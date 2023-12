F1 | Max Verstappen si allena in pista con una... Ferrari!

Siamo giunti alle vacanze di Natale, ma Max Verstappen non ne vuole sapere di fermarsi e ogni occasione è buona per guidare qualcosa.

Il Campione del Mondo di Formula 1, che ha da qualche settimana messo in archivio un'altra stagione trionfale che lo ha visto conquistare l'iride con la Red Bull, ha indossato nuovamente casco, guanti e tuta recandosi a Portimao per un test privato.

Ad attenderlo non c'era una monoposto della squadra di Milton Keynes, bensì la Ferrari 296 GT3 che l'olandese quest'anno ha sponsorizzato nel GT World Challenge Europe e in DTM, messa a punto dal team Emil Frey Racing.

Con lui sono andati in Portogallo anche papà Jos e il pilota che assiste quest'ultimo, Thierry Vermeulen, che ha corso appunto con la 296 GT3 in questa annata e il cui padre è il manager di Max, in un incrocio di amicizie e legami professionali che hanno dato vita al progetto Verstappen.com Racing.

Qualche mese fa lo stesso 'olandese volante' del circus aveva spiegato come era nata l'iniziativa, che nel giro di qualche anno vuole arrivare ad avere un proprio team attivo nel mondo del GT.

Photo by: Max Verstappen Max Verstappen

"Al momento si tratta di una fase iniziale, con la Verstappen.com Racing sponsorizziamo e supportiamo le attività agonistiche di diverse persone a me vicine attraverso consulenze e consigli - spiega Max al proprio sito - Tutto è iniziato con le corse simulate del Team Redline. Molti pensano ancora che le gare di simulazione non siano professionali, ma è uno sport serio e io ci investo molte ore, per prepararmi e battere tutti gli altri".

"Per ora siamo impegnati anche con Thierry Vermeulen nel DTM e nel GTWC Europe Sprint, e con mio padre nelle gare di rally, ma l'obiettivo è quello di creare una nostra squadra corse. Inizieremo con la classe GT3 e vedremo come andrà".

Photo by: Max Verstappen Max Verstappen, Ferrari 296 GT3

Fra l'altro Verstappen ha già allestito una propria con il team Redline che prende parte alle gare al simulatore; una prima tappa che con i sistemi di oggi potrebbe portare alla pista vera e propria.

"Se faccio qualcosa, voglio farlo bene. Voglio sempre vincere: anche in questo. L'obiettivo è quello di passare dalle corse virtuali del GT3, in modo che non solo si possa accedere alle corse con i kart, che al momento sono molto costose".

"Le SIM Racing, in confronto, sono molto più economiche, e questo passaggio è possibile. È già successo in passato, naturalmente, ma mai in modo efficace, per una serie di motivi. Se si fa tutto in modo professionale, credo che si possa costruire una grande carriera agonistica con le corse simulate".

"Non tutti i membri del team di simulazione possono salire su una vera auto da corsa, ma i ragazzi in cui vedo del potenziale voglio aiutarli creando un mio team GT3. Penso che la GT3 sia una classe bellissima, in cui si possono disputare grandi gare endurance".

"Una classe junior per le monoposto non mi piace. Con Formula 3 o Formula 2 si ha davvero poco tempo a disposizione in macchina e costa troppo. Nella classe GT3 si partecipa a più gare, ma l'atmosfera è diversa, più rilassata".

Photo by: Max Verstappen Max Verstappen, Thierry Vermeulen

Di recente Max ha anche ribadito che la 24h di Le Mans rimane un suo obiettivo per il futuro, per cui avere una squadra personale potrà un domani garantire un percorso che lo porti a disputare la Classica francese del FIA WEC.

"Non si sa mai come vanno queste cose, ma l'ambizione di fare qualcosa nel GT c'è sempre. Dipende da quante persone valide avremo in squadra e da quanta esperienza c'è, ma sarebbe meraviglioso se potessimo continuare a crescere fino a raggiungere il livello più alto delle gare di durata".

"Le Mans è stupenda e sì, mi piacerebbe farla. Sarebbe bellissimo, no? Per cui... chissà! Ma al momento siamo molto impegnati sul fronte di allestire una squadra GT e il prossimo passo sarà averla in carne ed ossa".

"Il 2024 è troppo vicino, ma voglio farlo partire il prima possibile. Un team GT3 nel 2025 dovrebbe essere fattibile, l'idea è schierare due auto. Siamo in piena attività. La fase di pianificazione è finita, ci stiamo già muovendo e agendo".

Photo by: Max Verstappen Max Verstappen, Jos Verstappen

L'unica cosa che Verstappen per ora esclude, è che si metta le cuffie e segua la sua compagine dal muretto. Perché la voglia di correre rimane tantissima e alla sua età di strada ne ha parecchia davanti a sè in Formula 1, per cui inizialmente meglio seguire le cose da dietro le quinte.

"Non mi vedo come Christian Horner. Ma voglio sapere tutto ed essere coinvolto in tutte le decisioni, dare consigli ed essere presente fisicamente alle gare di tanto in tanto, se questo coincide bene col mio calendario. È molto importante mettere le persone giuste nelle posizioni giuste. Mi vedo in un ruolo di consulenza, dove potrò essere molto critico".

"Come sarei da Team Principal? Non credo simile a Christian o a Günther Steiner, penso di essere come mio padre. Quando ero piccolo, ho sempre pensato 'non sono come mio padre'. Ma più invecchio, più penso di assomigliare a lui! Per quanta energia ci metto per fare bene, per quanta serietà ci metto e per quanto tempo ci dedico; per la costante spinta alla perfezione che mi ha trasmesso. Alla fine si tratta di buone qualità, credo".

"Al mondo ci sono molte persone di talento, ma anche molte tanto pigre. Quasi sempre sono i lavoratori più duri a raccogliere i frutti, quelli che si accontentano del secondo e del terzo posto cadono in disgrazia, mentre quelli che odiano essere terzi o secondi, che continuano a spingere e non si arrendono mai, quelli ce la faranno".

"Per il mio team voglio sempre persone che lottano per le cose più degli altri. Lo si vede anche in Red Bull. Stiamo cercando le persone giuste, non solo io, ma anche mio padre. È bello poter coinvolgere anche lui in questo progetto. E lui pensa che sia grande".

"Sta già guidando nei rally con la Verstappen.com Racing, ma è logico che il suo ruolo andrà oltre. Stiamo ancora definendo i dettagli, ma un ruolo di mentore gli calzerebbe a pennello e lui è aperto a questa posizione".