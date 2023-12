F1 | Alpine pronta a riaprire i colloqui con Andretti per la PU

Negli scorsi mesi, la FIA ha approvato ufficialmente la candidatura presentata da Andretti per entrare nel campionato di Formula 1, con una conferma giunta solamente al termine di un processo di valutazione su criteri sportivi, tecnici, finanziari e di sostenibilità ambientale. Tuttavia, la squadra americana non ha ancora ottenuto il semaforo verde, perché una volta ricevuta l'approvazione della Federazione, occorre mettersi al tavolo con Liberty Media, che gestisce i diritti commerciali del campionato.

Per convincere i vertici dello sport ad accettare la propria candidatura, Andretti aveva annunciato una partnership con GM, mettendo così sul tavolo la possibilità di aggiungere anche Cadillac al ricco gruppo di costruttori di cui può vantarsi il Circus. Tuttavia, la Formula 1 ha sempre nutrito una certa diffidenza nei confronti di questa collaborazione, perché inizialmente era emerso come in realtà Andretti avesse già un preaccordo con Alpine per la fornitura delle Power Unit.

Infatti, recentemente General Motors ha ribadito di voler abbandonare il ruolo di semplice partner e di voler sviluppare una propria Power Unit per il 2027 o 2028, ma fino a quel momento vi sarebbe comunque il bisogno di avviare una collaborazione con un costruttore esistente. Sulla carta, quel partner avrebbe dovuto essere proprio Alpine, con cui era stato firmato un pre-contratto per la fornitura della PU da rimarchiare sotto il brand Cadillac.

Photo by: Mark Sutton Michael Andretti

Tuttavia, dati i ritardi della FIA e della F1, il pre-accordo con Alpine è nel frattempo scaduto. Famin ha però spiegato che Renault (il motorista, che dal 2026 diventerà totalmente Alpine) è ancora disposta a fornire il nuovo team nelle stagioni prima dell'arrivo ufficiale di Cadillac. Non si tratta di una sorpresa, in parte perché la casa francese al momento fornisce una sola squadra ed è alla ricerca di un partner, in parte perché altri costruttori difficilmente vorrebbero dare un vantaggio alla concorrenza. Se il team americano raggiungerà l'obiettivo dichiarato di essere sulla griglia già nel 2025, disputerà una stagione con la Power Unit con le specifiche attuali prima dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti nel 2026.

Mentre Andretti ha chiaramente un termine ultimo per poter essere pronta a scendere in pista nel 2025, allo stesso modo anche Renault ha bisogno di un preavviso sufficiente per aumentare la produzione ed essere in grado di fornire un secondo team, in modo da allestire tutti gli strumenti necessari nella catena di produzione.

"Stiamo parlando con Andretti e General Motors e siamo felici di parlare con loro", ha dichiarato Famin interpellato da Motorsport.com.

Photo by: Giorgio Piola Alpine A523, dettaglio tecnico

"Se avranno un'offerta, saremo felici di riprendere i colloqui. Per il momento è un po' in stand-by, e non per colpa nostra, ma perché la durata del processo è molto, molto, molto più lunga del previsto. La FIA ha impiegato molto più tempo per rispondere rispetto a quanto dichiarato all'inizio, ora la palla passa alla F1. Se hanno un'iscrizione [al campionato], siamo felici di discutere [un accordo] con Andretti.

"Quello che ho detto l'ultima volta è che avevamo un pre-contratto, il pre-contratto è scaduto, quindi di fatto in questo momento non abbiamo alcun impegno o impegno legale con loro. Ma siamo felici di parlare con loro e di vedere cosa possiamo fare insieme. Se potranno entrare sulla griglia sarà perché avranno dimostrato di poter apportare un grande valore aggiunto alla F1 e che il valore del campionato e dei team non sarà diluito per questo motivo", ha aggiunto il Team Principal di Alpine.