tutta la famiglia Ferrari in generale, mi sento amato", ha aggiunto Sainz.

"Pertanto, rinnoverò se mi sentirò così e se sentirò di essere apprezzato, che come pilota è la priorità principale, e sono convinto che se entrambi lo vorremo, troveremo un accordo su una durata che mi soddisfi".

Photo by: Ferrari Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal e il General Manager

Guardando indietro al 2023, lo spagnolo ha cercato anche di inquadrare i momenti positivi del campionato appena concluso, indicando con la vittoria a Singapore e il podio di Monza le soddisfazioni più importanti. Seppur quello di Marina Bay non sia stato il suo primo successo in carriera nella massima serie, ha indubbiamente un sapore diverso, non solo perché giunto dopo essere partito dalla pole, ma anche per come ha saputo gestire i momenti di pressione nel corso del Gran Premio: " Penso che nel complesso sia stata una stagione con alcuni momenti davvero belli. Un anno che ha ovviamente il momento di Singapore e il momento di Monza che non dimenticherò mai, un momento molto bello nella mia carriera di pilota".

Allo stesso modo, anche il weekend italiano di Monza ha rappresentato uno dei momenti migliori della sua stagione, non solo per la pole ottenuta al sabato, ma anche per il podio conquistato davanti ai tifosi del Cavallino al termine di una buona corsa. " All'interno della squadra non è cambiato molto rispetto alla gara, la Ferrari sa di cosa sono capace, mi osserva da tre anni. In squadra sanno tutto, non ci sono segreti, conoscono le mie qualità, quello di cui sono capace", ha raccontato Sainz quando gli è stato chiesto se la buona performance in Italia avesse cambiato qualcosa all'interno del team prima di spostare il focus su quanto quella gara abbia significato in termini di rapporto con i tifosi.